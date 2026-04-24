Zoom cận nhan sắc nữ thủ khoa đầu vào của Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Quốc) năm 2026

Kỳ thi nghệ thuật năm 2026 tại Trung Quốc đã công bố kết quả tại các trường đào tạo diễn xuất hàng đầu. Nếu trước đó, dư luận đổ dồn sự chú ý vào thủ khoa ngành Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh (Bắc Ảnh) thì mới đây, Học viện Hý kịch Trung ương (Trung Hý) tiếp tục gây chú ý khi công bố nữ thủ khoa Lý Tâm Nghi.

Theo kết quả chính thức, 3 vị trí đứng đầu ngành Biểu diễn của các lò đào tạo diễn viên danh giá nhất Trung Quốc năm nay lần lượt thuộc về Lý Tâm Nghi (Trung Hý), Lục Tuấn Hạo (Bắc Ảnh) và Tăng Tử Ngang của Học viện Hý kịch Thượng Hải. Đây đều là những cái tên được đánh giá cao và nhiều khả năng sẽ sớm gia nhập thị trường giải trí trong thời gian tới.

Lý Tâm Nghi (Trung Hý)

Lục Tuấn Hạo đứng đầu kỳ thi năng khiếu của Bắc Ảnh

Tăng Tử Ngang của Học viện Hý kịch Thượng Hải

Trong đó, Lý Tâm Nghi - nữ thủ khoa của Học viện Hý kịch Trung ương đang trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Cô đến từ Thẩm Dương và là trường hợp hiếm hoi khi một nữ sinh giành vị trí số 1 ngành Biểu diễn tại Trung Hý sau 5 năm liên tiếp vị trí này thuộc về các nam sinh. Ngoại hình của cô được nhận xét mang nét thanh thuần, ngọt ngào, phù hợp với nhiều dạng vai nữ chính trong phim truyền hình Hoa ngữ hiện nay.

Lý Tâm Nghi - nữ thủ khoa của Học viện Hý kịch Trung ương

Bên cạnh ngoại hình nổi bật, Lý Tâm Nghi cũng có nền tảng diễn xuất nhất định trước đó khi cô từng tham gia bộ phim truyền hình Thế Giới Võ Hiệp Kim Dung, tích lũy được những kinh nghiệm nhất định trước khi bước vào kỳ thi nghệ thuật khắc nghiệt. Sự kết hợp giữa thiên phú, ngoại hình và kinh nghiệm giúp cô được kỳ vọng sẽ là một trong những gương mặt đáng chú ý của thế hệ diễn viên trẻ sắp tới.

Ngoại hình của cô mang nét thanh thuần, ngọt ngào

Được biết, Học viện Hý kịch Trung ương là một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật lâu đời và uy tín nhất Trung Quốc, trực thuộc Bộ Văn hóa, có trụ sở tại quận Đông Thành, Bắc Kinh. Tiền thân của trường là các cơ sở như Học viện Nghệ thuật Lỗ Tấn, Học viện Văn nghệ Hoa Bắc và Trường chuyên khoa Hý kịch Nam Kinh. Qua nhiều giai đoạn phát triển, nơi đây đã trở thành cái nôi đào tạo hàng loạt nghệ sĩ tên tuổi trong làng giải trí.

Hiện trường đào tạo đa dạng các chuyên ngành như diễn xuất, đạo diễn, mỹ thuật sân khấu, nhạc kịch, kinh kịch, ca kịch, vũ kịch, văn học hý kịch, quản lý nghệ thuật và điện ảnh - truyền hình. Cùng với Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và Học viện Múa Bắc Kinh, Trung Hý được xem là một trong 3 trường nghệ thuật hàng đầu tại Bắc Kinh, thu hút đông đảo thí sinh tài năng và có ngoại hình nổi bật đăng ký mỗi năm.

Không ít ngôi sao lớn của điện ảnh Hoa ngữ từng trưởng thành từ mái trường này, tiêu biểu như Củng Lợi hay Chương Tử Di. Chính vì vậy, danh hiệu thủ khoa ngành Biểu diễn tại đây luôn được xem là “tấm vé vàng” mở ra nhiều cơ hội trong ngành giải trí. Trong bối cảnh thị trường liên tục tìm kiếm gương mặt mới, những thí sinh vừa có năng lực chuyên môn, vừa có ngoại hình sáng như được kỳ vọng sẽ sớm tạo dấu ấn trong tương lai.