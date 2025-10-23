"Bà trùm" hoa hậu nhà Sen Vàng công khai tin nhắn của hoa hậu quê Cao Bằng: Con không muốn dừng lại

Mới đây, "bà trùm" hoa hậu nhà Sen Vàng – Phạm Kim Dung chia sẻ dòng trạng thái gây chú ý. Bà viết: "Chúc con gái Lương Thùy Linh thành công trên chặng đường mới, mẹ sẽ luôn ở đằng sau ủng hộ mọi quyết định của con."

Đính kèm bài đăng là hình ảnh đoạn tin nhắn của Lương Thùy Linh với nội dung: "Mẹ ơi, con nghĩ rồi. Con không muốn dừng lại."

Ngay sau chia sẻ của “bà trùm”, Lương Thùy Linh cũng đăng trên trang cá nhân của mình hai chữ “Road to...” cùng hình ảnh bản thân.

Chia sẻ của "bà trùm" hoa hậu.

Chia sẻ của Lương Thùy Linh.

Bài viết của cả hai nhanh chóng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Hơn 300 bình luận đặt câu hỏi liệu Lương Thùy Linh có đang chuẩn bị tham gia cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2026 hay không?

"Road to Miss..."; "Miss universe chị ơi"; "MU đi chị Linh ơi. Chị siêu hợp luôn á"; "Thích bạn Linh nhất trong các miss"; "Thích bạn Linh nhất trong các miss"... là bình luận của một số cư dân mạng. Tuy nhiên bên cạnh đó cũng không ít người trêu có phải nàng hậu lại chuẩn bị lên xe hoa giống các chị em nhà Sen Vàng.

Trước những đồn đoán từ cư dân mạng, hiện tại cả bà Phạm Kim Dung và Hoa hậu Lương Thùy Linh vẫn chưa chính thức lên tiếng chia sẻ cụ thể.

Lương Thùy Linh và "bà trùm" hoa hậu.

Lương Thùy Linh sinh năm 2000, quê ở Cao Bằng, là Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2019. Cô tốt nghiệp loại xuất sắc ngành Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương Hà Nội. Với chiều cao 1m78, gương mặt sắc sảo và khả năng tiếng Anh lưu loát, Lương Thùy Linh từng lọt Top 12 Miss World 2019. Sau khi hết nhiệm kỳ, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực giải trí, làm MC, giám khảo các cuộc thi sắc đẹp và tham gia nhiều dự án thiện nguyện.