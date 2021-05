Thêm 3 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến bar New Phương Đông ở Đà Nẵng

Ngày 7/5, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo, trên địa bàn đã ghi nhận thêm 3 ca dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 do lây nhiễm trong nước.

Ca thứ nhất là chị N.T.N. (sinh năm 1989, trú tại Mai Lão Bạng, Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) là nhân viên quán bar New Phương Đông. Ngày 6/5, chị N.T.N. được Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ca thứ 2 là anh H.H.L., lao động tự do (sinh năm 1997, trú tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Vào 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, anh H.H.L. cùng nhóm bạn đến quán Bar New Phương Đông. Ngày 6/5, anh H.H.L được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ca thứ 3 là anh N.T.A.M., lao động tự do (sinh năm 1996, trú tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ở cùng phòng với anh H.H.L. Ngày 6/5, anh N.T.A.M. được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Ngay sau khi nhận được thông tin về các trường hợp mới nhiễm SARS-CoV-2, Sở Y tế Đà Nẵng đã nhanh chóng triển khai việc điều tra các yếu tố dịch tễ và quá trình di chuyển, tiếp xúc của các bệnh nhân; truy vết, cách ly, lấy mẫu các trường hợp tiếp xúc gần với các các ca F0, các trường hợp có tiếp xúc với F1 và các trường hợp có liên quan theo đúng quy định.