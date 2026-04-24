Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT), cho biết sau sáp nhập, TP HCM có hơn 169.000 học sinh tốt nghiệp THCS. Dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có khoảng 250 điểm thi ở 3 khu vực. Với quy mô lớn, địa bàn rộng, việc chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân sự coi, chấm thi, dự toán kinh phí... rất nặng nề, phải chuẩn bị từ sớm để không bị động.

Chuẩn bị chu đáo

Theo đó, đề thi lớp 10 dự kiến được Sở GD-ĐT TP HCM giao cho khoảng 250 hội đồng thi trước một ngày vì lo ngại xảy ra sự cố khi vận chuyển trên địa bàn rộng, nhiều điểm trường.

Sau khi thí sinh hoàn thành 3 môn thi, bài làm mới được chuyển về Sở GD-ĐT chung một lần. Công tác chấm thi sẽ tập trung tại 3 điểm, mỗi nơi một môn. "Địa bàn rộng, số lượng điểm thi nhiều mà sáng sớm mới giao đề, nếu lỡ xảy ra sự cố thì ảnh hưởng rất lớn. Tuy nhiên, đây chỉ là dự kiến. Sở GD-ĐT sẽ họp bàn kỹ hơn để quyết định" - ông Phong thông tin.

Học sinh lớp 9 tìm hiểu thông tin về tuyển sinh lớp 10 tại TP HCM .Ảnh: QUANG LIÊM

Bên cạnh đó, 2 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp THPT diễn ra sát nhau về thời gian. Ông Phong cho rằng điều này đòi hỏi sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị để bảo đảm cả 2 kỳ thi diễn ra an toàn, đạt chất lượng cao nhất.

Lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM đề nghị ban giám hiệu, ban giám đốc các trung tâm cần phải tham gia đầy đủ khi được điều động. Cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động tham gia công tác thi cần phải nắm được quy chế, không để xảy ra sai sót.

"Những sai sót nhỏ của chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến cả tương lai của học sinh. Do đó, thầy cô phải thực hiện nghiêm túc từng quy định, từng thao tác theo đúng hướng dẫn" - ông Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh.

50.000 học sinh phải rời trường công lập

Năm nay, TP HCM có số học sinh tốt nghiệp THCS tăng gần 43.000 em so với năm ngoái. Trong đó, khu vực TP HCM cũ tăng hơn 27.000 em, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ tăng lần lượt hơn 8.400 và 7.200 em.

Theo quy định, ít nhất 70% học sinh được vào học lớp 10 công lập. Như vậy, khoảng 118.400 học sinh sẽ được vào học lớp 10 công lập và khoảng hơn 50.000 em phải tìm hướng đi khác.

Theo Sở GD-ĐT, từ ngày 22-4 đến 17 giờ ngày 28-4, gần 170.000 học sinh TP HCM bắt đầu đăng ký nguyện vọng thi lớp 10. Các em sẽ có 5 ngày điều chỉnh nguyện vọng. Học sinh đăng ký nguyện vọng vào lớp 10 năm học 2026-2027 trên cổng tuyển sinh trực tuyến tại địa chỉ: https://ts10.hcm.edu.vn, bao gồm nguyện vọng lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp. Trong thời gian này, học sinh cũng đăng ký loại hình dự thi vào lớp 10, gồm lớp 10 thường, lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp.

Ngày 29-4, Sở GD-ĐT TP HCM sẽ khóa cổng đăng ký tuyển sinh lớp 10 lần 1. Sau thời điểm này, học sinh không thể thêm hay xóa bỏ các nguyện vọng đã đăng ký. Từ 17 giờ ngày 4-5 đến 17 giờ ngày 8-5, học sinh có thể điều chỉnh nguyện vọng đã đăng ký (thay đổi nguyện vọng và thứ tự các nguyện vọng); không thêm hay loại bỏ các em đã đăng ký nguyện vọng thi trước đó.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP HCM năm học 2026-2027 diễn ra trong 2 ngày 1 và 2-6. Thí sinh sẽ dự thi 3 môn: ngữ văn, toán và ngoại ngữ. Trong đó, ngữ văn và toán có thời gian làm bài 120 phút/môn, ngoại ngữ 90 phút. Riêng thí sinh dự thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ dự thi thêm bài thi chuyên/tích hợp với thời gian 150 phút.

Tham gia dự thi tuyển sinh vào lớp 10 ở TP HCM năm học 2026-2027, thí sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 thường. Thí sinh dự thi lớp 10 tích hợp theo Đề án 5695 được đăng ký dự thi thêm tối đa 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp tại 10 trường THPT có tuyển sinh diện này, gồm: THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, THPT Bùi Thị Xuân, THPT Lương Thế Vinh, THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành Sài Gòn, THPT Mạc Đĩnh Chi, THPT Nguyễn Thượng Hiền, THPT Gia Định và THPT Nguyễn Hữu Huân. Các trường này đều thuộc khu vực 1 (TP HCM cũ).

Thí sinh dự thi chuyên được đăng ký dự thi thêm 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên tại 4 trường THPT chuyên của TP HCM: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1), THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2, tức Bình Dương cũ), THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3, Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây).

Riêng thí sinh dự thi lớp 10 chuyên Anh theo Đề án 5695 tại 2 trường THPT chuyên là Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa được đăng ký thêm 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp, nâng tổng cộng số lên tối đa 8 nguyện vọng.

Hà Nội: Gần 130.000 thí sinh thi tuyển vào lớp 10 Năm học 2025-2026, Hà Nội có khoảng 147.000 học sinh tham gia xét hoàn thành chương trình giáo dục THCS. Trong đó, gần 130.000 em đăng ký dự thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập. Thành phố dự kiến tổ chức khoảng 250 điểm thi với trên 5.400 phòng để đáp ứng quy mô kỳ thi. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội được tổ chức ngày 30 và 31-5 với 3 bài thi độc lập, gồm toán, ngữ văn và ngoại ngữ. Ngày 6-5, Sở GD-ĐT TP Hà Nội sẽ công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào từng trường THPT công lập. Dự kiến ngày 11-5, sở sẽ thông báo các địa điểm tổ chức kỳ thi để các sở, ngành và UBND các phường, xã xây dựng kế hoạch phối hợp tổ chức. Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 22-6, Sở GD-ĐT TP Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển. Điểm mới đáng chú ý trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 của Hà Nội năm nay là mỗi học sinh được đăng ký tối đa 3 nguyện vọng vào 3 trường THPT công lập bất kỳ, không phân biệt khu vực tuyển sinh như các năm trước. Các nguyện vọng sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ 1 đến 3. Theo quy định, nếu học sinh đủ điểm trúng tuyển vào nguyện vọng 1 thì sẽ không được xét tiếp các nguyện vọng 2 và 3. Nếu không trúng tuyển nguyện vọng 1, thí sinh sẽ được xét lần lượt đến các nguyện vọng sau, với điều kiện điểm thi cao hơn điểm chuẩn của trường đăng ký ở nguyện vọng 1 ít nhất 0,5 điểm đối với nguyện vọng 2 và 1 điểm đối với nguyện vọng 3. So với các năm trước, mức chênh lệch này đã được giảm 0,5 điểm. Năm 2026 cũng đánh dấu bước thay đổi quan trọng trong chính sách tuyển sinh khi Hà Nội xóa bỏ quy định về tuyến tuyển sinh và khu vực tuyển sinh trong tuyển sinh đầu cấp. Điều này mở rộng cơ hội lựa chọn trường cho học sinh, nhưng đồng thời cũng làm gia tăng mức độ cạnh tranh giữa các trường, đặc biệt là những trường chất lượng cao. Y.Anh



