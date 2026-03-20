Giảm cân luôn là hành trình khiến nhiều người “đau đầu”. Không ít người lựa chọn cách cắt giảm mạnh tinh bột, thậm chí bỏ hẳn các món ăn chính để nhanh chóng giảm cân. Tuy nhiên, phương pháp này thường khiến cơ thể nhanh đói, dễ thèm ăn và cuối cùng lại ăn bù nhiều hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, bí quyết giảm cân bền vững không nằm ở việc bỏ bữa mà ở việc lựa chọn đúng loại thực phẩm. Những món ăn ít tinh bột nhưng giàu chất xơ, protein và khoáng chất có thể giúp bạn no lâu, hạn chế tích mỡ mà vẫn đảm bảo năng lượng cho cơ thể.

Mì konjac chứa khoảng 97% là nước và 3% chất xơ, gần như không có calo, chất béo hay tinh bột

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia: Tinh bột vẫn là nguồn cung cấp năng lượng quan trọng cho cơ thể. Điều quan trọng là lựa chọn các loại tinh bột tốt, giàu chất xơ và ăn với lượng phù hợp.

Chuyên gia này cũng cho biết chế độ ăn cân bằng kết hợp vận động đều đặn sẽ giúp kiểm soát cân nặng hiệu quả và bền vững hơn.

Dưới đây là 6 thực phẩm ít tinh bột dễ tìm, dễ chế biến và rất phù hợp với người đang muốn kiểm soát cân nặng.

1. Mì konjac - “vua” thực phẩm ít tinh bột

Mì konjac thường được xem là “cứu tinh” của người giảm cân. Trung bình 100g mì konjac chỉ chứa khoảng 1-2g carbohydrate, gần như không đáng kể so với các loại mì thông thường.

Loại mì này được làm từ bột konjac (củ nưa), có kết cấu dai, mềm và khá dễ ăn. Một ưu điểm lớn là mì konjac hấp thụ gia vị tốt, nên dù chế biến đơn giản vẫn có hương vị khá hấp dẫn.

Cách chế biến cũng rất nhanh gọn. Bạn chỉ cần chần mì trong nước sôi khoảng 3-5 phút, sau đó xả lại với nước lạnh để tăng độ dai. Mì konjac có thể trộn salad, làm mì trộn cay chua hoặc xào cùng rau củ và trứng.

Một bát mì konjac có thể khiến bạn no khá lâu nhưng lượng calo lại rất thấp, nhờ vậy hạn chế nguy cơ tăng cân.

Khoai mỡ có chỉ số GI thấp (khoảng 24), giúp đường giải phóng vào máu chậm và ổn định, rất có lợi cho người bệnh tiểu đường

2. Khoai mỡ - mềm, ngọt và tốt cho kiểm soát đường huyết

Nhiều người nhầm tưởng khoai mỡ là một loại rau, nhưng thực chất nó cũng được xem là thực phẩm chính. Tuy nhiên, 100g khoai mỡ chỉ chứa khoảng 12g carbohydrate, thấp hơn nhiều so với cơm trắng.

Khoai mỡ còn giàu mucoprotein - một hợp chất giúp tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ ổn định đường huyết. Vì vậy, thực phẩm này rất phù hợp với người đang giảm cân hoặc cần kiểm soát lượng đường trong máu.

Cách ăn đơn giản nhất là hấp chín rồi bóc vỏ. Khoai mỡ có vị mềm, ngọt nhẹ và khá dễ ăn. Ngoài ra, bạn cũng có thể cắt lát để nấu cháo, xào với rau hoặc dùng thay cơm trong bữa ăn.

Trong 100g hạt diêm mạch chứa khoảng 222 calo, giúp cảm thấy no lâu hơn, từ đó giảm cảm giác thèm ăn.

3. Hạt quinoa (diêm mạch) - “siêu ngũ cốc” giàu dinh dưỡng

Quinoa (diêm mạch) được nhiều chuyên gia dinh dưỡng gọi là “siêu thực phẩm” nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao. Dù chứa khoảng 14g carbohydrate trên 100g, quinoa lại giàu protein, chất xơ và khoáng chất.

Một bát quinoa nhỏ có thể giúp bạn no lâu và cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết trong giai đoạn giảm cân.

Quinoa khá dễ nấu: Chỉ cần ngâm khoảng 30 phút rồi nấu trong 15 phút như cơm. Sau khi chín, hạt quinoa tơi xốp và có độ dai nhẹ.

Bạn có thể ăn quinoa như cơm, kết hợp với ức gà và rau củ, hoặc trộn cùng sữa chua và trái cây cho bữa sáng lành mạnh.

Vị ngọt tự nhiên của bí đỏ không làm đường huyết tăng đột ngột như đường tinh luyện

4. Bí ngô - ngọt tự nhiên nhưng ít calo

Bí ngô là loại thực phẩm rất quen thuộc nhưng thường bị đánh giá thấp trong thực đơn giảm cân.

Thực tế, 100g bí ngô chỉ chứa khoảng 7g carbohydrate, đồng thời rất ít calo và giàu chất xơ. Nhờ vậy, bí ngô giúp tạo cảm giác no khá lâu.

Một ưu điểm khác là bí ngô có vị ngọt tự nhiên. Với những người đang thèm đồ ngọt trong quá trình ăn kiêng, bí ngô có thể là lựa chọn thay thế khá hợp lý.

Bạn có thể hấp bí ngô, nướng, nấu cháo hoặc làm súp. Chỉ cần chế biến đơn giản, vị ngọt tự nhiên của bí ngô đã đủ hấp dẫn mà không cần thêm nhiều gia vị.

Mì kiều mạch giúp giảm mỡ máu, ổn định đường huyết, hỗ trợ giảm cân và chống oxy hóa.

5. Mì kiều mạch - lựa chọn quen thuộc của người ăn kiêng

Mì kiều mạch là thực phẩm phổ biến trong nhiều chế độ ăn giảm cân.

Trung bình 100g mì kiều mạch chứa khoảng 18g carbohydrate, thấp hơn đáng kể so với mì làm từ bột mì thông thường. Ngoài ra, loại mì này cũng giàu chất xơ, giúp kéo dài cảm giác no.

Mì kiều mạch có thể ăn lạnh hoặc ăn nóng. Một bát mì lạnh với dưa chuột, ức gà và sốt mè là lựa chọn khá phổ biến trong các thực đơn giảm cân.

Tuy nhiên, khi mua mì kiều mạch, bạn nên chọn loại 100% bột kiều mạch, tránh những loại trộn nhiều bột mì vì lượng tinh bột sẽ cao hơn.

Việc tiêu thụ đậu gà giúp giảm tổng lượng calo nạp vào cơ thể một cách tự nhiên

6. Đậu gà - giàu protein, giúp no lâu

Đậu gà là thực phẩm giàu protein và chất xơ, rất được ưa chuộng trong các chế độ ăn lành mạnh.

Mặc dù 100g đậu gà chứa khoảng 20g carbohydrate, nhưng nhờ lượng protein cao nên chỉ cần ăn một lượng nhỏ cũng đã đủ giúp bạn no lâu.

Đậu gà có thể chế biến thành nhiều món khác nhau như salad, súp hoặc hummus. Ngoài ra, bạn cũng có thể rang giòn đậu gà với một chút muối và tiêu để làm món ăn vặt lành mạnh.

So với khoai tây chiên hoặc snack nhiều dầu mỡ, đậu gà rang là lựa chọn tốt hơn nhiều cho người đang giảm cân.

Trên thực tế, giảm cân không nhất thiết phải là quá trình nhịn ăn kham khổ. Việc lựa chọn đúng thực phẩm, kiểm soát khẩu phần và duy trì thói quen ăn uống hợp lý có thể giúp bạn đạt được mục tiêu một cách dễ dàng hơn.

Những thực phẩm ít tinh bột như mì konjac, quinoa hay bí ngô không chỉ giúp bạn no lâu mà còn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết.

Khi kết hợp với tập luyện và lối sống lành mạnh, chúng có thể trở thành “trợ thủ đắc lực” giúp bạn kiểm soát cân nặng mà vẫn tận hưởng bữa ăn ngon miệng mỗi ngày.