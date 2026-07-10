Vẻ ngoài của Shin Min Ah sau nửa năm cưới Kim Woo Bin

Trưa 10/7, tờ Kyunghyang đưa tin, Shin Min Ah vừa được bắt gặp có mặt tại sân bay quốc tế Incheon để lên đường sang Đài Loan (Trung Quốc) tham dự sự kiện trang sức cao cấp do Louis Vuitton tổ chức, đánh dấu màn xuất hiện của nữ diễn viên sau nửa năm cưới tài tử Kim Woo Bin.

Trước ống kính, nữ ngôi sao 8X ghi điểm nhờ visual xinh đẹp cùng nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi. Thế nhưng không phải nhan sắc mà chính bộ trang phục Shin Min Ah lựa chọn trong màn lộ diện ở sân bay mới là điều khiến cả mạng xã hội phải ồn. Giữa trời nắng nóng như đổ lửa, mỹ nhân Hometown Cha-Cha-Cha đã gây sốc khi bỗng dưng diện đồ da toàn tập từ đầu xuống chân. Nhìn bộ đồ của Shin Min Ah, công chúng không khỏi cảm thấy ngột ngạt, bí bách, đồng thời cứ tự hỏi lý do gì khiến cô lại diện trang phục như vậy giữa tiết trời oi bức.

1 số khán giả cho rằng Shin Min Ah chơi trội nhằm gây sự chú ý. Thế nhưng, phần đông netizen đã nhanh chóng phản bác lại nhận định nói trên. Theo người hâm mộ, nữ minh tinh sinh năm 1984 diện đồ theo cam kết trước đó với nhà tài trợ chứ không có chuyện cô chơi trội nhằm gây bàn tán.

Công chúng phát sốc khi chứng kiến Shin Min Ah diện đồ da từ đầu xuống chân giữa ngày hè nóng như đổ lửa. Ảnh: Naver

Dù diện bộ đồ “chết ngốt” song nữ minh tinh đình đám vẫn liên tục nở nụ cười rạng rỡ trên môi trước ống kính. Ảnh: Nate

Shin Min Ah sinh năm 1984, là diễn viên nổi tiếng hàng đầu của Hàn Quốc. Cô có gương mặt đẹp, đôi mắt cười và má lúm duyên dáng. Từ năm 14 tuổi, Shin Min Ah với thân hình chuẩn như siêu mẫu đã tham gia đóng quảng cáo và MV ca nhạc cho các nam ca sĩ nổi tiếng.

Nhờ thành công của các bộ phim hài tình cảm như Bạn Gái Tôi Là Hồ Ly, Arang Sử Đạo Truyện, My Love, My Bride, Hometown Cha-Cha-Cha... giờ đây Shin Min Ah được mệnh danh là “nữ hoàng phim rom-com” xứ Hàn.

Nữ diễn viên họ Shin gặt hái được vô số thành công trong các hoạt động nghệ thuật. Ảnh: X

Bên cạnh sự nghiệp thành công, nữ diễn viên còn có mối tình cảm động với ông xã kém 5 tuổi Kim Woo Bin. 2 ngôi sao lần đầu gặp nhau ở 1 buổi chụp ảnh quảng cáo cách đây 11 năm. Cặp đôi công khai hẹn hò hồi tháng 7/2015 trong sự chúc mừng của công chúng. Năm 2017, khi Kim Woo Bin bị chẩn đoán mắc ung thư và phải ngừng hoạt động để điều trị, Shin Min Ah đã luôn ở bên chăm sóc và là nguồn sức mạnh tinh thần giúp anh vượt qua bệnh tật.

Tới tháng 12 năm ngoái, Shin Min Ah - Kim Woo Bin đã chính thức về chung 1 nhà sau hôn lễ cổ tích và nhận được những lời chúc phúc từ khán giả khắp châu Á. Được biết, hôn lễ của cặp đôi vàng quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong giải trí Kbiz. Dàn sao hạng A này đủ sức khiến hôn lễ biến thành lễ trao giải.

Những vị khách mời này đều là những tên tuổi quyền lực trong ngành như Lee Kwang Soo, V (BTS), Lee Byung Hun, Nam Joo Hyuk, Gong Hyo Jin, Uhm Jung Hwa, Ahn Bo Hyun, Na PD, “biên kịch vàng” Kim Eun Sook và Noh Hee Kyung... Tất cả đều đã xây dựng tình bạn với cô dâu chú rể thông qua nhiều dự án khác nhau trong những năm qua.

Shin Min Ah - Kim Woo Bin về chung 1 nhà sau hôn lễ thế kỷ hồi cuối năm ngoái. Ảnh: Naver

Do đám cưới cặp đôi vàng diễn ra vô cùng cẩn mật, kín đáo, có rất ít ảnh được tuồn ra bên ngoài nên netizen đã vô cùng tò mò về những gì diễn ra trong buổi lễ này.

Đạo diễn Yook Sang Hyo - 1 khách mời tại đám cưới - đã hé lộ loạt chi tiết gây sốt trong hôn lễ Shin Min Ah - Kim Woo Bin. Theo lời đạo diễn họ Yook, cô dâu Shin Min Ah đã khóc suốt buổi lễ vì hạnh phúc xen lẫn xúc động. Trong khi đó, chú rể Kim Woo Bin lại ở trạng thái đối lập hoàn toàn, tỏ ra vô cùng phấn khích tới mức vỡ òa. Thời điểm tân lang tân nương bước vào lễ đường, Shin Min Ah vẫn đang không ngừng rơi lệ, trong khi Kim Woo Bin làm động tác ăn mừng của cầu thủ vừa ghi bàn thắng - chỉ tay lên trời và đấm nhẹ lên ngực mình.

Dù cách thể hiện ra bên ngoài khác nhau “1 trời 1 vực” thế nhưng những trạng thái cảm xúc này đều cho thấy cô dâu chú rể vô cùng hạnh phúc trong ngày trọng đại của đời mình.