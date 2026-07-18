“Con trai màn ảnh" của Châu Tinh Trì dậy thì thành đại mỹ nhân sau 18 năm: Nhan sắc yêu kiều xứng đáng top đầu showbiz

Theo Sina, sau nhiều lần trì hoãn, Đội Bóng Nữ Thiếu Lâm - dự án điện ảnh mới nhất của "vua hài" Châu Tinh Trì, mới đây đã chính thức ra mắt và nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé xứ Trung. Ngay từ khi công bố, bộ phim đã trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông châu Á bởi đánh dấu màn trở lại của Châu Tinh Trì với dòng phim thể thao - hài sở trường sau nhiều năm, đồng thời quy tụ dàn diễn viên trẻ cùng quy mô đầu tư lớn. Tuy nhiên, tại buổi họp báo premiere, người chiếm trọn sự chú ý của khán giả lại không phải nữ chính, mà là Từ Kiều - sao nhí đình đám một thời. Màn xuất hiện của cô nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội, khiến nhiều người bất ngờ trước màn "lột xác" sau nhiều năm.

Ở tuổi trưởng thành, Từ Kiều được khen có màn dậy thì thành công với nhan sắc ngày càng nổi bật. Nữ diễn viên sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, đường nét thanh tú cùng làn da trắng sáng và đôi mắt to có hồn. Mái tóc bob ngắn càng tôn lên vẻ hiện đại, cá tính nhưng vẫn giữ được nét dịu dàng đặc trưng. Không còn là cậu bé tinh nghịch trên màn ảnh năm nào, Từ Kiều giờ đây mang khí chất của một mỹ nhân trẻ với thần thái tự tin, phong cách thanh lịch và vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa cuốn hút. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều ghi điểm nhờ diện mạo tự nhiên cùng phong thái ngày càng chững chạc.

Ít ai biết rằng, trước khi trở thành một trong những gương mặt trẻ được chú ý của làng giải trí Hoa ngữ, Từ Kiều từng nổi tiếng khắp châu Á với vai Chu Tiểu Địch, cậu con trai của nhân vật do Châu Tinh Trì thủ vai trong bộ phim Siêu Khuyển Thần Thông (CJ7). Dù là con gái ngoài đời, cô đã chinh phục khán giả nhờ màn hóa thân trọn vẹn thành cậu bé nghèo giàu tình cảm, qua đó trở thành sao nhí được yêu mến bậc nhất thời điểm bộ phim ra mắt.

Vừa gặp lại "con trai màn ảnh", Tinh Gia liền hài hước hỏi: "Lâu quá không gặp, nay lớn tướng thế này rồi cơ à? Thế mẹ cháu có đi cùng không?". Khi Từ Kiều đáp mẹ cũng có mặt tại sự kiện, nam đạo diễn tiếp tục pha trò: "Chà, đi gần như cả gia đình luôn nhỉ!". Nữ diễn viên lập tức tung hứng bằng câu trả lời hóm hỉnh: "Ở nhà cháu còn có 7 con mèo nữa cơ chú ơi." Không dừng lại ở đó, Châu Tinh Trì còn "bóc mẽ" chiều cao của học trò cũ khi nghi ngờ cô đang đi giày cao gót. Từ Kiều cũng không ngần ngại thừa nhận: "Dạ, có 6 phân chứ mấy chú ơi!", khiến cả khán phòng bật cười.

Sau 18 năm, cô bé có dịp tái ngộ với Châu Tinh Trì khi đã ở độ tuổi trưởng thành, nhan sắc ngày càng thăng hạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi cô bé từng gắn liền với hình ảnh "con trai Châu Tinh Trì" nay đã trưởng thành thành một mỹ nhân. Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng chia sẻ cảm giác hoài niệm khi chứng kiến màn hội ngộ giữa Từ Kiều và Châu Tinh Trì sau gần hai thập kỷ kể từ Siêu Khuyển Thần Thông, coi đây là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đợt quảng bá Đội bóng nữ Thiếu Lâm.

Một số bình luận của netizen:

- Đã lớn vậy rồi sao, tui nhớ bé này còn bé tí cơ.

- Trời, hoá ra là con gái. Cứ ngỡ con trai.

- Thế là ngày xưa chúng ta bị lừa à.

- Lâu lắm không thấy bé này, không biết bé còn đóng phim không.

- Hình như có tên trong danh sách người thừa kế tài sản của Tinh Gia phải không mọi người?

Sinh năm 1997 tại Ninh Ba (Chiết Giang, Trung Quốc), Từ Kiều bước chân vào làng giải trí từ năm 10 tuổi sau khi vượt qua hơn 10.000 ứng viên để được Châu Tinh Trì lựa chọn vào vai Chu Tiểu Địch trong bom tấn Siêu Khuyển Thần Thông (CJ7) (2008). Dù hóa thân thành một cậu bé, màn trình diễn tự nhiên và giàu cảm xúc đã giúp cô trở thành hiện tượng khắp châu Á, đồng thời giành giải Diễn viên mới xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc) lần thứ 28, trở thành một trong những sao nhí nổi bật nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Sau thành công của Siêu Khuyển Thần Thông, Từ Kiều liên tục góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh như Hoa Mộc Lan, Diệp Vấn Tiền Truyện, Tinh Không, Chiến Quốc, Mr. Go,... và dần chuyển mình sang những vai diễn nữ khi trưởng thành. Trên màn ảnh nhỏ, cô cũng ghi dấu ấn qua các tác phẩm như Huyễn Thành, Tinh Hà Xán Lạn, Đại Vận Hà, Thượng Du (Upstream) và gần đây là Nghịch Sát (Kill My Sins), cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình ảnh sao nhí để theo đuổi con đường diễn viên thực lực.

Không chỉ hoạt động nghệ thuật, Từ Kiều còn được biết đến với thành tích học tập ấn tượng. Năm 2016, cô sang Mỹ du học và theo học chuyên ngành điện ảnh tại ArtCenter College of Design ở California, một trong những trường đào tạo nghệ thuật và thiết kế danh tiếng. Sau khi hoàn thành việc học, nữ diễn viên trở về Trung Quốc, cân bằng giữa diễn xuất, kinh doanh thương hiệu thời trang mang phong cách Hán phục và các hoạt động quảng bá văn hóa truyền thống. Đến năm 2026, sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Từ Kiều vẫn là gương mặt được khán giả yêu mến nhờ xuất phát điểm đặc biệt cùng hành trình trưởng thành bền bỉ.

Nguồn: Sina