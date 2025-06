Mới đây, vụ ồn ào tình ái kéo dài suốt 4 năm của Jack và Thiên An lại có thêm diễn biến mới. Theo đó, nữ diễn viên đăng tâm thư mong dừng lại mọi việc để con gái có cuộc sống bình yên, không bị ảnh hưởng về sau. Trong bài đăng mới nhất này, Thiên An từng nhận từng yêu và từng muốn sinh con cho Jack, nhưng hiện tại cảm xúc yêu thương như ngày đó đã không còn. Nữ diễn viên khẳng định sẵn sàng ra toà, thực hiện những nghĩa vụ và trách nhiệm đúng trình tự pháp luật nếu phía Jack tiếp tục kiện tụng. Đáng nói, trong lần lên tiếng này, Thiên An còn nhắc về việc liên hệ giữa Jack và con gái chung của cả hai.

Theo đó, nữ diễn viên không nhắc về khoảng chu cấp 5 triệu mỗi tháng để nuôi con từng gây bàn tán suốt nhiều năm qua, cũng không nhắc về những thủ tục pháp lý mà đơn giản rằng nếu Jack muốn gặp con hãy trực tiếp đưa ra lời đề nghị. Cụ thể, ở phần cuối cùng của tâm thư, Thiên An nói: "Nếu một ngày nào đó, anh muốn gặp S. Không phải với tư cách là một nghệ sĩ nổi tiếng, không phải là một ngôi sao, mà là một người ba, anh có thể đứng trước mặt em và con, nói một cách đơn giản rằng: 'Cho anh bế con một chút… được không?'. Thì em sẽ không từ chối anh".

Yêu cầu của Thiên An tưởng chừng dễ dàng nhưng cư dân mạng lại cho rằng đây có lẽ là điều khó thực hiện nhất giữa 2 bên trong tình thế hiện tại. Để đứng trước con gái với vai trò người ba, Jack phải có đủ dũng khí đối diện với sự thật, trách nhiệm và sự chân thành. Với Jack, người gần như không trực tiếp liên hệ hay nói chuyện với Thiên An thời gian qua, theo như lời nữ diễn viên chia sẻ, thì lời nói tưởng nhẹ như không ấy lại trở thành "bài kiểm tra" khó vượt nhất.

Ồn ào của Jack và Thiên An nổ ra từ năm 2021. Sau khi tan vỡ, Thiên An nhận trách nhiệm chăm sóc con gái chung của cả hai, bé được mang họ mẹ. Thời gian đầu, Thiên An cho biết được phía Jack chu cấp khoảng 5 triệu mỗi tháng để nuôi con, nhưng vấn đề này nhiều lần gây xôn xao. Trong văn bản từ phía luật sư Thiên An công bố cách đây ít ngày có đoạn: "Nghệ sĩ Jack - J97 đã từng hỗ trợ một số khoản tài chính trong giai đoạn đầu bằng tiền, vào tài khoản cá nhân, nhưng không đều đặn, các khoản tiền hỗ trợ cũng không cố định, và được cho là đã cắt đứt hoàn toàn lần cuối cùng bà Thiên An nhận được hỗ trợ là vào khoảng giữa năm 2022".

Còn phía Jack thì lại cho rằng anh không có cơ hội tiếp xúc, gặp gỡ con gái suốt thời gian qua vì Thiên An cắt liên lạc. Trong văn bản được phía đại diện chia sẻ công khai cho hay: "Cùng với những phát ngôn mập mờ, bà Trần Nguyễn Thiên An được cho là đã khiến Jack - J97 không thể tiếp cận với bé T.N.Y.Đ. Nghệ sĩ Jack - J97 bị gắn mác là một người cha bỏ con nên việc xác nhận chính danh trong vấn đề này cần phải được làm rõ. Vì thế, Nghệ sĩ Jack - J97 đã nộp đơn khởi kiện đến Toà án nhân dân có thẩm quyền để xác định cha con với bé T.N.Y.Đ, thực hiện quyền nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật. Hiện vụ việc đang được Toà án giải quyết. Qua đây, chúng tôi cũng rất mong bà Trần Nguyễn Thiên An sẽ tích cực hợp tác, tránh để vụ việc kéo dài gây ảnh hưởng đến sự phát triển ổn định của trẻ thơ, quan trọng là không thể để bé chịu tổn thương khi mang tiếng suốt đời là đứa trẻ bị cha bỏ rơi".

Tối 28/5, trên fanpage chính thức của J97 Entertainment – công ty đại diện của ca sĩ Jack đã đăng tải thông báo số 2 liên quan đến vụ việc giữa nam ca sĩ và diễn viên Thiên An. Theo nội dung được công bố, Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã chính thức tiếp nhận và thụ lý đơn kiện của Jack vào ngày 20/5/2025.

Thông báo nêu rõ: "Công ty TNHH J97 Entertainment xin công bố thông báo về việc thụ lý vụ án giải quyết theo đơn khởi kiện của ông Trịnh Trần Phương Tuấn (nghệ sĩ Jack – J97) đối với bà Trần Nguyễn Thiên An". Trong văn bản này, Jack là nguyên đơn, khởi kiện bị đơn Thiên An những vấn đề: Yêu cầu xác định con của Jack, Thiên An không được quyền ngăn cấm việc Jack thực hiện trách nhiệm làm cha với bé. Đây là động thái pháp lý mới nhất của nam ca sĩ sau khi liên tiếp có nhiều tranh cãi quanh câu chuyện tình cảm và con chung với diễn viên Thiên An. Tòa án nhân dân TP. Thuận An cũng đã ban hành văn bản xác nhận thụ lý vụ án, trong đó nêu rõ yêu cầu Thiên An phải có trách nhiệm cung cấp phản hồi theo thời hạn và quy trình pháp lý. Hiện phía Thiên An vẫn chưa có phản hồi chính thức nào liên quan đến sự việc.