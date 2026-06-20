Thi lớp 10 công lập Hà Nội 2026: Hơn 20 trường có điểm chuẩn dưới 5 điểm/môn

Tối qua 19/6, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố điểm chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2026-2027 của 122 trường trên địa bàn thành phố.

Bên cạnh cuộc đua căng thẳng ở nhóm trường tốp đầu với mức điểm chuẩn lên tới 26 điểm, danh sách điểm chuẩn năm nay cũng cho thấy một thực tế đáng chú ý: nhiều trường chỉ lấy từ 8,5 đến dưới 15 điểm cho cả 3 môn thi.

Ví dụ, trường TH, THCS và THPT Minh Châu có điểm chuẩn chỉ 8,5 điểm. Với mức điểm này, nếu chia đều cho ba môn Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ, thí sinh chỉ cần đạt trung bình khoảng 2,83 điểm/môn là đủ điều kiện trúng tuyển. Đây là mức điểm chuẩn thấp nhất trong số 122 trường THPT công lập không chuyên của Hà Nội năm nay.

Đứng tiếp theo là THPT Mỹ Đức C với 9 điểm và THPT Minh Quang với 10 điểm.

Theo thống kê từ dữ liệu chính thức của Sở GD&ĐT Hà Nội, hơn 20 trường có điểm chuẩn ở mức rất thấp, với chỉ 2,8-4,9 điểm/môn, thí sinh đã chắc suất đỗ lớp 10 công lập.

Danh sách 21 trường lấy điểm chuẩn ở mức trên 3 - dưới 5 điểm/ môn năm 2026:

Như vậy, có hơn 20 trường THPT công lập tại Hà Nội lấy dưới 15 điểm trong mùa tuyển sinh năm nay.

Chênh lệch lớn giữa hai đầu bảng

Ở chiều ngược lại, để đỗ vào nhóm trường dẫn đầu như Yên Hòa, Kim Liên hay Lê Quý Đôn - Hà Đông, thí sinh phải đạt trung bình gần 8,7 điểm mỗi môn.

Mức điểm này tương đương trung bình 8,67 điểm mỗi môn, cao gấp hơn 3 lần so với yêu cầu đầu vào của trường có điểm chuẩn thấp nhất thành phố.

Khoảng cách giữa hai đầu bảng lên tới 17,5 điểm, phản ánh sự khác biệt đáng kể về mức độ cạnh tranh giữa các khu vực tuyển sinh.

Trong nhóm dẫn đầu còn có THPT Phan Đình Phùng, THPT Nguyễn Thị Minh Khai và THPT Việt Đức cùng lấy 25,75 điểm; THPT Thăng Long lấy 25,5 điểm; THPT Nguyễn Gia Thiều đạt 25,25 điểm.

Năm học 2026 - 2027, Hà Nội có 124.915 học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào lớp 10 các trường THPT công lập không chuyên. Trong khi đó, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 122 trường là 79.533 học sinh.

Điểm chuẩn được xác định căn cứ vào kết quả thi của thí sinh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng trường.

Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 19 đến 25/6, các cơ sở giáo dục tiếp nhận đơn phúc khảo. Từ 13h30 ngày 25/6 đến hết ngày 27/6, học sinh trúng tuyển thực hiện xác nhận nhập học theo hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp.

Dù điểm chuẩn có sự chênh lệch lớn giữa các trường, kết quả tuyển sinh năm nay tiếp tục cho thấy bức tranh đa dạng của hệ thống giáo dục phổ thông Hà Nội, với nhiều lựa chọn phù hợp năng lực và nguyện vọng của học sinh ở các khu vực khác nhau.