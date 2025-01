Thêm 1 cảnh nóng phim cổ trang Hàn khiến khán giả phát sốt, bóng lưng nữ chính quyến rũ tới mê hồn

Bộ phim cổ trang Chuyện Nàng Ok (The Tale of Lady Ok) đang đi đến chặng cuối khi sức hút vẫn chưa hề thuyên giảm. Càng về sau, cuộc đời nữ chính càng lắm truân chuyên khiến khán giả tin chắc cô chính là nữ chính khổ nhất màn ảnh Hàn năm nay dù 2025 còn chưa qua nổi 1 tháng. Phim sắp hết, tưởng đâu đã được hạnh phúc bên người thương, ai ngờ Tae Yeong (Lim Ji Yeon) còn bị bóc trần thân phận thật, bị chủ nhân năm xưa tìm đến tận nhà để bắt giữ.

Cuộc đời nữ chính Tae Yeong vẫn chưa hết khổ khi thân phận đã bại lộ ở những tập gần cuối.

Chưa biết ở những tập cuối, cuộc đời Tae Yeong sẽ rẽ theo hướng nào nhưng hiện tại, khán giả đang bận "tận hưởng" những khoảnh khắc ngọt ngào hiếm hoi của cô và Seung Hwi (do Choo Young Woo). Sau bao sóng gió, rào cản, 10 năm lưu lạc đầy biến cố, cuối cùng họ cũng được sống cùng nhau, dù cả hai đang phải sử dụng thân phận giả. Ngay cả khi chủ cũ của Tae Yeong đột ngột xuất hiện thì họ vẫn quyết định sống trọn vẹn bên nhau, chí ít là trong một đêm. Nụ hôn đầu tiên, cảnh ân ái của hai người lập tức khiến khán giả bùng nổ vì phải chờ tới 14 tập phim mới được thấy khoảnh khắc này.

Tae Yeong và người thương lần đầu tiên được gần gũi bên nhau sau 10 năm biến cố, xa cách.

So với The Queen Who Crowns (một bộ phim cổ trang khác của Hàn hiện nay), cảnh giường chiếu ở Chuyện Nàng Ok "hiền" hơn cả, do giới hạn độ tuổi của nhà đài nhưng chemistry bùng nổ của Lim Ji Yeon và Choo Young Woo vẫn đủ sức nóng để khiến người xem phát cuồng. Khoảnh khắc Tae Yeong cởi lớp áo khoác ngoài, để lộ bờ vai trần và bóng lưng gầy, vô số những lời khen ngợi dành cho sắc vóc của nữ diễn viên. Chẳng cần quá hở hang, lộ liễu, Lim Ji Yeon và Choo Young Woo vẫn chinh phục được người xem trong phân cảnh này.

Bóng lưng của Lim Ji Yeon khiến nhiều khán giả phát cuồng

Hiện tại, chỉ còn 2 tập phim nữa là Chuyện Nàng Ok sẽ chính thức khép lại. Người xem đang vô cùng tò mò và lo lắng cho số phận của cô tiểu thư giả Tae Yeong, người thực chất chính là nô lệ Koo Deok I. Sau bao sóng gió, Tae Yeong mới tìm được hạnh phúc của mình thì lại bị bắt giữ ngay trước mặt người thương, đã thế cô còn mới phát hiện ra việc mình mang thai, chưa kịp tận hưởng niềm hạnh phúc. Chỉ còn 2 tập để Chuyện Nàng Ok giải quyết mớ hỗn độn phức tạp giữa các nhân vật khiến người xem lo lắng rằng Tae Yeong sẽ khó lòng có được hạnh phúc.

Cảnh tượng đau lòng ở tập mới nhất

Chuyện Nàng Ok được đánh giá là "chiến mã" của đài JTBC giai đoạn cuối 2024, đầu 2025 khi gần đây nhà đài này rất ít phim thành công. Bộ phim ghi nhận rating cao nhất lên tới 11,061%, tạo ra cơn sốt tại nhiều quốc gia châu Á dù câu chuyện không mấy tươi sáng, về một nô lệ bỏ trốn, sống cuộc đời giả dối với thân phận của một tiểu thư quý tộc. Màn thể hiện tuyệt vời của các diễn viên, đặc biệt là nữ chính Lim Ji Yeon cùng kịch bản chắc tay, vô cùng khó đoán đã giúp phim nhận được sự yêu thương từ khán giả.