Thêm một sinh viên y khiến dân mạng xôn xao: Làm content "trả đũa" bệnh nhân, dọa xếp giường trong góc và lấy ven trật 3 lần!

Chỉ vì muốn tạo "trend" đu theo trào lưu trên TikTok, cô nàng đã thản nhiên đăng tải nội dung dọa "trả đũa" bệnh nhân bằng kỹ thuật y khoa, khiến dư luận không khỏi bàng hoàng về ý thức và y đức của người học y.

Nội dung "trả đũa" bệnh nhân gây phẫn nộ trên mạng xã hội

Mới đây, trên nền tảng TikTok xuất hiện đoạn clip của một nữ sinh viên mặc trang phục y tế thu hút sự chú ý lớn từ dư luận. Bối cảnh clip ghi lại hình ảnh cô gái mang áo blouse trắng, tự quay video cá nhân kèm dòng chú thích (caption) mang tính chất "dằn mặt" bệnh nhân.

Cụ thể, cô nàng đưa ra tình huống giả định: “Bệnh nhân mắng mình: ‘Sinh viên y thì đi ra, biết cái gì đâu’. Nên tí mình sẽ xếp giường cho bác ở trong góc và lấy ven trật 3 lần”.

Đáng nói, ở phía dưới clip, cô còn đính kèm dòng chữ "Vừa phải thôi, nay bệnh nhân động vào là không xong đâu" cùng các thẻ hashtag như #nhaco2aoblouse, #hocycogivui, #fact... Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được gần 10.000 lượt thả tim, hàng ngàn lượt chia sẻ và bình luận.

Mặc dù có thể cô gái chỉ coi đây là một câu chuyện đùa vui (joke) hoặc chạy theo trào lưu sáng tạo nội dung giải trí trên mạng xã hội, nhưng việc mang kỹ thuật y khoa vốn liên quan trực tiếp đến cảm giác đau đớn và sức khỏe của người bệnh ra để dọa "trả thù" đã vấp phải sự phản ứng gay gắt chưa từng có từ phía cộng đồng.

Cơn mưa chỉ trích từ cư dân mạng

Ngay sau khi đoạn clip được chia sẻ rộng rãi trên các diễn đàn mạng xã hội, hàng ngàn người đã tràn vào để lại những bình luận bất bình, phẫn nộ. Đa số ý kiến đều cho rằng, cho dù chỉ là "làm content" ảo trên mạng, tư duy mang sức khỏe của bệnh nhân ra để đe dọa, giận dữ là điều không thể chấp nhận được ở một người đang theo học ngành Y.

Nhiều cư dân mạng đã không giấu nổi sự bức xúc và lo lắng. Một tài khoản bức xúc bình luận: "Lương y như từ mẫu, học y mà suy nghĩ như vậy thì đừng học làm gì! Y cao đẳng hả? Y đức còn không có thì làm ơn bỏ nghề đi". Một người khác đồng tình: "Mấy đứa này nên cho học lại đạo đức trước khi học y. Vì nghề y rất được trân trọng mà y tá, bác sĩ như này thì rất nguy hiểm".

Rất nhiều người dùng mạng xã hội đã chia sẻ lại trải nghiệm đau đớn khi từng là nạn nhân của việc lấy ven hỏng: "Tôi từng bị lấy sai ven, nó đau khủng khiếp...", hay "T nằm viện bị lấy ven trật và tao méc bác sĩ liền"... Không ít người tỏ ra e ngại khi chứng kiến những đoạn clip nông cạn như thế này xuất hiện ngày một nhiều: "Bác sĩ tương lai??? Giờ làm bác sĩ dễ nhỉ?", "Cố gắng không bị bệnh chứ sợ bác sĩ thời nay quá!".

Trào lưu "content độc hại" của một bộ phận trẻ trong môi trường Y khoa

Sự việc lần này tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đỏ về hiện tượng "sống ảo", bất chấp chuẩn mực của một bộ phận sinh viên y khoa hiện nay. Cách đây không lâu, dư luận từng sục sôi trước vụ việc hai nữ sinh thực tập tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang vừa livestream tại quầy đón tiếp vừa chửi thề, dọa "tiêm thuốc độc".

Việc liên tiếp xuất hiện các đoạn clip mang nội dung cợt nhả, dọa dẫm hay lấy bệnh nhân ra làm trò đùa cho thấy một bộ phận bạn trẻ đang bị lệch lạc trong tư duy sáng tạo nội dung. Họ sẵn sàng mang môi trường y tế nghiêm cẩn, mang nỗi đau của người bệnh ra làm nguyên liệu để "câu view", "câu tương tác" mà không lường trước được hậu quả khôn lường.

Lấy ven (truyền dịch, lấy máu) là một kỹ thuật y tế cơ bản nhưng đòi hỏi sự cẩn trọng và chính xác. Lấy ven trật nhiều lần không chỉ gây đau đớn, bầm tím, tổn thương cơ thể người bệnh mà còn ảnh hưởng đến tâm lý và quá trình điều trị. Việc biến kỹ thuật này thành một "công cụ trả đũa" trong lời nói dù là đùa giỡn cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với bệnh nhân và đạo đức nghề nghiệp.

Cần xử lý nghiêm để bảo vệ uy tín ngành Y

Nghề Y là một trong những nghề cao quý nhất, luôn nhận được sự tôn trọng đặc biệt từ xã hội. Tuy nhiên, sự tôn trọng đó được xây dựng từ sự hy sinh, y đức và trách nhiệm của biết bao thế hệ y bác sĩ đi trước. Những hành vi cợt nhả, làm content lệch chuẩn của một vài cá nhân sinh viên có thể làm hoen ố hình ảnh chung của cả ngành y.

Trước những vụ việc liên tiếp xảy ra, cộng đồng mạng cho rằng các trường đại học, cao đẳng y dược cần tăng cường hơn nữa việc giáo dục đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử trên không gian mạng cho sinh viên ngay từ khi mới bước chân vào trường. Đồng thời, cần có những hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với những cá nhân có phát ngôn, hành vi làm ảnh hưởng đến hình ảnh người thầy thuốc.

Đoạn clip của nữ sinh y khoa dọa "xếp giường góc khuất, lấy ven trật ba lần" không chỉ là một trò đùa dại dột trên mạng xã hội, mà còn là bài học đắt giá về ý thức trách nhiệm. Mạng xã hội có thể là ảo, nhưng hậu quả và sự tổn thương niềm tin của xã hội là thật. Đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, xin hãy giữ trọn sự tôn nghiêm và lòng nhân ái trước khi trở thành một bác sĩ, điều dưỡng trong tương lai.