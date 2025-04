Thêm sao nữ Vbiz gặp tai nạn trên sân pickleball, vết thương chảy máu giữa mặt

Pickleball đang trở thành bộ môn thể thao hot được nhiều người lựa chọn và ưa thích. Nhiều sao Việt cũng nhanh chóng nhập môn pickleball và thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc luyện tập chăm chỉ.

Mới đây, MC Bạch Lan Phương - bà xã của diễn viên Huỳnh Anh nhận được sự quan tâm khi đăng tải bức hình gặp phải chấn thương khiến phần đầu mũi rỉ máu vì bị bóng văng vào mặt khi chơi pickleball. Hình ảnh zoom cận vết thương của Bạch Lan Phương khiến không ít người lo sợ. Nữ MC VTV cho biết bộ môn này đã ảnh hưởng tới ngoại hình của bản thân khá nhiều. Bạch Lan Phương thừa nhận đã bị bóng văng vào mặt tới 3 lần khi chơi bộ môn này.

Cô chia sẻ: "Hết mình với pick mà tổ pick chẳng độ mình gì cả. Tay phải to hơn tay trái, đô to, tay nổi đầy gân chằng chịt như dây điện. Da đang trắng xinh, giờ đen xì xì như cục than. Đã thế lâu lâu ăn quả vả nhớ nhà luôn. Suy nghĩ về việc nghỉ pickleball".

Bạch Lan Phương gặp sự cố bị bóng đập vào mặt tới chảy máu đầu mũi khi chơi pickleball

Bà xã diễn viên Huỳnh Anh cho biết đây là lần thứ 3 bị rơi vào tình huống này trên sân

Bạch Lan Phương thừa nhận ngoại hình thay đổi 180 độ khi chơi pickleball như da đen hơn, tay nổi đầy gân...

Thời gian qua, cô thường xuyên chia sẻ hình ảnh trên sân tập cùng Huỳnh Anh và bạn bè

Trước đó, Kỳ Hân - vợ của tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng gặp chấn thương nặng khi tham gia một giải đấu pickleball. Cô bị gãy xương đùi và phải tiến hành phẫu thuật gấp trong ngày hôm sau. Chấn thương này đã gây ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và quá trình đi lại của Kỳ Hân.

Kỳ Hân cho biết cô vẫn giữ tinh thần lạc quan và đang tuân thủ nghiêm ngặt phác đồ phục hồi của bác sĩ. Dù còn nhiều khó khăn trong sinh hoạt hằng ngày, người mẫu sinh năm 1995 bày tỏ mong muốn sớm hồi phục để quay trở lại với cuộc sống năng động, đặc biệt là được tiếp tục chơi pickleball.

Kỳ Hân - vợ của tiền đạo Mạc Hồng Quân cũng gặp chấn thương nặng khi tham gia một giải đấu pickleball

Trước chấn thương, Kỳ Hân đã dành nhiều thời gian luyện tập pickleball cùng chồng và bạn bè

Huỳnh Anh (sinh năm 1992) và Bạch Lan Phương (sinh năm 1986) công khai tình cảm vào năm 2020. Từ đó đến nay, mối quan hệ luôn nhận về sự chú ý từ công chúng khi một bên là mỹ nam Vbiz, một bên là mẹ đơn thân, giỏi kinh doanh. Cặp đôi cũng không ngần ngại công khai bày tỏ tình cảm với đối phương.

Tuy nhiên, từ thời điểm bên nhau đến nay, cả hai đối diện với nhiều sóng gió, Bạch Lan Phương hay đăng những nội dung gây hiểu lầm, đáp trả antifan, làm content chia sẻ về cuộc sống thường ngày xuất hiện nhiều tình tiết tranh cãi...

Tháng 2/2021, Huỳnh Anh gây bất ngờ khi cầu hôn bạn gái và đến tháng 4/2024, cặp đôi chính thức đăng ký kết hôn. Hiện tại, cả hai cũng đã chụp ảnh cưới nhưng chưa chia sẻ về thời gian tổ chức đám cưới.

Trong thời gian bên nhau, Huỳnh Anh và Bạch Lan Phương vướng không ít những ồn ào