Hóng: Người đẹp phim Lật Mặt bỏ theo dõi nam thần Vườn Sao Băng, đã chia tay sau 2 năm hẹn hò?

Theo tờ Thairath, tình trạng mối quan hệ của Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh đang là tâm điểm bàn tán ở showbiz Thái Lan - Trung Quốc. Trên khắp các diễn đàn mạng xã hội đã xuất hiện bài đăng nghi ngờ cặp tình nhân bị ghét bỏ bậc nhất châu Á này đã tan vỡ sau 2 năm hẹn hò. Bằng chứng là khán giả đã phát hiện Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh đã không còn theo dõi nhau trên Instagram.

Trong showbiz, nhiều cặp đôi cũng từng bị phát hiện dấu hiệu rạn nứt thông qua việc không còn tương tác, theo dõi nhau trên mạng xã hội. Vì thế, Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh cũng nhanh chóng dính vào nghi vấn này. Hiện, cặp sao hàng đầu Tbiz chưa lên tiếng phản hồi. Dù chưa có xác nhận chính thức, song trên mạng xã hội Thái Lan và Trung Quốc, không ít người hâm mộ của Bright Vachirawit đã "ăn mừng" sớm khi nghe tin anh chia tay Nene Trịnh Nãi Hinh. Vì mối quan hệ tình cảm với người đẹp này mà nam thần Vườn Sao Băng Thái Lan hứng chịu sự ghét bỏ của khán giả, thậm chí bị "cấm cửa" tại xứ tỷ dân.

Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh unfollow nhau trên mạng xã hội. Động thái này khiến cặp sao dính nghi vấn chia tay

Cuối tháng 4/2024, Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh bị tung video và hình ảnh hẹn hò ở Nhật Bản. Netizen đã bắt gặp 2 ngôi sao nắm tay nhau tình tứ trên phố. Đến tối cùng ngày, nam diễn viên Thái Lan bất ngờ cập nhật story Instagram quay cảnh đi ăn cùng bạn bè và Nene. Sau đó, trên mạng xã hội Weibo tiếp tục xuất hiện thêm hình ảnh Bright Vachirawit đưa Nene Trịnh Nãi Hinh và mẹ của nữ idol du lịch ở Hàn Quốc. Có thông tin cho biết cặp sao đã bên nhau từ tháng 9/2023.

Nghi vấn hẹn hò khiến Nene bị nhiều fan Trung quay lưng. Làn sóng ghét bỏ cũng lan sang Bright Vachirawit. Họ bị mỉa mai là “cặp rắn độc châu Á” vì ồn ào đời tư, tài năng không đến đâu nhưng chỉ được nhớ đến qua chuyện tình cảm nhiều rắc rối. Trong đó, Nene bị Cnet "ném đá" vì bị cho là sống hai mặt và vô ơn khi phủi bỏ nghĩa tình chị em với BonBon Girls 303.

Cư dân mạng lan truyền rầm rộ đoạn clip Bright Vachirawit và Nene Trịnh Nãi Hinh tay trong tay dạo phố ở Nhật Bản

Hình ảnh cặp sao cùng mẹ của của Nene đi du lịch Hàn Quốc cũng được lan truyền

Bright Vachirawit sinh năm 1997, là nam thần hàng đầu màn ảnh Thái Lan. Anh có ngoại hình nổi bật, mang nét đẹp lai giữa 3 dòng máu Thái, Mỹ và Trung cùng chiều cao 1,83 m. Tên tuổi Bright Vachirawit gắn liền với các bộ phim như Vườn Sao Băng phiên bản Thái, The Beginning - Run Lovers Run, 2gether The Series, 2gether The Movie...

Bright Vachirawit là 1 trong những ngôi sao được săn đón nhất xứ chùa Vàng

Nene Trịnh Nãi Hinh tên thật là Pornnappan Pornpenpipat, sinh năm 1997. Cô là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên người Thái gốc Hoa. Ở Việt Nam, cô được biết đến khi đóng vai nữ chính ở phim điện ảnh Lật Mặt: Ba Chàng Khuyết của Lý Hải hay là chủ nhân ca khúc Lý Cây Bông - nhạc phim Mẹ Chồng. Năm 2020, Nene Trịnh Nãi Hinh tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng tại Trung Quốc Sáng Tạo Doanh và ra mắt với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Bonbon Girls 303. Sau khi Bonbon Girls 303 tan rã, Nene Trịnh Nãi Hinh tiếp tục ở lại Trung Quốc hoạt động solo, nhưng giờ cô không còn được chào đón.

Nene Trịnh Nãi Hinh là cái tên bị ghét bỏ ở Trung Quốc

Nguồn: Weibo