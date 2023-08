Thế lực cứu vớt sự nghiệp đang tụt dốc của Harry và Meghan

Harry và Meghan được cho là mua bản quyền cuốn

Ngày 5/8, The Sun dẫn nguồn tin riêng tiết lộ Công tước và Nữ công tước xứ Sussex đã mua bản quyền cuốn tiểu thuyết lãng mạn mới ra mắt Meet Me at the Lake của Carley Fortune để chuyển thể thành phim cho Netflix.

Meet Me at the Lake được xuất bản vào tháng 5. Chỉ trong tuần đầu tiên, cuốn tiểu thuyết bán được 37.000 bản. Nó cũng nằm trong danh sách bán chạy nhất của The New York Times trong 6 tuần.

Nội dung tiểu thuyết lấy bối cảnh ở Canada, kể về một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị mất mẹ từ nhỏ sau một vụ tai nạn ô tô thảm khốc. Trong suốt hành trình trưởng thành, cô phải đối mặt với nhiều vấn đề như sức khỏe tâm thần, lạm dụng rượu và ma túy, trầm cảm sau sinh… Trải qua nhiều sóng gió, cuối cùng cô được chữa lành bởi một tình yêu đẹp.

Cuốn sách được cho là giống với cuộc đời của Harry. Anh cũng mất mẹ do vụ tai nạn xe hơi ở Paris năm 1997, cũng có thời gian sử dụng chất kích thích và gặp gỡ Meghan ở độ tuổi 30 khi cựu diễn viên quay phim Suits ở Canada.

Theo nguồn tin, vợ chồng Sussex đã đạt được thỏa thuận với nhà xuất bản Penguin Random House (Mỹ) với giá gần 4 triệu USD.

“Chủ đề của cuốn sách thu hút cặp đôi và nó được chọn làm phim chuyển thể đầu tiên của họ với Netflix”, người trong cuộc nhấn mạnh.

Đây là động thái mới nhất của cặp vợ chồng hoàng gia thoát ly trong nỗ lực cứu vớt sự nghiệp giải trí đang trên đà khủng hoảng. Họ không chỉ vừa mất hợp đồng 20 triệu USD với Spotify, vừa phải đối mặt với cuộc đình công kép quy mô lớn ở Hollywood.

Hiện tại, thứ duy nhất để Harry và Meghan bám víu là thỏa thuận trị giá 100 triệu USD với Netflix. Thời điểm ký hợp đồng vào năm 2020, họ được yêu cầu phải sản xuất nhiều nội dung như phim tài liệu, phim, chương trình dành cho trẻ em… Tuy nhiên, nhà Sussex mới chỉ tạo cho Netflix một sản phẩm - phim tài liệu Harry & Meghan , lên sóng cuối năm 2022.

Ngoài chuyển thể tiểu thuyết thành phim, Harry và Meghan cũng có các dự án khác. Harry đang thực hiện loạt phim về Invictus Games, giải thể thao dành riêng cho thương binh do anh thiết lập. Heart of Invictus dự kiến phát sóng vào cuối năm.

Hoàng tử tóc đỏ cũng được cho là lên kế hoạch đến châu Phi quay phim tài liệu. Chưa rõ chủ đề của dự án này.

Harry và Meghan chật vật chen chân vào Hollywood bất chấp Meghan từng hoạt động giải trí nhiều năm.

Tuy nhiên, tham vọng gây dựng chỗ đứng tại kinh đô điện ảnh thế giới của nhà Sussex phải đối mặt với thực tế tàn khốc. Hollywood gần như “đóng băng” do cuộc đình công của đông đảo biên kịch và diễn viên kéo dài chưa rõ điểm kết thúc. Nhiều người trong ngành đặt câu hỏi Harry và Meghan sẽ khởi động dự án chuyển thể bằng cách nào trong bối cảnh đó.

Một số chuyên gia PR cũng thắc mắc tại sao nhà xuất bản lại bán bản quyền sách cho cặp vợ chồng thị phi. Họ đánh giá đối với cuốn sách thành công như vậy, không khó để tìm được các nhà sản xuất cho kinh nghiệm hơn.

Đại diện nhà Sussex, tác giả Carley Fortune và Penguin Random House chưa lên tiếng xác nhận thông tin. Tuy nhiên, nguồn tin riêng của Page Six khẳng định Harry và Meghan thực sự có kế hoạch chuyển thể phim nhưng họ không phải người chi tiền mua bản quyền sách.

Theo nguồn tin, Netflix đã bỏ ra khoản tiền khoảng 3 triệu USD để mua sách và giao cho Archewell Productions, công ty của nhà Sussex, sản xuất. Thỏa thuận mới được ký kết khoảng vài tuần.

Netflix chưa bình luận gì về thông tin trên. Nhưng nếu đúng sự thật, động thái này của "gã khổng lồ" phát trực tuyến càng thêm củng cố mối quan hệ hợp tác bền chặt giữa công ty và vợ chồng Harry - Meghan. Bất chấp tai tiếng, Netflix dường như tin tưởng vào tiềm năng từ đối tác 100 triệu USD.

Cùng với Netflix, Meghan và Harry còn có sự hậu thuẫn của thế lực khác. Tháng 5, Meghan ký hợp đồng với công ty quản lý tài năng William Morris Endeavour (WME) của Ari Emanuel - người đại diện hàng đầu Hollywood. Chưa rõ WME định hướng Nữ công tước phát triển như thế nào nhưng không có khả năng người đẹp sinh năm 1981 trở lại công việc diễn xuất. Ngoài ra, Ari cũng không can thiệp vào mối làm ăn giữa nhà Sussex và Netflix.

Theo The Sun, Daily Mail, NY Post