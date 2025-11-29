Thanh Lam - Quốc Trung sau chia tay: Người U60 sắp lấy chồng, người bên bạn gái 20 năm không cưới

NSND Thanh Lam và nhạc sĩ Quốc Trung từng là cặp đôi “vàng” của làng nhạc Việt, gắn liền với những bản tình ca đi cùng năm tháng. Thời điểm họ ly hôn cách đây nhiều năm, người hâm mộ không khỏi tiếc nuối.

Sau chia tay, cả hai vẫn giữ được sự tôn trọng và tình bạn hiếm có. Mỗi người sau này cũng đều tìm thấy hạnh phúc riêng cho mình.

Thanh Lam tìm thấy niềm vui trọn vẹn với người bạn đời mới, sẵn sàng bước vào hôn nhân ở tuổi U60, còn Quốc Trung âm thầm gắn bó bên bạn gái hơn 20 năm chưa cưới, nhưng vẫn đầy hạnh phúc, ấm áp.

Khoảnh khắc vợ chồng Thanh Lam vui vẻ hội ngộ bên Quốc Trung và bạn gái

Thanh Lam sắp cưới chồng là bác sĩ nổi tiếng

Sau khi chia tay Quốc Trung, Thanh Lam gặp phải nhiều thăng trầm trong cuộc sống cá nhân. Chỉ đến khi gặp được ông xã hiện tại, "người đàn bà hát" của làng nhạc Việt mới thực sự tìm được bến đỗ bình yên.

Ở tuổi 56, Thanh Lam vẫn giữ được vẻ rực rỡ, cuốn hút. Cô đang tận hưởng cuộc sống viên mãn khi chuẩn bị kết hôn với bác sĩ Bùi Tiến Hùng, chuyên gia nhãn khoa nổi tiếng với hơn 30 năm kinh nghiệm.

NSND Thanh Lam vẫn trẻ đẹp, quyến rũ ở tuổi U60

Cuộc gặp gỡ định mệnh diễn ra khi Thanh Lam thực hiện một ca phẫu thuật mắt. Từ những khoảnh khắc ban đầu ấy, tình cảm giữa hai người nhanh chóng nảy nở. Hai người tổ chức lễ dạm ngõ, chuyển về sống chung và gọi nhau là vợ chồng từ tháng 6/2021.

Nữ diva chia sẻ, chồng sắp cưới là nguồn động lực giúp cô cân bằng cuộc sống và nuôi dưỡng năng lượng tích cực trong công việc nghệ thuật. "Người nghệ sĩ phải có sự quân bình mới hát hay được chứ đời sống mà cứ bấp bênh, lên xuống sẽ mất hết năng lượng tích cực. Tôi biết ơn ông xã giúp tôi lấy lại cân bằng để hoạt động nghệ thuật sung sức, hiệu quả hơn"

Nữ diva đang tận hưởng những tháng ngày ngọt ngào bên chồng

Về phần mình, bác sĩ Bùi Tiến Hùng cũng không giấu niềm hạnh phúc. Theo ông, sự xuất hiện của Thanh Lam đã khiến cuộc sống của ông “nhiều màu sắc hơn” và xóa bỏ những định kiến ông từng nghe về người nghệ sĩ.

Cặp đôi không chỉ tìm thấy sự đồng điệu trong tình cảm mà còn thấu hiểu và tôn trọng lối sống, nghề nghiệp của nhau, yếu tố quan trọng giúp hôn nhân của họ bền vững.

Về dự định sắp tới, NSND Thanh Lam tiết lộ lễ cưới của vợ chồng cô sẽ được tổ chức trong năm nay. Đám cưới sẽ là một bữa tiệc ấm cúng với sự hiện diện của gia đình, bạn bè thân thiết, ý nghĩa chính là kỷ niệm, không phải phô trương hay hình thức.

Cặp đôi dự định tổ chức đám cưới trong thời gian tới

Quốc Trung ít khoe nhưng hạnh phúc bên bạn gái 20 năm

Khác với vợ cũ Thanh Lam, Quốc Trung duy trì đời sống riêng tư kín đáo hơn. Anh ít chia sẻ chuyện tình cảm trên mạng xã hội, nhưng hạnh phúc vẫn trọn vẹn bên bạn gái là một doanh nhân có tên Hương Lan.

"Tôi vẫn sống với bạn gái hơn 20 năm nay, không khoe nhiều như chị Thanh Lam nhưng vẫn vui và hạnh phúc trong đời sống riêng tư", nam nhạc sĩ tâm sự với Vietnamnet.

Nhạc sĩ Quốc Trung và bạn gái doanh nhân kín tiếng

Hai mươi năm bên nhau, Quốc Trung và bạn gái đã xây dựng một mối quan hệ dựa trên sự đồng điệu, tôn trọng và sẻ chia. Nhạc sĩ quan niệm rằng tình yêu không nhất thiết phải đi kèm với giấy tờ hay đám cưới: điều quan trọng là sự bền bỉ và sự thấu hiểu lẫn nhau. Quốc Trung cũng chia sẻ, nhờ có bạn gái, người làm nghệ thuật như anh có được sự cân bằng, không bị "bay" quá đà.

Nhạc sĩ Quốc Trung hiện vẫn duy trì sự nghiệp năng động, hòa âm, sản xuất và chỉ đạo nhiều chương trình âm nhạc quan trọng. Dù ít xuất hiện với bạn gái trước công chúng, những khoảnh khắc đời thường như mừng sinh nhật hay đi sự kiện cùng nhau vẫn được truyền thông ghi nhận như minh chứng cho một mối quan hệ bền vững, giản dị nhưng đầy tình cảm.

Dù không cưới, nhưng cả hai vẫn gắn bó hạnh phúc, bền chặt suốt 20 năm qua

Khi được hỏi về kế hoạch nghỉ hưu, Quốc Trung đùa rằng anh sẽ “tung tẩy thêm 10 năm nữa”, sau đó mới nghĩ đến việc sống gần bệnh viện hoặc vào viện dưỡng lão.

Quan điểm của anh về nghỉ hưu không phải là chấm dứt mọi hoạt động, mà là cơ hội để sống chậm lại, dành thời gian cho bản thân, gia đình và những giá trị quan trọng trong cuộc sống. Nhạc sĩ nhấn mạnh rằng nếu được tiếp tục làm nhạc đến tuổi 80, anh sẽ coi đó là viên mãn.