Nene Trịnh Nãi Hinh và Bright Vachirawit từng được biết đến với chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng không kém phần rắc rối. Sau khi công khai mối quan hệ, cả hai đối mặt với không ít lời bàn tán vì ồn ào đời tư, thậm chí còn bị gọi là "cặp rắn độc châu Á". Tuy nhiên những ngày qua, cư dân mạng không xôn xao bàn tán thông tin nghi vấn cặp đôi đã chia tay sau 2 năm hẹn hò.

Giữa những đồn đoán của cư dân mạng, Nene Trịnh Nãi Hinh đã có chia sẻ mới về chuyện tình cảm. Trong buổi livestream với người hâm mộ, nữ idol khẳng định bản thân đang trong trạng thái ổn hơn bao giờ hết. Đồng thời, mỹ nhân sinh năm 1997 cũng có những chia sẻ đầy chiêm nghiệm, ẩn ý về chuyện đã tan vỡ: "Tôi đã bỏ lại quá khứ. Không phải vì tôi quan tâm, tôi không có cảm xúc, mà vì tôi tôn trọng bản thân mình. Tôi biết điều gì không phù hợp, biết lúc nào nên rời đi và biết lúc nào cần tiếp tục tiến về phía trước".

Nene Trịnh Nãi Hinh liên tục trả lời ẩn ý khiến netizen càng thêm khẳng định cô đã rạn nứt với bạn trai

Ngay lập tức, chia sẻ ẩn ý của Nene Trịnh Nãi Hinh gây dậy sóng MXH. Nhiều người cho rằng nữ idol đang ngầm xác nhận việc đường ai nấy đi với nam thần hàng đầu Thái Lan. Hiện, Bright Vachirawit vẫn giữ im lặng trước động thái livestream của Nene, cũng như nghi vấn rạn nứt tình cảm.

Sau khi công khai hẹn hò vào vào cuối tháng 4/2024, Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh gần như đã bị "phong sát" tại Trung Quốc. Họ bị mỉa mai là "cặp rắn độc châu Á" vì ồn ào đời tư, tài năng không đến đâu nhưng chỉ được nhớ đến qua chuyện tình cảm nhiều rắc rối. Trong đó, Nene bị Cnet "ném đá" vì bị cho là sống hai mặt và vô ơn khi phủi bỏ nghĩa tình chị em với BonBon Girls 303.

Trịnh Nãi Hinh công khai thể hiện tình cảm với bạn trai Brigh Vachirawit tại concert của chính mình

Việc công khai hẹn hò trong khi sự nghiệp nghệ thuật vẫn chưa thực sự vững chắc khiến hình ảnh của Bright và Nene xấu đi nhanh chóng

Bright Vachirawit sinh năm 1997, là nam thần hàng đầu màn ảnh Thái Lan. Anh có ngoại hình nổi bật, mang nét đẹp lai giữa 3 dòng máu Thái, Mỹ và Trung cùng chiều cao 1,83 m. Tên tuổi Bright Vachirawit gắn liền với các bộ phim như Vườn Sao Băng phiên bản Thái, The Beginning - Run Lovers Run, 2gether The Series, 2gether The Movie...

Bright Vachirawit là 1 trong những ngôi sao được săn đón nhất xứ chùa Vàng

Nene Trịnh Nãi Hinh tên thật là Pornnappan Pornpenpipat, sinh năm 1997. Cô là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên người Thái gốc Hoa. Ở Việt Nam, cô được biết đến khi đóng vai nữ chính ở phim điện ảnh Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết của Lý Hải hay là chủ nhân ca khúc Lý Cây Bông - nhạc phim Mẹ Chồng. Năm 2020, Nene Trịnh Nãi Hinh tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng tại Trung Quốc Sáng Tạo Doanh và ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Bonbon Girls 303. Sau khi Bonbon Girls 303 tan rã, Nene Trịnh Nãi Hinh tiếp tục ở lại Trung Quốc hoạt động solo, nhưng cô không còn được chào đón. Đến tháng 7/2025, cô quyết định từ nghệ danh Trịnh Nãi Hinh để bắt đầu hành trình mới với cái tên là Qala Noir.

Trịnh Nãi Hinh từng là một trong những idol nữ đình đám nhất showbiz Trung - Thái

