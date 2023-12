Thị phi bủa vây Hoàng gia Anh

Năm 2020, Hoàng tử Harry và Meghan Markle khiến thế giới chấn động khi tuyên bố từ bỏ các nhiệm vụ hoàng gia, rời cung điện và ra nước ngoài định cư. Thời điểm đó, Công tước và Nữ công tước xứ Sussex khẳng định dù không phục vụ với tư cách thành viên cấp cao của chế độ quân chủ Anh, họ vẫn tiếp tục hỗ trợ và ủng hộ gia đình. Tuy nhiên, trái với lời hứa đó, cặp vợ chồng liên tục dội bom vào Hoàng gia Anh bằng cả cách trực tiếp lẫn gián tiếp.

Harry và Meghan là nguồn cơn những ồn ào suốt 3 năm qua của Hoàng gia Anh.

Năm 2021, Harry và Meghan tham gia phỏng vấn trên truyền hình trong chương trình do "bà trùm truyền thông" Mỹ Oprah Winfrey dẫn dắt. Trong dịp này, đôi vợ chồng ẩn ý về chuyện Meghan bị phân biệt chủng tộc với câu chuyện các thành viên hoàng gia thảo luận về màu da của con trai đầu lòng của họ, Hoàng tử Archie. Tin tức này gây sốc đến mức Hoàng tử William phải lên tiếng đính chính Hoàng gia Anh không kỳ thị chủng tộc ngay sau đó.

Năm 2022, đôi vợ chồng hoàng gia thoát ly ký hợp đồng với Netflix cho ra bộ phim tài liệu Harry & Meghan . Trong đó, họ vẽ ra hình ảnh một gia đình hoàng gia lạnh lùng, xa cách và giả tạo. Cáo buộc phân biệt chủng tộc một lần nữa được đề cập đến.

Những tưởng câu chuyện sẽ nhạt dần theo thời gian, nhưng hóa ra 2023 mới thực sự là giai đoạn cuộc "trả thù" gia đình của Harry và Meghan diễn ra dữ dội nhất. Bắt đầu bằng một cuốn sách và kết thúc với cuốn sách khác.

Hồi ký của Hoàng tử Harry

Ngày 1/10, cuốn hồi ký của Hoàng tử Harry, có tên là Spare (tạm dịch: Kẻ dự phòng) chính thức lên kệ. Trước đó nhiều tháng, việc quảng bá diễn ra rầm rộ khiến nó trở thành một trong những cuốn sách được mong chờ nhất thế giới.

Không phụ sự kỳ vọng, Spare đạt được doanh thu ấn tượng, bán được hơn 1,4 triệu bản ở mọi định dạng ở Mỹ, Canada và Anh trong ngày đầu tiên ra mắt. Theo Kỷ lục Guinness Thế giới, nó phá kỷ lục cuốn sách phi hư cấu bán chạy nhất mọi thời đại của A Promised Land (2020) của Barack Obama.

lập kỷ lục doanh số trên toàn cầu.

Nhiều vấn đề xảy ra trong gần 40 năm cuộc đời của hoàng tử tóc đỏ được đề cập đến. Trong đó, những câu chuyện về gia đình hoàng gia đều tiêu cực và Harry là người bị hại. Anh mô tả cuộc sống của mình như “sứ mệnh mang đến trò tiêu khiển, giải trí và trong trường hợp cần thiết, làm phụ tùng thay thế”. Theo Harry, vì bảo vệ anh trai, gia đình sẵn sàng đẩy anh ra làm con tốt thí mạng cho giới truyền thông.

Công tước xứ Sussex còn cho rằng Meghan bị đối xử bất công trong gia đình. Anh cáo buộc anh trai William không chấp nhận em dâu, thậm chí đánh anh trong lúc tranh cãi về Meghan. Anh cũng nói Vua Charles không tài trợ tiền bạc cho con dâu út. Trong khi đó, về phía Công nương Kate, Harry tố chị dâu không chào đón Meghan, còn khiến vợ anh khóc ngay trước đám cưới chỉ vì trang phục phù dâu của Công chúa Charlotte.

Cố Nữ hoàng Elizabeth là người duy nhất không bị Harry nói xấu. Anh chỉ trích mẹ kế, Hoàng hậu Camilla, lợi dụng anh để PR cho bản thân và đổ lỗi cho bà về cái chết của Công nương Diana...

Với 416 trang, Spare thỏa mãn người đọc với những câu chuyện "thâm cung bí sử" đằng sau cánh cửa cung điện. Harry kiếm về hàng chục triệu USD nhưng đồng thời nhận không ít lời chỉ trích từ những người ủng hộ Hoàng gia Anh. Nhiều người cáo buộc anh phản bội gia đình và đất nước, đồng thời vì tiền mà không ngại bán đời tư. Bên cạnh đó, độc giả cũng phát hiện một số chi tiết sai sự thật.

Trong khi đó, các chuyên gia hoàng gia đánh giá Harry đang đóng vai nạn nhân để lấy sự đồng tình từ công chúng, đồng thời thể hiện sự ghen tỵ đối với những đặc quyền mà anh trai được nhận với tư cách người thừa kế đầu tiên của ngai vàng.

Bất chấp phản ứng gay gắt từ độc giả, Harry tiếp tục "vạch áo cho người xem lưng" bằng cách nhận lời xuất hiện trên các chương trình truyền hình, chia sẻ những chuyện cá nhân để quảng bá cho cuốn sách.

Đòn tấn công từ kẻ ngoài cuộc

Khi mọi người dần lãng quên Spare, Endgame: Inside the Royal Family and the Monarchy's Fight for Survival (tạm dịch là Endgame: Bên trong Hoàng gia và Cuộc chiến sinh tồn của chế độ quân chủ) ra mắt vào ngày 28/11, dường như tiếp nối sứ mệnh không để cho gia tộc Windsor yên ổn.

Tác giả cuốn sách là Omid Scobie, nhà báo Mỹ kiêm đồng tác giả của cuốn Finding Freedom (2021) - viết về quyết định từ bỏ Hoàng gia Anh của Harry và Meghan. Scobie không có mối liên hệ nào với Hoàng gia Anh, nhưng được biết đến là người ủng hộ nhà Sussex, thậm chí có một thời điểm được xem là phát ngôn viên của Harry và Meghan. Tuy nhiên, Scobie phủ nhận thông tin này không lâu trước khi Endgame lên kệ. Nhà văn 42 tuổi tuyên bố không đại diện cho ai, cũng không chơi thân với Meghan, mà chỉ đơn giản là muốn cập nhật tình hình hiện tại của gia đình hoàng gia.

của Omid Scobie là một trong những cuốn sách gây chú ý vào cuối năm 2023.

Scobie nhiều lần phủ nhận liên quan đến nhà Sussex nhưng không ai tin bởi nội dung Endgame về cơ bản giống như cuốn Spare thứ hai. Nó bênh vực Harry và Meghan, mô tả cặp vợ chồng như những con người tốt đẹp, thuần khiết nhất. Trong khi đó, các thành viên hoàng gia giống như những kẻ phản diện: Vua Charles không được lòng dân, Hoàng tử William ám ảnh quyền lực, Công nương Kate bo bo giữ mình và Hoàng hậu Camilla làm mọi cách để giữ gìn hình ảnh.

Một chi tiết gây chú ý nhất trong sách là Meghan viết thư cho Vua Charles để than phiền về hai nhân vật hoàng gia cấp cao "bày tỏ quan ngại" về màu da của Archie trước khi cậu bé chào đời năm 2019, nhưng không được cha chồng lắng nghe. Scobie tuyên bố biết tên hai nhân vật đó nhưng không viết ra vì pháp luật ở Anh cấm.

Tuy nhiên, vào ngày sách phát hành, phiên bản tiếng Hà Lan lại có tên hai nhân vật đó buộc Endgame phải dừng bán tại quốc gia Tây Âu để khắc phục lỗi. Scobie phủ nhận sử dụng chiêu trò và đổ cho dịch thuật. Tuy nhiên, những dịch giả Hà Lan phản bác rằng bản thảo họ nhận được đã có sẵn tên.

Trong khi các bên đổ lỗi cho nhau, trong Piers Morgan Uncensored ngày 29/11, Piers Morgan chỉ đích danh hai thành viên hoàng gia. Ông cho rằng việc thảo luận về màu da đứa trẻ chưa ra đời không phải là phân biệt chủng tộc, đồng thời đặt nghi vấn người đứng sau giật dây Scobie là Harry và Meghan vì chỉ họ mới biết thư người đẹp Suits viết cho cha chồng có gì.

Công tước và Nữ công tước xứ Sussex giữ im lặng về cuốn sách mới. Tuy nhiên, thái độ của họ được các chuyên gia hiểu là ngầm thừa nhận các cáo buộc trong sách và dung túng cho Scobie bôi nhọ Hoàng gia Anh. Một số ý kiến cho rằng Vua Charles nên thu hồi tước hiệu của Harry và Meghan để tránh gây thiệt hại thêm cho chế độ quân chủ.

Cả Spare và Endgame gây ra khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng cho Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, Cung điện Buckingham và Cung điện Kensington đều không bình luận gì về chúng. Vua Charles cùng vợ chồng xứ Wales phớt lờ mọi câu hỏi về sách cũng như cáo buộc phân biệt chủng tộc. Cách duy nhất để họ đáp trả dư luận là giữ nếp sinh hoạt thường ngày, không gián đoạn xuất hiện trước công chúng và để thời gian xóa nhòa mọi thứ. Đây là định hướng từ thời cố Nữ hoàng Elizabeth, rằng Hoàng gia Anh không quan tâm, không giải thích những ồn ào không có chứng cớ xác thực.