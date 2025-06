Mới đây, Miu Lê đã có buổi livestream chia sẻ về quá trình tham gia Em Xinh Say Hi. Bên cạnh việc hé lộ những câu chuyện hậu trường, nữ ca sĩ còn gây chú ý khi lên tiếng tin đồn liên quan đến Jack.

Nguồn cơn là thời gian qua, mạng xã hội bất ngờ lan truyền thông tin Miu Lê phát ngôn về Jack. Nội dung được cho là Miu Lê trả lời với fan về chuyện không ghét Jack được chia sẻ rầm rộ, gây dậy sóng mạng xã hội.

Mạng xã hội lan truyền phát ngôn được cho là của Miu Lê liên quan đến Jack

Bất ngờ bị réo tên, Miu Lê đã thẳng thắn lên tiếng trong livestream của mình. Nữ ca sĩ khẳng định không có chuyện nói về Jack vì cả hai không liên quan tới nhau, hơn nữa đối phương cũng không làm gì đụng chạm đến mình. Miu Lê không khỏi bức xúc trước những tin đồn được lan truyền, không được kiểm chứng và gây hiểu lầm.

Nữ ca sĩ nói: "Mấy bữa nay trên mạng đưa thông tin về Miu Lê với Jack, tự nhiên kêu ghét là sao. Miu đâu có nói ghét, bạn đó có làm gì mình đâu mà đi ghét, có liên quan gì đâu mà tự nhiên ghép mấy bài đó vậy. Khi nào Miu có nói thì hẳn ghép, còn bạn đó có động chạm gì đến Miu đâu mà ghét. Đừng ghép linh tinh, nếu những ai không theo dõi kỹ mình thì người ta nghĩ đó là thật, oan uổng lắm".

Nhiều khán giả đồng tình cách trả lời thẳng thắn của Miu Lê trước những tin đồn vô căn cứ. Bên cạnh đó, nhiều người cũng lên án việc lan truyền thông tin sai sự thật nhầm gây hiểu lầm và "câu view" bất chấp.

Miu Lê đính chính về tin đồn liên quan đến Jack

Thời gian qua, ồn ào giữa Jack và Thiên An tiếp tục bùng nổ sau 4 năm khi cả hai bên liên tục phát đi thông cáo. Tối 26/5, fanpage của J97 Entertainment đăng tải văn bản phủ nhận những thông tin sai lệch về đời tư và cho biết Jack đã ủy quyền công ty luật nộp đơn tố cáo bài viết của Thiên An đăng hồi tháng 1/2025. Phía Jack khẳng định Thiên An là người chấm dứt liên lạc và ngăn cản quyền thăm con. Ngay sau đó, đến ngày 28/5, phía Thiên An phản hồi rằng cô tự nguyện xóa bài, chưa nhận văn bản từ tòa án, và sẽ hợp tác đầy đủ khi có yêu cầu. Tối 29/5, J97 xác nhận TAND TP. Thuận An đã chính thức thụ lý đơn kiện của Jack từ ngày 20/5.

Ngoài những người trong cuộc, một số cái tên cũng bất ngờ vướng vào drama, trước Miu Lê có diễn viên Ngọc Lan. Theo đó, cách đây ít hôm trên trang cá nhân, nữ diễn viên từng bức xúc đăng đàn cho biết bản thân bị kéo vào "cuộc chiến" một cách vô lý khi chỉ vì từng trò chuyện cùng Thiên An. Ngọc Lan thẳng thắn: "Gắn thẻ tôi vô cái clip của An rồi tôi không bênh idol cái, thế là tế tôi luôn. Rồi nhào qua TikTok tôi, mấy đom đóm này khùng cũng khùng vừa thôi chứ sao mà khùng dữ vậy".

Trước ý kiến việc Ngọc Lan phản pháo căng thẳng thế này sẽ làm ảnh hưởng đến Jack, nữ diễn viên gọi thẳng tên đàn em để đáp trả: "Jack còn muốn làm nghề nên sợ ảnh hưởng chứ tôi đâu có làm nữa nên tôi đâu có ngại đâu em. Mà Jack sống sao mà anti dữ vậy đó hả. Cái gì được bênh thì nhận fan, cái gì bị phản đối cái bảo không phải fan, cùng trong cộng đồng Đom Đóm mà còn phản bội nhau như vậy thì huống gì người ngoài".