Điểm thi vào lớp 10 THPT công lập tại Hà Nội sẽ được công bố vào tối nay. Với nhiều gia đình, đây là khoảng thời gian dài nhất của mùa hè. Năm nay, trong gần 125.000 thí sinh dự thi, chỉ khoảng 64.000 em có suất vào trường công lập, đồng nghĩa với việc hơn 60.000 học sinh sẽ phải lựa chọn hướng đi khác.

Cuối tuần qua, chị Thương Dung (SN 1989, trú tại Hà Nội) vừa hoàn tất thủ tục nhập học dự phòng cho con tại một trường THPT tư thục. Từ đầu tháng 4, khi con bước vào giai đoạn ôn thi nước rút, chị đã bắt đầu "cuộc đua" của riêng mình. Con miệt mài với những đề thi thử, người mẹ dành hàng giờ tìm hiểu thông tin tuyển sinh, học phí và các phương án dự phòng nếu kết quả không như kỳ vọng.

Con chị trúng tuyển học bạ vào một trường ngoài công lập. Bộ hồ sơ nhập học cũng được hoàn tất từ sớm, như cách để cả gia đình chủ động trước mọi tình huống. Thế nhưng, phương án dự phòng ấy không khiến chị Dung bớt thấp thỏm.

Tuyển sinh vào lớp 10 THPT được đánh giá là kỳ thì căng thẳng với tỉ lệ chọi cao. (Ảnh minh hoạ)

Theo ước tính của gia đình, bài thi tiếng Anh của con không đạt kết quả như mong đợi, tổng điểm dự kiến chỉ khoảng 21-22 điểm, khiến cơ hội vào nguyện vọng 1 trở nên khá mong manh.

"Tôi chuẩn bị sẵn lựa chọn khác để con không phải áp lực quá nhiều. Dù vậy giống như nhiều phụ huynh khác, tôi vẫn mong con đỗ trường công sau bao tháng ngày cố gắng" , chị chia sẻ.

Là phụ huynh có con đầu thi vào lớp 10, chị Dung thừa nhận bản thân gần như phải tự mày mò mọi thứ qua internet và kinh nghiệm của những người đi trước.

"Mặc dù trường tư mà con đỗ có chất lượng giảng dạy rất tốt nhưng nếu được học trường công thì gia đình sẽ không phải lo gánh nặng học phí" , chị nói.

Những ngày chờ công bố điểm thi, điện thoại của chị Mai Liên (SN 1980, trú tại) gần như luôn mở các hội nhóm phụ huynh và trang thông tin tuyển sinh. Dù sẵn phương án dự phòng, cảm giác hồi hộp vẫn nguyên vẹn.

"Tôi chuẩn bị xong mọi phương án trước cả khi con bước vào phòng thi", chị kể. Phụ huynh khẳng định sẵn sàng rút hồ sơ, học bạ đã nộp tại trường ngoài công lập nếu con trúng tuyển nguyện vọng 1.

"Tôi luôn động viên con giữ tâm lý thoải mái, không quá nặng nề chuyện đỗ hay trượt. Dẫu vậy, ai cũng mong con đạt được nguyện vọng đầu tiên, học trường công vẫn là phương án phù hợp nhất với cả con và bố mẹ”, chị Mai Liên bày tỏ.

Dự kiển điểm thi vào lớp 10 THPT tại Hà Nội sẽ được công bố vào ngày 19/6. (Ảnh minh hoạ)

Giữa áp lực điểm số và những cuộc đua vào trường công, ông Nguyễn Minh Quý - Hiệu trưởng Trường THPT Mạc Đĩnh Chi (Hải Phòng), cho rằng kết quả của kỳ thi nên được nhìn nhận đúng ý nghĩa.

Để bước vào kỳ thi lớp 10, nhiều học sinh trải qua quãng thời gian học tập căng thẳng kéo dài, thậm chí phải học lệch, học thêm cả ngày lẫn đêm. Điều đó vô tình khiến các em mất đi những khoảng thời gian cần thiết để chăm sóc sức khỏe, nuôi dưỡng cảm xúc và phát triển toàn diện.

"Phụ huynh và học sinh hãy để kết quả dừng lại ở những con số. Tiếc nuối cũng không thay đổi được điều gì. Quan trọng nhất là các con đã nỗ lực hết sức mình và sẽ tự rút ra những bài học sau kỳ thi", ông Quý chia sẻ.

Vị hiệu trưởng cho rằng đây là thời điểm để các gia đình nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tận hưởng những ngày hè bên nhau, thay vì tiếp tục bị cuốn vào áp lực điểm chuẩn hay sự so sánh.

Theo ông, việc học tại trường chuyên, trường công lập, trường ngoài công lập hay lựa chọn học nghề không quyết định hoàn toàn thành công của một con người.

"Con đường phía trước còn rất dài. Mỗi đứa trẻ đều có cơ hội khẳng định giá trị của riêng mình bằng nhiều cách khác nhau" , ông nhấn mạnh.