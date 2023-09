Thêm chung cư, nhà ở kết hợp sản xuất vào diện tổng kiểm tra PCCC

UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các văn bản của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Hà Nội đưa chung cư và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh vào danh sách tổng kiểm tra phòng cháy chữa cháy

UBND thành phố yêu cầu bổ sung kiểm tra thêm 100% đối với 2 đối tượng trong đợt tổng kiểm tra theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ gồm chung cư; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cháy, nổ cao (gồm các loại hàng hóa: Khí dễ cháy; chất lỏng dễ cháy, pháo hoa, chất rắn dễ cháy,...); hoàn thành xong trước ngày 30/10/2023.

Đối với tất cả chung cư, nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có mật độ người ở cao phải tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy, tại buổi diễn tập tất cả các căn hộ, phòng trọ tại loại hình trên phải có ít nhất 1 người tham gia; hoàn thành trước ngày 30/3/2024.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội kế hoạch số 234/KH-UBND của về việc tổng kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, an toàn điện, an toàn về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đối với 100% chung cư mini, cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ trên địa bàn quản lý, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tổ chức thành lập đoàn kiểm tra liên ngành do Công an quận, huyện, thị xã là cơ quan thường trực để chỉ đạo việc tổ chức tổng kiểm tra các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ ((PCCC&CNCH) đối với loại hình chung cư mini, nhà trọ có mật độ người ở cao; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.