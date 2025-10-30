Từ sau khi đăng quang ngôi vị Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, Đặng Hoàng Tâm Như có đời tư rất kín tiếng và cũng ít xuất hiện trong các sự kiện showbiz. Đến mùa Valentine năm 2025, Tâm Như bất ngờ "đánh úp" thông báo đã nhận lời cầu hôn từ bạn trai doanh nhân. Cách đây không lâu, nàng hậu sinh năm 1999 khoe đã đi chụp ảnh cưới, chuẩn bị cho ngày trọng đại.

Mới đây, một số hình ảnh của Á hậu Tâm Như trong ngày thử áo dài đã được hé lộ. Theo đó, cô dâu chọn chiếc áo thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng để tiến hành các nghi lễ truyền thống. Theo nguồn tin của chúng tôi, hôn lễ của Á hậu Tâm Như sẽ diễn ra vào ngày 16/11. Cặp đôi chọn địa điểm tổ chức là Park Hyatt Saigon - một trong những khách sạn nổi tiếng và sang trọng nhất tại TP.HCM, đây cũng là nơi từng diễn ra lễ cưới xa hoa của siêu mẫu Thanh Hằng.

Hiện tại, cô dâu đã phát thiệp mời đến "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung cùng một số nàng hậu thân thiết ở công ty Sen Vàng. Sau lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà thì đây cũng là một trong những đám cưới hoàng tráng, thu hút sự chú ý của công chúng.

Á hậu Tâm Như thử áo dài để chuẩn bị cho lễ cưới tháng 11

Hôn lễ của Tâm Như và doanh nhân được tổ chức tại khách sạn đẳng cấp, sang trọng ở TP.HCM

Đặng Hoàng Tâm Như là Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023. Người đẹp sinh năm 1999, quê Thừa Thiên Huế, cao 1,75 m, số đo 81-63-90 cm. Cô được biết tới là sinh viên ngành Thiết kế đồ họa của ĐH Văn Lang. Tâm Như từng vào top 45 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022, góp mặt trong show diễn của nhiều nhà thiết kế. Tâm Như từng trải qua cuộc sống khó khăn khi quyết định từ Huế vào TP.HCM để học tập và làm việc.Thời gian gần đây, Tâm Như nhuận sắc và sang chảnh hơn hẳn, cô cũng có bộ sưu tập túi hiệu không kém gì ai.

Thời điểm mới đăng quang Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2023, Tâm Như cho biết chỉ muốn tập trung phát triển bản thân để mai sau có thể tìm được một người phù hợp. Cô mong muốn đàng trai là một người ấm áp, yêu thương gia đình, trân trọng phụ nữ và không cần quá giàu có.

Tâm Như ra dáng phú bà, cuộc sống giàu có sau khi đăng quang

Hôn phu của Tâm Như tên Đức Ân, sinh năm 1990, là doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ. Cặp đôi đã tổ chức lễ dạm ngõ, ăn hỏi vào tháng 4/2025. Sau khi nhận lời cầu hôn bất ngờ từ bạn trai, Tâm Như chia sẻ: "Có một chàng trai vừa rưng rưng nước mắt vừa quỳ xuống nói lời cầu hôn em cả nhà ơi. Mặc dù bị úp sọt cũng hoảng hồn, không biết mình phải làm gì tiếp theo mà chỉ biết khóc thôi nhưng cuối cùng em cũng đã gật đầu ạ. Và thế là sắp 'chống lầy' thôi".

Về việc nhiều người tiếc nuối, thất vọng vì Tâm Như quyết định lấy chồng thay vì chinh phục cuộc thi nhan sắc lần nữa thì cô cũng lên tiếng: "Khi giấc mơ còn dang dở sẽ là giấc mơ đẹp nhất để lâu lâu mình nghĩ về. Á hậu cũng là một món quà tuyệt vời của tôi rồi. Chồng nói về làm Hoa hậu của chồng".

Tâm Như và chồng đã chụp ảnh cưới trên du thuyền

Cặp đôi có thời gian yêu đương kín tiếng, ít lộ diện trước khi thông báo đã "chốt đơn"