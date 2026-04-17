Sở GD-ĐT TPHCM chính thức ban hành văn bản hướng dẫn công tác thi lớp 10 năm học 2026-2027 các trường THPT chuyên.

Danh sách các trường THPT tuyển sinh môn chuyên, như sau:

Sở GD-ĐT TPHCM hướng dẫn đăng ký tuyển sinh lớp chuyên tiếng Anh và tin học, cụ thể:

Thí sinh đăng ký thi chuyên Anh theo một trong hai hình thức sau:

Chuyên Anh: Thí sinh dự thi thực hiện 1 bài thi môn chuyên Anh.

Chuyên Anh (theo Đề án 5695): Thí sinh dự thi thực hiện 1 bài thi môn chuyên Anh theo Đề án 5695 gồm tiếng Anh và toán, khoa học bằng tiếng Anh. Khuyến khích thí sinh đã học chương trình tiếng Anh theo Đề án 5695 ở cấp THCS đăng ký.

Thí sinh đăng ký thi chuyên tin học: Thí sinh đăng ký dự tuyển vào lớp chuyên tin học chỉ dự thi bài thi môn chuyên tin học (được thực hiện bằng một trong các ngôn ngữ lập trình: Pascal, C++hoặc Python).

Đối tượng tuyển sinh là học sinh đã hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM hoặc các tỉnh khác.

Điều kiện dự tuyển: Học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS năm học 2025 -2026 trong độ tuổi quy định.

Kết quả đánh giá rèn luyện và đánh giá học tập cả năm học của các lớp 6, 7,8 từ khá trở lên, riêng năm lớp 9 phải là tốt.

Hồ sơ dự tuyển:

Đối với học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM: Thí sinh tham dự thi tuyển sinh 10 đăng ký hoàn toàn theo hình thức trực tuyến trên trang tuyển sinh của TP tại địa chỉ: ts10.hcm.edu.vn. Trường THCS chịu trách nhiệm cung cấp tài khoản đăng nhập, tập huấn cách thức đăng ký cho thí sinh theo hướng dẫn của Sở GD-ĐT.

Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa 2 nguyện vọng vào trường chuyên, 3 nguyện vọng vào các lớp 10 thường tại các trường THPT công lập. Các nguyện vọng được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh phải học nguyện vọng đó và không được thay đổi thứ tự hay nội dung.

Thí sinh đăng ký chuyên Anh phải chọn bài thi theo hướng dẫn về môn thi chuyên. Trường THCS chịu trách nhiệm nhắc nhở, giải thích rõ các nguyện vọng, số lượng, thứ tự sắp xếp, điều kiện dự thi, đặc biệt lưu ý về bài thi, cách tính điểm, nội dung ôn tập...

Đặc biệt, Sở GD-ĐT TP lưu ý: Thí sinh khi đã đăng ký loại hình chuyên sẽ không được đăng ký tiếng Anh tích hợp (theo Đề án 5695) tại các trường thường.

Đối với học sinh hoàn thành chương trình THCS tại các tỉnh khác: Thí sinh có nguyện vọng thi 2 trong 4 trường chuyên tại TPHCM nộp đơn đăng ký dự thi tập trung tại Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong (số 235 Nguyễn Văn Cừ, phường Chợ Quán, TPHCM).

Phiếu đăng ký dự thi: Bản sao học bạ cấp THCS (bản có công chứng hoặc bản sao ký, đóng dấu của nhà trường đã đối chiếu bản chính, có thể bổ sung sau khi trúng tuyển). Bản sao căn cước công dân/định danh cá nhân (chụp rõ cả mã QR).



Thí sinh dự thi các bài thi theo lịch sau:

Chi tiết lịch thi lớp 10, lớp 10 chuyên

Điểm xét tuyển: Điểm xét tuyển vào lớp chuyên là tổng điểm: Điểm ngữ văn + điểm ngoại ngữ + điểm toán + (điểm môn chuyên x 2).

Chỉ xét tuyển đối với thí sinh tham gia thi tuyển, đã dự thi đủ các bài thi quy định, không vi phạm quy chế trong kỳ thi tuyển sinh và các bài thi đều đạt điểm lớn hơn 2.

Cách thức xét tuyển:

Xét tuyển vào lớp chuyên: Căn cứ quy định điểm xét tuyển vào lớp chuyên, xét từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao cho từng môn chuyên. Nguyện vọng được xét theo thứ tự từ trên xuống, trúng tuyển nguyện vọng nào thí sinh bắt buộc học ở nguyện vọng đó.

Sở GD-ĐT không giải quyết các trường hợp thay đổi thứ tự, nguyện vọng, môn chuyên khi đã hết thời gian đăng ký theo quy định.

Nếu không trúng tuyển chuyên, học sinh hoàn thành chương trình giáo dục THCS tại TPHCM vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 THPT thường theo 3 nguyện vọng đã đăng ký.

Học sinh trúng tuyển phải nộp đủ hồ sơ nhập học gồm: Học bạ cấp THCS (bản chính); phiếu báo điểm thi do cơ sở giáo dục nơi học sinh đăng ký dự thi cấp, có dấu mộc đỏ của cơ sở giáo dục đó đóng treo (bản chính); phiếu đăng ký dự thi có thể hiện nguyện vọng và đã được xác nhận (bản chính).

Nếu sau khi nộp đủ hồ sơ nhập học, trường phát hiện có sai sót so với các quy định trên hoặc không đủ điều kiện dự thi thì thí sinh sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển của trường. Thí sinh xác nhận nộp hồ sơ trúng tuyển chuyên và nộp hồ sơ vào trường trúng tuyển sẽ không được tham gia dự tuyển ở 3 nguyện vọng lớp 10 thường.

Thí sinh chịu trách nhiệm bảo quản tài khoản và thông tin đăng ký của cá nhân trên hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT quy định. Thường xuyên theo dõi các thông tin mới nhất hoặc thay đổi về kỳ thi tuyển sinh 10 được cập nhật thường xuyên trên hệ thống và thực hiện theo đúng hướng dẫn của Sở GD-ĐT, cơ sở giáo dục đang học về quy trình, cách thức nộp hồ sơ... theo đúng thời gian quy định.

Thí sinh đăng ký bài thi chuyên Anh (theo đề án 5695) và không học tích hợp (theo đề án 5695) ở cấp THCS cần liên hệ hai Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa để tìm hiểu và được tư vấn đầy đủ về mô hình học tập, học phí và cách chọn môn tự chọn theo chương trình GDPT 2018 nếu trúng tuyển.

Học sinh đăng ký phúc khảo bài thi tại nơi đăng ký dự thi trong vòng 3 sau khi công bố kết quả điểm bài thi.

Tuyển sinh tại Trường Phổ thông Năng khiếu thuộc ĐHQG TPHCM: Thí sinh có nguyện vọng đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 tại trường này phải liên hệ trực tiếp tại trường để nắm rõ các văn bản hướng dẫn và quy định liên quan. Để đảm bảo quyền lợi của tất cả thí sinh dự thi, giảm thiểu tối đa tỉ lệ ảo trong kết quả trúng tuyển, thí sinh trúng tuyển và nộp hồ sơ vào Trường Phổ thông Năng khiếu (căn cứ vào xác nhận của nhà trường trên hệ thống tuyển sinh của Sở GD-ĐT) sẽ không có tên trong danh sách dự tuyển của các trường THPT thuộc Sở GD-ĐT.

Tùy tình hình nộp hồ sơ vào các lớp chuyên, Sở GD-ĐT quyết định tổ chức thi tuyển bổ sung sau thời điểm kết thúc năm học đó.

Hướng dẫn cách thức đăng ký nguyện vọng theo môn chuyên Anh và 3 nguyện vọng lớp thường các trường THPT, như sau:

Được biết, năm học 2026-2027, chỉ tiêu tuyển sinh dự kiến ổn định như năm học trước.

Cụ thể: THPT chuyên Lê Hồng Phong (khu vực 1) dự kiến tuyển sinh 805 chỉ tiêu lớp 10 cho năm học 2026-2027, tương đương 23 lớp 10 chuyên, gồm các lớp chuyên: Toán, lý, hóa, sinh, tin, văn, sử, địa, chuyên tiếng Anh, chuyên Anh theo đề án 5695, chuyên Pháp, Trung, Nhật. Trong đó, các môn ngữ văn, vật lý, hóa học, sinh học, tiếng Anh theo đề án 5695, tin học mỗi môn tuyển sinh 2 lớp 10 với 70 chỉ tiêu; 3 lớp 10 chuyên toán với 105 chỉ tiêu; 3 lớp 10 chuyên tiếng Anh với 105 chỉ tiêu; các môn địa lý, lịch sử, tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Pháp mỗi môn tuyển sinh 1 lớp 10 chuyên với 35 chỉ tiêu.

Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa (khu vực 1) dự kiến tuyển 525 học sinh, tương đương 15 lớp chuyên.

Trường THPT chuyên Hùng Vương (khu vực 2) dự kiến tuyển 13 lớp chuyên. Cụ thể, chuyên toán có 2 lớp, 3 lớp chuyên tiếng Anh. Các môn còn lại mỗi môn 1 lớp, gồm: Tin học, vật lý, hóa học, sinh học, ngữ văn, lịch sử, địa lý, tiếng Nhật.

Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (khu vực 3) dự kiến tuyển 455 chỉ tiêu lớp 10 năm học 2026-2027.

