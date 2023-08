Thêm 14 tỉnh chốt lịch tựu trường năm học 2023 - 2024

Đồng Nai quyết định ngày tựu trường với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh sớm nhất là ngày 28/8. Riêng đối với lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 21/8 trước khai giảng 4 tuần.

Tỉnh này cũng quy định khung thời gian năm học, các trường công nhận hoàn thành chương trình tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp THCS trước ngày 28/6/2024, hoàn thành tuyển sinh các lớp đầu cấp lớp 1, 6, 10 (năm học 2024-2025) trước ngày 31/7/2024. Đối với thời gian thi tốt nghiệp THPT năm 2024 sẽ theo lịch chung của Bộ GD-ĐT.

Thêm 4 tỉnh chốt lịch tựu trường năm học 2023 - 2024. (Ảnh minh họa)

Tỉnh Đắk Nông đón học sinh các cấp tựu trường ngày 28/8, riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 21/8 và đồng loạt khai giảng ngày 5/9.

Ngay sau khai giảng - ngày 6/9 học sinh mầm non và phổ thông sẽ bắt đầu chương trình của năm học mới 2023-2024.

Theo quyết định ban hành mới đây của Khánh Hòa, h ọc sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường ngày 28/8, đối với lớp 1 sẽ tựu trường ngày 21/8. Kết thúc học kỳ I trước 15/1/2024, kết thúc học kỳ II trước 25/5/2024, kết thúc năm học trước 30/6/2024, hoàn thành tuyển sinh các cấp trước 31/7/2024.

Đây cũng là mốc được TP Cần Thơ đặt ra cho học sinh năm học 2023-2024 trên toàn địa bàn. Theo đó, các em mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường trước khai giảng 1 tuần và lớp 1 được phép đến trường sớm hơn 2 tuần như lịch của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đắk Lắk quyết định kế hoạch thời gian năm học 2023-2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, ngày tựu trường là ngày 29/8, riêng học sinh lớp 1 ngày 22/8. Khai giảng năm học vào ngày 5/9, sau lễ khai giảng, học sinh sẽ bắt đầu học tập luôn.

Bình Dương cũng ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2023 - 2024 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh. Theo đó, học sinh các cấp trong tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 28/8.

Năm học 2023 - 2024 tỉnh Kon Tum cho học sinh toàn tỉnh tựu trường ngày 28/8. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm hơn lịch các cấp để thực hiện “tuần làm quen” và triển khai tăng cường Tiếng Việt cho trẻ trước khi vào lớp 1 nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số tính đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Học sinh trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng, riêng đối với lớp 1 sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Toàn tỉnh tổ chức khai giảng ngày 05/9, kết thúc học kỳ I trước ngày 15/01/2024, hoàn thành kế hoạch giáo dục học kỳ II trước ngày 25/5/2024 và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2024.

Tỉnh Bình Phước, Bắc Kạn, Kom Tum, Tây Ninh đều chung kế hoạch thời gian năm học 2023-2024. Ngày 28/8 sẽ tựu trường trên toàn tỉnh đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Riêng đối với lớp 1 tựu trường từ ngày 21/8.

Tại tỉnh, ngày tựu trường các cấp học là ngày 29/8. Đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8. Ngày khai giảng năm học mới Ngày 5/9.

Tỉnh Long An cho học sinh tựu trường bắt đầu từ ngày 21/8 đến 31/8. Cụ thể, lớp 1 và Trường THPT Chuyên Long An tựu trường ngày 21/8. Giáo dục mầm non, lớp 2, 3, 4, 5 tựu trường ngày 28/8. Lớp 10, 11, 12 hệ Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 31/8.

Hầu hết các tỉnh đã chốt lịch tựu trường năm học 2023 - 2024 chỉ còn lại các tỉnh: Bình Thuận, Bình Định, Bắc Ninh, Bạc Liêu, Bến Tre, Đà Nẵng, Hậu Giang, Hưng Yên, Hà Nam, Lai Châu, Lạng Sơn, Thừa Thiên- Huế, Thái Nguyên, Tiền Giang, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Bình, Sơn La, Sóc Trăng, Phú Yên chưa công bố lịch tựu trường.