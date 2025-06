Ngày 5/6, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) ban hành bốn công văn đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc nhiều lô mỹ phẩm vi phạm. Các sản phẩm bị phát hiện không đạt tiêu chuẩn chất lượng hoặc dán nhãn gây hiểu nhầm, vi phạm nghiêm trọng quy định về an toàn người tiêu dùng.

Trong đó, một lô dầu xả Keratin Conditioner dung tích 800 ml, số lô 230225, sản xuất ngày 23/2/2025 và hạn dùng đến 23/2/2028, bị đình chỉ do không đạt chỉ tiêu giới hạn vi sinh vật. Sản phẩm do Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Hồng Đạt (Hải Dương) sản xuất và chịu trách nhiệm phân phối.

Ba sản phẩm còn lại do Công ty TNHH Shynh Beauty (TP HCM) chịu trách nhiệm đưa ra thị trường, gồm:

- Sữa rửa mặt Shin Nee Premium Cleansing Foam (số lô 24I0302, hạn dùng 2/9/2027) bị thu hồi vì có công thức lưu thông không đúng với hồ sơ công bố. Sản phẩm do Hanacos Co., Ltd (Hàn Quốc) sản xuất.

- Mặt nạ Super Shine Biocell Mask bị thu hồi do nhãn sản phẩm chứa thông tin dễ gây hiểu nhầm là thuốc, khiến người dùng có thể sử dụng sai mục đích. Sản phẩm do Công ty CP mỹ phẩm HNB (Long An) sản xuất.

- Muối tắm dừa & sữa gạo S-White (số lô DE024, NSX 9/4/2025, HSD 9/4/2027) cũng vi phạm tương tự, do Công ty TNHH Dược – mỹ phẩm Neidi Việt Thái (quận Bình Tân, TP HCM) sản xuất.

Tình trạng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc giả hoặc kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian qua. (Ảnh minh hoạ)

Theo các chuyên gia, sản phẩm mang nhãn “đội lốt” thuốc có thể khiến người dùng bỏ qua các phương pháp điều trị y tế cần thiết, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Ngoài ra, mỹ phẩm không đúng công thức có nguy cơ chứa thành phần không an toàn, dễ gây kích ứng, dị ứng hoặc tổn thương da nếu sử dụng lâu dài.

Riêng trường hợp vi phạm giới hạn vi sinh vật được đánh giá là đặc biệt nguy hiểm. Các vi khuẩn, nấm mốc tồn dư trong sản phẩm có thể xâm nhập qua da, gây nhiễm trùng hoặc rối loạn miễn dịch - nhất là với người có làn da nhạy cảm hoặc hệ miễn dịch suy yếu.

Tình trạng mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thuốc giả hoặc kém chất lượng xuất hiện ngày càng nhiều trong thời gian qua. Nhiều nghệ sĩ nổi tiếng bị chỉ trích vì quảng cáo sai lệch, thổi phồng công dụng sản phẩm. Gần đây nhất, bốn sản phẩm do vợ chồng ca sĩ Đoàn Di Băng phân phối, gồm kem chống nắng, dầu gội, dầu xả và mặt nạ dưỡng da, bị phát hiện là hàng giả và không đảm bảo chất lượng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ đạo mở đợt cao điểm tấn công tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ và xuất xứ hàng hóa. Các cơ quan chức năng được yêu cầu xử lý nghiêm, không để lọt những sản phẩm độc hại ra thị trường.