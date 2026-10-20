Nếu phải tìm một nhân vật bán lòng có sức hút đặc biệt trên mạng xã hội, cô Thanh ở khu vực Từ Sơn, Bắc Ninh chắc chắn là cái tên đáng chú ý. Bỏ qua chuyện lòng ngon hay hợp khẩu vị từng người, cô đang sở hữu một thứ không phải hàng quán nào cũng có: sức hút trên mạng xã hội với lượng người theo dõi lên tới hàng trăm nghìn.

Theo thông tin được ghi nhận, tài khoản TikTok của cô Thanh có xấp xỉ 200.000 người theo dõi, trong khi Facebook cũng đã vượt mốc 150.000 lượt theo dõi. Với một người kinh doanh món ăn bình dân như lòng lợn, đây là con số không hề nhỏ.

Điều khiến cô Thanh trở nên thú vị nằm ở chỗ nội dung của cô không có quá nhiều chiêu trò. Không cần những màn biến hóa món ăn cầu kỳ, không cần liên tục bắt trend bằng các điệu nhảy hay tiểu phẩm hài, video của cô chủ yếu xoay quanh công việc quen thuộc tại hàng lòng: thái lòng.

Từng miếng lòng được cắt thành những phần vừa ăn, gói gọn gàng cho khách. Hàng hóa trông sạch sẽ, cách sắp xếp khá bắt mắt, tạo cảm giác dễ chịu cho người xem. Những thao tác tưởng chừng đơn giản ấy lại có sức hút riêng, đặc biệt với những người vốn mê các món lòng, dồi hay nội tạng luộc.

Bên cạnh hình ảnh món ăn, mức giá bình dân cũng là yếu tố được nhiều người xem nhắc đến. Trong bối cảnh các video ẩm thực thường gây chú ý bằng những món ăn đắt đỏ, cầu kỳ hoặc có cách chế biến khác lạ, một hàng lòng quen thuộc với giá được nhận xét là rẻ lại tạo ra sức hấp dẫn rất riêng. Người xem vừa tò mò về quán, vừa dễ nảy sinh cảm giác thèm ăn khi nhìn những đĩa lòng được thái và bày biện liên tục.

Có thể nói, cô Thanh không chỉ bán lòng cho người dân quanh Từ Sơn mà còn khiến những người ở cách xa hàng trăm cây số phải dừng lại xem video. Đáng chú ý, mỗi lần cô livestream, lượng người theo dõi trực tiếp được cho là có thể lên tới 7.000-8.000 người. Với một hàng ăn bình dân, đây là mức độ chú ý đáng kể, bởi người xem không chỉ lướt qua video vài giây mà còn sẵn sàng dành thời gian theo dõi những thao tác lặp đi lặp lại.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Nghe cô nói chuyện với khách đã thấy mượt rồi.

- Nhưng mà lòng nhà cô Thanh ngon thật. Không hôi. Tôi ở trên Hà Nội lần nào xuống Bắc Ninh chơi cũng vòng qua mua dù ngược đường.

- Em cũng góp 1 mắt xem nhé. Từ lòng, dao, thớt đến cách thái lòng của cô đều làm mình hài lòng online.

- Chiều tối nào tôi cũng ngồi xem, có khi ngồi xem cả nửa tiếng, đi nấu cơm tôi cũng để đấy nghe tiếng cô thái lòng, bán hàng thôi tôi cũng thấy yên lòng.

- Ngày nào tới 4h30 là cũng tới giờ đi bán lòng, coi riết ghiền mấy bạn ơi.

Sức hút này cũng cho thấy nội dung ẩm thực trên mạng xã hội không nhất thiết phải phức tạp mới có thể lan truyền. Đôi khi, chính những hình ảnh gần gũi, dễ hiểu và kích thích vị giác lại khiến người xem ở lại lâu hơn. Một đĩa lòng được thái đều tay có thể không phải điều gì mới mẻ, nhưng khi kết hợp với hình ảnh người bán quen thuộc, mức giá dễ tiếp cận và nhịp video vừa đủ cuốn hút, nó trở thành một dạng nội dung có khả năng giữ chân khán giả.

Được biết, cô Thanh còn nhận học viên từ nhiều nơi nếu muốn theo nghề bán lòng. Đây cũng là một chi tiết đáng chú ý, bởi hoạt động kinh doanh của cô không chỉ dừng ở việc bán món ăn cho khách mà còn mở ra khả năng chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp.

Nhìn từ góc độ kinh doanh, trường hợp của cô Thanh cho thấy một hàng ăn truyền thống hoàn toàn có thể xây dựng thương hiệu cá nhân mà không cần đầu tư quá nhiều vào hình thức. Sản phẩm cốt lõi vẫn là lòng, nhưng cách trình bày, sự đều đặn trong nội dung và khả năng tạo cảm giác gần gũi đã giúp quán tiếp cận lượng khách hàng rộng hơn phạm vi địa phương.

Lượng người theo dõi lớn còn có thể tạo ra lợi thế trong việc chuyển đổi người xem thành khách mua hàng. Một video khiến người xem thèm ăn có thể thúc đẩy họ tìm đến quán; một buổi livestream đông người theo dõi lại giúp hình ảnh người bán trở nên quen thuộc và tạo thêm cơ hội tương tác. Tuy nhiên, lượt xem không tự động đồng nghĩa với doanh thu, và hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng món ăn, giá bán, khả năng phục vụ cũng như việc duy trì khách quen.

Câu chuyện của cô Thanh vì thế không chỉ nằm ở những đĩa lòng được thái mỗi ngày. Nó còn cho thấy trong thời đại mạng xã hội, ngay cả một món ăn bình dân cũng có thể trở thành lợi thế kinh doanh nếu người bán tìm được cách kể câu chuyện đủ gần gũi để khách hàng muốn xem, muốn thử và muốn quay lại.

(Nguồn: Cô Thanh Bán Lòng)