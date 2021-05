Thế hệ X, Y, Z, Alpha là gì? Bạn đã nghe ra rả suốt ngày nhưng liệu có biết mình thuộc lứa nào và tại sao lại thế?

Thế hệ X (hay là Gen X) bao gồm những người sinh từ năm 1965 đến 1979 (tức là đang trọ tuổi 42 - 56). Đây là những người lớn lên khi chiến tranh đã kết thúc.

Gen X hiện đã bước vào tuổi trung niên nên có những thói quen của thế hệ cũ như thích đọc báo, nghe radio, xem TV.

Tuy nhiên họ vẫn có những hiểu biết nhất định về công nghệ. Gen X được trải nghiệm bước đầu về máy tính cá nhân, cáp truyền hình và internet. Họ được đánh giá là nhóm có học thức và hướng tới công việc ổn định. Họ làm việc và tích lũy để tới lúc nghỉ hưu được an hưởng tuổi già.

Gen X được sinh ra trong thời công nghiệp hóa nên rất am hiểu kỹ thuật máy móc, sửa chữa cơ khí, các thiết bị điện gia dụng. Sau này với sự đổ bộ của công nghệ, gen C cũng dần tiếp thu và am hiểu máy tính, internet.