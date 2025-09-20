Thế nào là "gia đình thấp kém"? Chỉ cần ghé qua nhà một lần là biết - Dạy con tốt nhất đừng giao du sâu

Cái gọi là "gia đình thấp kém" không phải ám chỉ điều kiện kinh tế nghèo khó, mà là bầu không khí trong nhà và cách các thành viên cư xử với nhau ẩn chứa những đặc điểm gây khó chịu. Những đặc điểm này không chỉ làm suy giảm hạnh phúc của chính họ mà còn truyền năng lượng tiêu cực cho người khác. Nếu lỡ thân thiết, rất dễ bị họ tiêu hao, nên gặp kiểu gia đình như vậy, tốt nhất nên giữ khoảng cách.

Đặc điểm rõ ràng thứ nhất: "Tràn ngập năng lượng tiêu cực, toàn là than vãn và trách móc"

Cảm nhận trực quan nhất khi bước vào một gia đình "thấp kém" chính là bầu không khí nặng nề, u ám. Trong nhà hầu như không có những cuộc trò chuyện vui vẻ nhẹ nhàng, thay vào đó là những lời oán trách không dứt, hết trách móc người này lại phàn nàn người kia. Cứ như thể trong cuộc sống chẳng có chuyện gì đáng để vui mừng.

Có thể ngay khi mới bước vào, bạn đã nghe thấy cảnh vợ chồng cãi vã: người vợ than chồng bất tài, kiếm ít tiền; người chồng lại trách vợ không biết vun vén, tiêu xài hoang phí. Bậc cha mẹ thì oán trách con cái bất hiếu, không hiểu chuyện; con cái lại trách cha mẹ cổ hủ, can thiệp quá nhiều.

Ngay cả khi ngồi ăn cơm, câu chuyện cũng chỉ xoay quanh "nhà người ta sống sướng hơn", "hôm nay lại gặp xui xẻo"… tất cả đều là bất mãn, ghen tị, đầy rẫy lo âu và năng lượng tiêu cực.

Điều khiến người ngoài khó chịu hơn nữa là họ thường chuyển sự tiêu cực ấy sang khách. Hoặc họ sẽ dò hỏi thu nhập, công việc của bạn, rồi chua chát buông lời: "Anh may mắn thôi, nhà chúng tôi không có số hưởng thế này"; hoặc chỉ trích, bắt bẻ cách sống của bạn, dùng những quan niệm bi quan để đánh giá lựa chọn của người khác.

Nếu duy trì mối quan hệ thân thiết với kiểu gia đình này, bạn sẽ dễ bị cuốn theo những lời than vãn, dần mất đi sự hứng khởi với cuộc sống, thậm chí bắt đầu nghi ngờ chính mình, bị kéo vào vũng lầy tiêu cực.

Đặc điểm rõ ràng thứ hai: "Không có ranh giới, thiếu tôn trọng người khác"

Một vấn đề điển hình khác của gia đình "thấp kém" chính là rối loạn ranh giới – không biết tôn trọng sự riêng tư và ý muốn của người khác, quen áp đặt suy nghĩ của mình, thậm chí tùy tiện can thiệp vào đời sống của người khác, khiến ai tiếp xúc cũng thấy khó chịu và bị xúc phạm.

Khi đến thăm, họ có thể thẳng thừng chất vấn những chuyện riêng tư: tình yêu, hôn nhân, mức lương, tiền tiết kiệm, thậm chí cả mâu thuẫn trong gia đình bạn, mà chẳng cần biết bạn có muốn chia sẻ hay không.

Nếu bạn mang theo quà, họ sẵn sàng chê bai ngay: "Đồ này rẻ tiền", "Chúng tôi chẳng dùng đến"… không hề che giấu sự kén chọn. Thậm chí có người còn tùy tiện lục lọi túi xách, điện thoại của bạn, hoặc dẫn bạn đi tham quan khắp ngóc ngách trong nhà, kể cả những không gian riêng tư, mà không hề xin phép.

Trong mối quan hệ với họ, ranh giới cá nhân luôn bị xâm phạm. Họ thường xuyên nhờ vả, từ chuyện vay tiền đến nhờ vả công việc, bất chấp khả năng và sự sẵn sàng của bạn. Sự giúp đỡ của bạn bị coi như điều hiển nhiên, và chỉ cần từ chối, họ sẽ quay sang trách: "Anh thật nhỏ nhen, không nể tình". Không những vậy, họ còn tùy tiện bàn tán chuyện riêng tư của bạn, biến những điều bạn từng chia sẻ thành đề tài mua vui trong các cuộc trò chuyện.

Kết giao sâu với kiểu gia đình như vậy, chẳng những mất đi năng lượng tích cực, mà còn dễ chuốc thêm phiền toái cho cuộc sống của mình.

Vì vậy, nếu gặp phải những gia đình có hai đặc điểm trên, luôn lan truyền năng lượng tiêu cực và không biết tôn trọng ranh giới, tốt nhất là giữ khoảng cách an toàn. Bởi những mối quan hệ như vậy, càng đi sâu chỉ càng khiến bản thân bị tiêu hao, còn hạnh phúc và sự an yên của bạn thì ngày một ít đi.