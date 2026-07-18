Thì ra khi không có máy quay, Kim Woo Bin đối xử với Shin Min Ah như thế này đây

Kim Woo Bin và Shin Min Ah luôn được xem là một trong những cặp đôi kiểu mẫu của giới giải trí Hàn Quốc. Trong đó, Kim Woo Bin hiếm khi thể hiện tình cảm với vợ một cách phô trương trước truyền thông. Thay vào đó, anh ghi điểm bằng những hành động tinh tế và sự đồng hành âm thầm.

Vào ngày 16/7, cặp đôi nhà sáng tạo nội dung Eolmi Couple (Kim Han Eol và Ha Eun Mi) gây chú ý khi chia sẻ lên mạng xã hội câu chuyện tình cờ gặp Kim Woo Bin. Theo Kim Han Eol và Ha Eun Mi, trên đường lái xe về nhà, họ trông thấy 1 người đàn ông có vóc dáng cao lớn nổi bật đang đi bộ. Nhận ra người đó là Kim Woo Bin, vợ chồng Kim Han Eol và Ha Eun Mi đã dừng xe lại chào hỏi.

Điều khiến Kim Han Eol và Ha Eun Mi ấn tượng nhất lại xảy ra ngay lúc họ tạm biệt nhau. Trước khi rời đi, Kim Woo Bin mỉm cười dặn dò cặp đôi: "Về cẩn thận nhé. Đừng quên xem bộ phim Eyes của vợ anh nhé". Eyes chính là tác phẩm do Shin Min Ah đảm nhận vai nữ chính. Chỉ một lời nhắn ngắn gọn nhưng đủ để cặp đôi Eolmi Couple cảm nhận được tình cảm mà Kim Woo Bin dành cho vợ. "Dường như ở bất cứ đâu, vào bất kỳ thời điểm nào, Kim Woo Bin cũng luôn nghĩ đến và âm thầm ủng hộ vợ. Anh ấy thực sự quá ngọt ngào", Kim Han Eol và Ha Eun Mi chia sẻ.

Kim Woo Bin làm gì, ở đâu cũng nhớ đến bà xã Shin Min Ah. Khi gặp gỡ cặp đôi nhà sáng tạo nội dung Eolmi Couple, anh nhắc họ xem bộ phim Eyes do Shin Min Ah đóng chính. Nam diễn viên dường như luôn tranh thủ mọi cơ hội để ủng hộ vợ. Ảnh: Instagram.

Câu chuyện về Kim Woo Bin nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và nhận về vô số lời khen từ cư dân mạng. Nhiều người cho rằng chính cách hành xử giản dị, không phô trương như vậy đã cho thấy Kim Woo Bin luôn trân trọng và tự hào về Shin Min Ah đến nhường nào. Qua đó, nam diễn viên một lần nữa khẳng định danh xưng "ông chồng quốc dân" nhờ cách yêu và đồng hành cùng vợ trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi không có máy quay hay truyền thông chứng kiến.

Vào tháng 6 vừa qua, Kim Woo Bin cũng có mặt tại buổi công chiếu VIP và sự kiện thảm đỏ của bộ phim Eyes do Shin Min Ah đóng chính. Anh còn đăng tải video ghi lại phần giao lưu của vợ lên mạng xã hội để ủng hộ cô. Về phía Shin Min Ah, trong một cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên bày tỏ tình cảm dành cho chồng sau khi anh đích thân đến sự kiện ra mắt phim để cổ vũ mình: "Dù rất bận, Kim Woo Bin vẫn dành thời gian đến trường quay để cổ vũ tôi. Tôi thật sự rất biết ơn và cảm thấy vô cùng vững lòng khi có anh ấy bên cạnh."

Kim Woo Bin đích thân tới truyền lửa cho Shin Min Ah trong buổi công chiếu phim mới của bà xã vào tối 15/6. Ảnh: Naver.

Kim Woo Bin và Shin Min Ah có 1 mối tình cảm động. 2 ngôi sao lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver.

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này. Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.

Theo lời kể của Yoo Sang Hyo, Shin Min Ah khóc suốt hôn lễ, còn Kim Woo Bin hiện rõ sự phấn khích dâng trào. Dù cách biểu đạt cảm xúc trái ngược “1 trời 1 vực” nhưng tựu trung cặp đôi đều vô cùng hạnh phúc tới mức vỡ òa trong ngày vui của đời mình. Ảnh: Naver.

Nguồn: Koreaboo