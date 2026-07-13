Nhiều người vẫn xem yến mạch chỉ là món ăn dành cho người giảm cân hoặc kiểm soát đường huyết. Thế nhưng, một nghiên cứu mới vừa công bố lại hé lộ một lợi ích đáng chú ý hơn: Loại ngũ cốc quen thuộc này có thể giúp "kích hoạt" những vi khuẩn có lợi trong đường ruột, từ đó hỗ trợ tăng hiệu quả của liệu pháp miễn dịch điều trị ung thư.

Một bát yến mạch và câu chuyện phía sau hệ miễn dịch

Các nhà khoa học thuộc Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung (Trung Quốc) vừa công bố nghiên cứu trên tạp chí Cell Host & Microbe. Kết quả cho thấy, beta-glucan - một loại chất xơ hòa tan có nhiều trong yến mạch - có khả năng cải thiện đáp ứng của cơ thể với liệu pháp miễn dịch ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng.

Theo nhóm nghiên cứu, beta-glucan không trực tiếp tiêu diệt tế bào ung thư. Thay vào đó, nó hoạt động như một "nguồn thức ăn" cho hệ vi sinh vật đường ruột, đặc biệt là một loại vi khuẩn có lợi mang tên Faecalibacterium prausnitzii.

Loài vi khuẩn này được nhiều nhà khoa học ví như một "chiến binh đặc nhiệm" của đường ruột bởi khả năng tạo ra các chất chuyển hóa có lợi, giúp điều hòa miễn dịch, giảm viêm và hỗ trợ cơ thể nhận diện, tấn công tế bào ung thư hiệu quả hơn.

Điều đáng chú ý là những bệnh nhân có số lượng Faecalibacterium prausnitzii cao hơn cũng có tỷ lệ đáp ứng điều trị miễn dịch tốt hơn.

Vì sao đường ruột lại ảnh hưởng đến việc điều trị ung thư?

Trong nhiều năm qua, giới khoa học ngày càng nhận ra rằng hệ vi sinh đường ruột không chỉ tham gia tiêu hóa mà còn là "trung tâm điều phối" của hệ miễn dịch.

Khoảng 70% tế bào miễn dịch của cơ thể liên quan đến đường tiêu hóa. Khi hệ vi sinh khỏe mạnh và cân bằng, các tế bào miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn. Ngược lại, sự mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột có thể làm giảm khả năng chống viêm và ảnh hưởng tới hiệu quả của nhiều phương pháp điều trị, trong đó có liệu pháp miễn dịch.

Đây cũng là lý do ngày càng có nhiều nghiên cứu tập trung vào việc điều chỉnh chế độ ăn như một biện pháp hỗ trợ điều trị bệnh.

Beta-glucan trong yến mạch có gì đặc biệt?

Beta-glucan là một dạng chất xơ hòa tan nổi tiếng với nhiều lợi ích sức khỏe đã được chứng minh:

Giúp giảm cholesterol LDL ("cholesterol xấu"). Hỗ trợ kiểm soát đường huyết sau ăn. Tăng cảm giác no, hỗ trợ giảm cân. Nuôi dưỡng hệ vi sinh đường ruột. Tăng sản xuất các axit béo chuỗi ngắn như butyrate - chất có vai trò bảo vệ niêm mạc ruột và giảm viêm.

Chính nhờ những cơ chế này mà beta-glucan được xem là một trong những dưỡng chất quan trọng giúp duy trì sức khỏe đường ruột lâu dài.

Chỉ cần thay đổi nhỏ trong bữa sáng

Các chuyên gia cho rằng, không cần tìm đến những thực phẩm chức năng đắt tiền, việc xây dựng một bữa sáng cân bằng đã có thể mang lại lợi ích đáng kể.

Một gợi ý đơn giản là:

Một bát yến mạch nguyên hạt hoặc cán dẹt.

Một ly sữa hoặc sữa chua không đường.

Một quả trứng.

Thêm trái cây tươi hoặc các loại hạt.

Bữa sáng này vừa giàu protein, chất xơ, vitamin, vừa tạo cảm giác no lâu hơn so với cháo trắng hoặc bánh mì tinh chế.

Tuy nhiên, đừng hiểu rằng ăn yến mạch sẽ "chống ung thư"

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, nghiên cứu trên không có nghĩa chỉ cần ăn yến mạch là có thể phòng ngừa hay điều trị ung thư.

Những kết quả hiện tại chủ yếu cho thấy beta-glucan trong yến mạch có tiềm năng hỗ trợ thông qua việc cải thiện hệ vi sinh đường ruột và tăng hiệu quả của liệu pháp miễn dịch ở một số bệnh nhân ung thư đại trực tràng. Đây không phải là phương pháp thay thế điều trị y khoa.

Lời khuyên

Nếu bạn chưa có thói quen ăn sáng hoặc thường xuyên chỉ ăn những món nhiều tinh bột tinh chế, hãy thử thay bằng một bát yến mạch kết hợp với protein và trái cây.

Đó là một thay đổi nhỏ, dễ thực hiện và có lợi cho tim mạch, đường huyết, cân nặng cũng như sức khỏe hệ tiêu hóa. Còn với câu chuyện phòng chống ung thư, điều quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ ăn đa dạng, tập luyện đều đặn, không hút thuốc, hạn chế rượu bia và khám sức khỏe định kỳ.