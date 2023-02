Thêm một nữ phụ phim Việt diễn cảnh nào cũng cau có mặt mày, khán giả xem mà mệt mỏi thay

Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc là bộ phim truyền hình đang lên sóng trên kênh VTV. Phim hiện đang trở thành từ khóa được chú ý bởi câu chuyện của nhân vật do Lương Thanh đảm nhận - Tơ. Việc Tơ lừa đảo gia đình người yêu, bỏ đi ngay ngày chụp ảnh cưới, đem theo hơn 500 triệu đồng được cho là giống ngoài đời thật.



Cũng góp mặt trong Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, câu chuyện của cặp đôi Danh (Anh Vũ) - Tuyết (Kiều My) được quan tâm không kém phần. Cặp đôi nhận nhận về gạch đá bởi lối sống hưởng thụ quá đà, khi phá sản thì lừa cả người nhà. Trong đó, Tuyết bị chỉ trích nhiều hơn cả. Xuất thân tiểu thư giàu có, khi lấy chồng, Tuyết vẫn quen lối sống hưởng thụ, thích tiêu xài hoang phí. Cô khiến người xem khó chịu bởi luôn bắt Danh phải cung phụng mình. Mua xe hơi, sắm đồ hiệu, đi ăn ở những nhà hàng đắt đỏ,... là công việc mỗi ngày của cô vợ này. Ở những diễn biến gần đây của phim, Danh lâm vào cảnh nợ nần nhưng Tuyết vẫn sĩ diện, khăng khăng bắt chồng phải mang về cho cô những món đồ đắt đỏ để cô khoe mẽ với bạn bè.

Nhân vật gây khó chịu, ngay cả diễn xuất của người đảm nhận vai Tuyết cũng khiến khán giả lấn cấn. Khán giả cho rằng Tuyết thường xuyên cau cáu mặt mày, nhăn nhó nhiều tới độ người xem cũng phải thấy mệt mỏi giùm. Thậm chí ngay cả khi nhân vật đang thoải mái thì Kiều My cũng nhăn nhó.

Kiều My là nữ diễn viên trẻ sinh năm 1996. Cô đã làm nghề được một thời gian khá dài tuy nhiên chưa có nhiều vai diễn đặc sắc. Trước Dưới Bóng Cây Hạnh Phúc, Kiều My chủ yếu đảm nhận vai phụ, trong loạt phim đình đám trên sóng giờ vàng như Zippo Mù Tạt Và Em, Cả Một Đời Ân Oán, Cô Gái Nhà Người Ta, Đừng Bắt Em Phải Quên,... Đa phần ở những bộ phim này, nhân vật của Kiều My đều thuộc tuyến chính diện, có tính cách hiền lành, vui vẻ, hoạt bát. Đây là lần đầu tiên Kiều My đảm nhận vai diễn thuộc tuyến nhân vật chính cũng là lần đầu cô bị chê bai về diễn xuất. Có lẽ việc lột xác, đóng một nhân vật xấu tính, đáng ghét đang hơi quá sức với nữ diễn viên trẻ.



