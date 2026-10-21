Theo chân Miko Lan Trinh và Kenji đến quán ốc bình dân sau chợ Đầm, có món ngon đến mức muốn húp sạch nước luộc

Đến Nha Trang, ngoài những bãi biển xanh trong và các điểm check-in nổi tiếng, thưởng thức hải sản cũng là trải nghiệm được nhiều du khách mong đợi. Nhưng nếu muốn tìm một quán ăn mang phong cách địa phương, không quá cầu kỳ mà vẫn có nhiều món ngon với mức giá dễ chịu, đôi khi bí quyết lại nằm ở những địa chỉ nhỏ trong khu dân cư. Mới đây, Miko Lan Trinh cùng Kenji đã ghé quán ốc Chị Bảy, nằm phía sau chợ Đầm, để thưởng thức các món hải sản bình dân và chia sẻ trải nghiệm với người theo dõi.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Quán ốc phía sau chợ Đầm, chỉ bán vài tiếng mỗi ngày

Điểm thú vị đầu tiên về quán ốc Chị Bảy chính là khung giờ hoạt động khá ngắn. Theo chia sẻ của chủ quán trong video, quán bắt đầu bán khoảng 10 giờ sáng và thường nghỉ vào khoảng 14 giờ đến 14 giờ 30. Khoảng thời gian không dài nhưng quán phục vụ nhiều loại ốc, sò và hải sản, phù hợp với những thực khách muốn tìm một địa chỉ ăn uống bình dân khi ghé khu vực chợ Đầm.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Với những quán ăn nhỏ được người dân địa phương truyền tai nhau, chuyện hết hàng sớm không phải điều quá xa lạ. Bởi vậy, nếu có ý định ghé quán, thực khách nên chủ động sắp xếp thời gian và hỏi lại tình hình bán hàng trước khi đến, tránh trường hợp đến muộn khi những món mình muốn thưởng thức đã hết.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Không gian và cách phục vụ của quán cũng mang nét gần gũi, không quá kiểu cách. Thay vì tập trung vào hình thức cầu kỳ, sức hút của những địa chỉ như thế này thường nằm ở thực đơn phong phú, cách chế biến quen thuộc và cảm giác thoải mái khi ngồi thưởng thức món ăn.

Từ sò lông nướng mỡ hành đến nhum nướng trứng cút, thực đơn có gì?

Trong video review, Miko Lan Trinh và Kenji thưởng thức nhiều món hải sản khác nhau. Nổi bật trong số đó là sò lông nướng mỡ hành, món ăn quen thuộc với những ai yêu thích hải sản. Sò được nướng cùng mỡ hành, phía trên phủ thêm đậu phộng tạo độ bùi và giòn. Sự kết hợp giữa vị ngọt của sò, mùi thơm của hành và độ béo của phần topping khiến món ăn trở thành lựa chọn dễ ăn khi đi cùng bạn bè.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Một món khác được giới thiệu là nhum nướng mỡ hành trứng cút. Nhum vốn có phần thịt béo đặc trưng, khi kết hợp với mỡ hành và trứng cút tạo nên hương vị đậm đà. Đây là món đáng để những người thích khám phá hải sản thử khi ghé quán, nhất là khi muốn đổi vị sau những món ốc quen thuộc.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Các loại ốc cũng là phần không thể thiếu trong thực đơn. Video nhắc đến ốc bươu, ốc len hoặc ốc đinh, được chế biến theo cách luộc cùng sả ớt. Phần nước luộc có mùi thơm của sả và gia vị, phù hợp với những thực khách thích vị ngọt tự nhiên của ốc. Với món ăn này, chất lượng nguyên liệu và khâu làm sạch đóng vai trò quan trọng, giúp thực khách yên tâm hơn khi thưởng thức.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Ngoài ra, quán còn có các loại ốc nhảy, ốc hương và ghẹ. Theo thông tin được chia sẻ trong nội dung review, một số món có mức giá khoảng 30.000-70.000 đồng tùy loại. Đây là khoảng giá dễ thu hút những người muốn thưởng thức nhiều món khác nhau mà không nhất thiết phải chọn những nhà hàng hải sản có chi phí cao. Tuy nhiên, giá thực tế có thể thay đổi theo loại hải sản, kích cỡ và thời điểm, vì vậy thực khách nên hỏi giá trước khi gọi món.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Điều khiến thực khách nhớ đến không chỉ là đồ ăn

Bên cạnh thực đơn, sự thân thiện của chủ quán cũng là chi tiết được nhắc đến trong trải nghiệm của Miko Lan Trinh và Kenji. Theo nội dung video, chị chủ khá niềm nở, đôi khi còn chuẩn bị thêm những phần quà nhỏ hoặc món ăn đặc biệt dành cho khách. Những cử chỉ giản dị như vậy có thể khiến bữa ăn trở nên dễ chịu hơn, nhất là với những người lần đầu tìm đến một quán ăn địa phương.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Khi đi du lịch, nhiều người thường dành thời gian tìm kiếm những nhà hàng nổi tiếng hoặc địa chỉ được đánh giá cao trên các nền tảng trực tuyến. Tuy nhiên, những quán ăn nhỏ nằm trong khu dân cư cũng có sức hấp dẫn riêng. Thực đơn có thể không quá cầu kỳ, không gian cũng chẳng cần trang trí bắt mắt, nhưng khách vẫn có cơ hội khám phá cách ăn uống quen thuộc của người dân địa phương và thử những món hải sản được chế biến theo phong cách gần gũi.

Quán ốc Chị Bảy là một địa chỉ được Miko Lan Trinh giới thiệu theo hướng đó. Nếu yêu thích ốc, sò và các món hải sản bình dân, du khách có thể cân nhắc ghé thử trong hành trình khám phá ẩm thực Nha Trang.

Nguồn: Miko Lan Trinh

Theo thông tin được chia sẻ, quán nằm phía sau khu vực chợ Đầm, Nha Trang, hoạt động khoảng từ 10 giờ sáng đến 14 giờ-14 giờ 30. Quán được cho biết nghỉ bán vào ngày mùng 1 và ngày 15 âm lịch hằng tháng.

Do chưa có địa chỉ số nhà cụ thể và lịch hoạt động độc lập được xác minh, thực khách nên kiểm tra lại vị trí, giờ mở cửa và ngày nghỉ trước khi đến. Nếu đi vào cuối buổi sáng, bạn cũng nên hỏi trước tình hình còn món hay không.

Một bữa hải sản ngon trong chuyến du lịch không nhất thiết phải ở nhà hàng sang trọng. Đôi khi, một quán ốc nhỏ với những món ăn quen thuộc, mức giá vừa túi tiền và cách đón tiếp thân thiện cũng đủ trở thành điểm dừng chân đáng nhớ. Với những ai đang lên kế hoạch khám phá ẩm thực Nha Trang, quán ốc Chị Bảy có thể là một gợi ý để lưu lại cho hành trình tiếp theo.