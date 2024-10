Ngày 15/10, tờ Page Six đưa tin ông trùm hip-hop Diddy tiếp tục đối mặt với 5 vụ kiện tấn công tình dục mới. Các nguyên đơn đã đệ trình đơn kiện lên Tòa án quận phía Nam New York (Mỹ) vào ngày 14/10, cáo buộc nam rapper cưỡng hiếp, chuốc thuốc mê và đe dọa giết các nạn nhân. Đáng chú ý, 2 trong số 5 đơn kiện mới nhắm vào Diddy là đàn ông.

Theo tài liệu của tòa án, 1 người phụ nữ giấu tên cho biết vào năm 2004, cô được Diddy mời đến buổi chụp ảnh, và sau đó cô bị nam nghệ sĩ cưỡng hiếp tại phòng khách sạn ở Manhattan (New York, Mỹ) khi mới 19 tuổi. Nữ sinh viên đại học còn được ông trùm đưa đến bữa tiệc riêng tư tổ chức trong 1 căn phòng bí mật. Tại đây, Diddy đã tấn công cô và 1 người khác. Theo nạn nhân, họ bị nhốt trong không gian kín, không thể bỏ chạy. Diddy khống chế và dọa giết nếu họ không nghe lời, đồng ý phục vụ tình dục cho ông trùm.

Diddy bị tố dọa giết nạn nhân để thực hiện hành vi tấn công tình dục.

Trong đơn kiện khác, 1 người đàn ông cáo buộc Diddy tội tấn công tình dục anh trong kho của cửa hàng bách hóa vào năm 2008. 1 người đàn ông khác cũng tố nam rapper tai tiếng chuốc thuốc mê và cưỡng hiếp anh trong xe tải bên ngoài bữa tiệc trắng (White Party) do Diddy tổ chức vào năm 2006, mặc cho anh liên tục van xin.

Hai đơn tố cáo khác đến từ 2 người từng tham gia các bữa tiệc của Diddy vào những năm 1995-1998. Nạn nhân khi đó ở độ tuổi còn rất trẻ. 1 trong 2 nạn nhân này cho biết Diddy đã mời cô đến dự tiệc quảng bá MV One More Chance của Biggie Smalls vào năm 1995. Sau đó, cô bị Diddy giở trò đồi bại. Theo tố cáo của nạn nhân, cô bị Diddy đánh đập thô bạo, đập đầu vào tường để không còn sức phản kháng trước khi y thực hiện hành vi cưỡng hiếp sai trái.

Lời tố cáo phơi bày thủ đoạn gây án của ông trùm nhạc rap gây sốc cho công chúng. Đội ngũ pháp lý của Diddy hiện chưa lên tiếng về 5 cáo buộc trên.

Trong 5 đơn kiện mới, có 2 nạn nhân nam đã lên tiếng cáo buộc ông trùm chuốc thuốc, cưỡng hiếp.

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm này bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa truy tố diễn ra vào ngày 17/9. Trước đó, Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

1 tuần sau khi Diddy bị bắt, Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội ác của "kẻ săn mồi tình dục" này ra ánh sáng và gây chấn động toàn cầu. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Trong những buổi tụ tập này, ngôi sao hip-hop bị tố đánh đập, ném đồ vật, đối xử tệ bạc về thể xác, tinh thần để khiến các nạn nhân phải tham gia các hành vi điên loạn theo ý muốn của y. Các vụ tấn công được miêu tả "thường gây ra những vết thương phải mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần mới lành". Ngoài ra, Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Đã có hơn 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Nam rapper 3 lần nộp đơn xin tại ngoại nhưng đều bị từ chối. Ngày 10/10 vừa qua, Diddy xuất hiện trong phiên tòa điều trần công khai đầu tiên. Anh gây phẫn nộ với hành động hôn gió, vẫy tay chào người thân vui vẻ trên tòa. Tại phiên điều trần vừa qua, Diddy không lên tiếng nhưng ủy quyền cho luật sư kiện chính phủ làm rò rỉ video anh hung hung bạn gái cũ cho truyền thông. Phiên tòa xét xử ông trùm nhạc rap sẽ diễn ra ngày 5/5/2025.

Bê bối hiếp dâm, buôn bán tình dục của ông trùm hip-hop Diddy gây chấn động toàn cầu.

Nguồn: Page Six