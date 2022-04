The XOAY - Hệ sinh thái đồng hành cùng Freelancers trên con đường sáng tạo

The XOAY cùng tham vọng phát triển hệ sinh thái sáng tạo dành riêng cho giới Creator



The XOAY là một trong những doanh nghiệp tiên phong trong mô hình cafe văn phòng đa chức năng tại Việt Nam. Đây là hình thức chia sẻ không gian làm việc chung được tích hợp nhiều tiện ích kèm theo để tối ưu hóa chi phí văn phòng và sự linh hoạt địa điểm. Với mục tiêu "Đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu", doanh nghiệp hướng đến sứ mệnh xây dựng và phát triển bền vững Hệ Sinh Thái sáng tạo và kết nối.

Mục đích nhằm tạo ra một không gian mở với thiết kế độc đáo để người trẻ thỏa sức giao lưu và học hỏi, gặp gỡ với những con người và ý tưởng mới lạ. Trong đó, The Xoay sẽ là người bạn đồng hành đem đến cho người dùng những trải nghiệm tuyệt vời nhất để tinh thần sáng tạo luôn được thăng hoa.

The XOAY - Hệ sinh thái sáng tạo đa chức năng

The XOAY - Không gian sáng tạo đồng hành cùng bạn trên mọi trải nghiệm

Sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội, nhiều bạn trẻ làm sáng tạo gặp phải vấn đề nan giải: "deadlines thì chất đống, mà ý tưởng thì như đất trống". Hàng tháng trời làm việc tại nhà, ngày ngày đối mặt với 4 bức tường chật hẹp khiến không gian sáng tạo của các Creator như bị "rút cạn".

Hiểu được điều đó, The XOAY chú trọng thiết kế không gian để tối ưu hóa cảm xúc cũng như khả năng sáng tạo của khách hàng. Quán được xây dựng theo lối kiến trúc hiện đại mang màu sắc của tương lai, lấy màu trắng và be làm gam màu chủ đạo, kết hợp ánh sáng mặt trời tự nhiên cùng cây xanh tươi mát, đem đến cho người dùng sự thư giãn và "chill trong từng ngóc ngách".

Tầng 1 của quán là khu vực cafe thư giãn. Thiết kế giếng trời, cửa số lớn và cây xanh được tận dụng để thu hút ánh sáng tự nhiên, không gian thoáng đãng như tách biệt The XOAY với phố thị phồn hoa. Quán được bố trí hệ thống các bàn đơn và bàn nhóm để phục vụ nhiều mục đích khác nhau.

Đây hẳn là nơi "trú chân" lý tưởng cho các bạn sinh viên và cả freelancers, nhâm nhi tách cafe trong không gian ngập tràn ánh sáng và giai điệu nhạc nhẹ du dương để khơi nguồn cảm xúc cho mọi ý tưởng độc đáo, hoặc có thể tụ họp theo nhóm để trò chuyện và giao lưu.

Khu vực cafe thư giãn

Vào buổi tối, khu vực tầng 1 là nơi sẽ tổ chức những sự kiện nghệ thuật đầy độc đáo. Với mong muốn đem đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất, The XOAY hợp tác với nhiều nhóm bạn trẻ ở các trường đại học để tổ chức các buổi workshop giao lưu cũng như những đêm nhạc Acoustics cực chill. Dù "sinh sau đẻ muộn" so với nhiều doanh nghiệp khác, bằng sự thấu hiểu và chân thành, The Xoay dễ dàng chiếm được trái tim của nhiều khách hàng.

Tách biệt với tầng 1, khu vực tầng lửng của Xoay là một văn phòng làm việc chuyên nghiệp với đầy đủ các tiện ích và trang thiết bị văn phòng cần thiết như máy in, phòng họp đa chức năng,...được thiết kế để phù hợp với các nhu cầu làm việc cho cá nhân hoặc tập thể.

Đặc biệt hơn nữa, một thư viện cung cấp kho tài liệu khổng lồ được sưu tầm từ các nguồn trong và ngoài nước luôn sẵn sàng phục vụ các nhà sáng tạo tìm kiếm những ý tưởng độc lạ. Còn ngần ngại gì nữa, đã có The XOAY, bạn chẳng cần lo "cạn" idea!

Khu vực phòng làm việc đa chức năng

Đứng ở vị trí một người bạn đồng hành cùng giới freelancers, The XOAY khao khát tạo ra một trung tâm kết nối "vô hình" để gắn kết những con người làm nghề sáng tạo và người dùng sản phẩm sáng tạo, làm tiền đề cho sự hợp tác lâu dài.

Tận dụng thiết kế không gian đa chức năng, The Xoay khuyến khích sự gặp gỡ giữa các khách hàng có nhu cầu ở tầng trệt và những freelancers, startup tự do đang làm việc ở tầng lửng. Trong quá trình đó, The Xoay sẽ là đảm nhiệm vai trò đại diện trung gian hỗ trợ địa điểm, cơ sở vật chất và các vấn đề thanh toán, pháp lý liên quan để đảm bảo sự hợp tác được thành công tốt đẹp.

The XOAY - Cộng đồng kết nối giữa khách hàng sáng tạo và freelancers

Nghệ thuật và sáng tạo là vô hình, nhưng nó lại có sức cảm hóa tinh thần mạnh mẽ vượt xuyên không gian và thời gian. Thông qua những hoạt động kết nối, The XOAY đã tạo ra một cộng đồng sáng tạo đầy nội lực và màu sắc dành riêng cho các bạn trẻ đam mê lĩnh vực nghệ thuật. Nếu bạn yêu nghệ thuật sáng tạo, có vô vàn các ý tưởng độc đáo thì ngại gì mà không đến The Xoay để biến ý tưởng của mình thành hiện thực đi nào!

