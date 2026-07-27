Nữ bệnh nhân 90 tuổi mắc ung thư dạ dày. Tại Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, các bác sĩ nhận định, khi bệnh được phát hiện ở giai đoạn còn khả năng phẫu thuật, cắt dạ dày kết hợp nạo vét hạch vẫn là phương pháp điều trị quan trọng nhất nhằm loại bỏ triệt để khối u.

Với người rất cao tuổi, quyết định phẫu thuật luôn là một bài toán khó. Ở tuổi 90, cơ thể trải qua nhiều thay đổi do quá trình lão hóa. Chức năng tim mạch, hô hấp và thận có thể suy giảm; nhiều người đồng thời mắc tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc các bệnh mạn tính khác. Tình trạng ăn uống kém kéo dài do ung thư cũng khiến không ít người rơi vào suy dinh dưỡng, làm tăng nguy cơ biến chứng trong và sau mổ.

Sau hội chẩn đa chuyên khoa, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật nội soi hoàn toàn.

Nếu như trước đây, điều trị ung thư dạ dày thường phải mổ mở với một đường rạch dài trên bụng thì hiện nay, nhiều trường hợp có thể được phẫu thuật nội soi. Chỉ qua vài đường rạch nhỏ từ 5-12mm, camera và các dụng cụ chuyên dụng được đưa vào ổ bụng. Hình ảnh phóng đại trên màn hình giúp phẫu thuật viên quan sát rõ các cấu trúc giải phẫu, bóc tách chính xác và hạn chế tối đa tổn thương mô lành.

Cụ bà hồi phục nhanh sau mổ (Ảnh: BVCC)

Ở trường hợp này, toàn bộ quá trình cắt phần dạ dày chứa khối u, nạo vét hạch và tái lập lưu thông đường tiêu hóa đều được thực hiện trong ổ bụng. Phần dạ dày được lấy ra ngoài qua một đường rạch nhỏ.

Bên cạnh việc loại bỏ khối u, ê-kíp còn thực hiện nạo vét hạch D2 - phương pháp lấy bỏ các nhóm hạch có nguy cơ chứa tế bào ung thư theo đúng nguyên tắc điều trị ung thư dạ dày. Kỹ thuật này không chỉ giúp giảm nguy cơ tái phát mà còn hỗ trợ đánh giá chính xác giai đoạn bệnh để xây dựng kế hoạch điều trị tiếp theo nếu cần.

Nhờ giảm sang chấn thành bụng, phẫu thuật nội soi giúp người bệnh ít đau hơn, mất máu ít hơn, giảm nguy cơ nhiễm trùng và phục hồi vận động sớm. Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó, đòi hỏi phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm cùng sự phối hợp đồng bộ của cả ê-kíp.

Bên cạnh kỹ thuật mổ hiện đại, người bệnh còn được chăm sóc theo chương trình tăng cường hồi phục sau phẫu thuật (ERAS) - mô hình điều trị đang được áp dụng rộng rãi tại nhiều trung tâm ngoại khoa lớn trên thế giới.

Ngay từ trước mổ, người bệnh được đánh giá toàn diện, cải thiện dinh dưỡng, kiểm soát bệnh lý nền và chuẩn bị thể trạng tốt nhất. Sau phẫu thuật, các phương pháp giảm đau hiện đại được áp dụng để người bệnh có thể ngồi dậy, tập thở và vận động ngay trong ngày đầu, đồng thời được tập ăn trở lại sớm theo từng giai đoạn dưới sự theo dõi chặt chẽ của bác sĩ và điều dưỡng.

Nhờ sự kết hợp giữa kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn và chương trình ERAS, cụ bà không sốt sau mổ, chức năng tiêu hóa phục hồi sớm, tự ngồi dậy ngay trong ngày đầu, đi lại nhẹ nhàngvà được xuất viện chỉ sau 6 ngày hậu phẫu.

Theo các bác sĩ, trường hợp trên cho thấy tuổi cao không còn là rào cản tuyệt đối trong điều trị ung thư. Với sự phát triển của ngoại khoa hiện đại, cùng quy trình đánh giá, lựa chọn người bệnh và chăm sóc đa chuyên khoa, nhiều bệnh nhân rất cao tuổi vẫn có thể trải qua những ca đại phẫu an toàn, hiệu quả và có chất lượng sống tốt sau điều trị.