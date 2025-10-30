Ngày 29/10, Bệnh viện FV tổ chức lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên của chương trình "Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề dành cho bác sĩ Y khoa". Sự kiện này đánh dấu cột mốc quan trọng: sau gần 23 năm xây dựng và khẳng định vị thế bệnh viện chuẩn quốc tế tiên phong tại Việt Nam, FV đã sẵn sàng trở thành "ngôi trường thực hành" cho thế hệ bác sĩ trẻ tương lai của nước nhà.

Khóa đầu tiên này còn là cam kết mạnh mẽ của một bệnh viện tư nhân trong việc chia sẻ trách nhiệm xã hội, góp sức cùng ngành y tế đào tạo và phát triển nguồn nhân lực y tế chất lượng cao.

Hình ảnh các học viên khóa đầu tiên hoàn tất chương trình "Hướng dẫn thực hành để cấp chứng chỉ hành nghề dành cho bác sĩ Y khoa" tại Bệnh viện FV

Thực hành trong môi trường y tế chuẩn quốc tế

Chương trình hướng dẫn thực hành dành cho bác sĩ Y khoa tại FV được thiết kế toàn diện, dành cho các bác sĩ mới tốt nghiệp chương trình bác sĩ đa khoa chưa có chứng chỉ hành nghề. Trong suốt 12 tháng, các học viên được luân chuyển qua nhiều chuyên khoa, đặc biệt có 3 tháng tập trung tại khối Hồi sức – Cấp cứu. Sau khi hoàn thành chương trình 12 tháng này, các bác sĩ trẻ đủ điều kiện xin giấy phép hành nghề tại Sở Y tế.

Khóa đầu tiên quy tụ 12 bác sĩ trẻ xuất sắc, tốt nghiệp từ nhiều trường đại học y khoa khác nhau, được FV cấp học bổng toàn phần và hỗ trợ sinh hoạt phí để yên tâm học tập, trau dồi kiến thức và kỹ năng thực hành trong môi trường y tế chuẩn quốc tế của FV (4 lần liên tiếp đạt Con dấu vàng JCI - một thành tích hiếm bệnh viện nào đạt được tại Việt Nam tính đến hiện tại).

Không chỉ giúp học viên làm quen các quy trình điều trị hiện đại, chương trình còn đặt trọng tâm vào y đức và chuẩn mực hành nghề theo tiêu chuẩn JCI và triết lý lấy bệnh nhân làm trung tâm mà FV đang áp dụng.

Các bác sĩ trẻ được hướng dẫn bởi hơn 40 chuyên gia là các bác sĩ, điều dưỡng, chuyên viên của Bệnh viện FV cùng các giảng viên đến từ các cơ sở y tế khác, giúp họ phát triển vững chắc kỹ năng lâm sàng, tư duy đa chuyên khoa và thái độ chuyên nghiệp trong chăm sóc người bệnh.

Các bác sĩ tốt nghiệp khóa đầu tiên tri ân đội ngũ bác sĩ thầy cô FV tham gia hướng dẫn trong chương trình

Hành trình 23 năm của FV: Sẵn sàng trở thành "ngôi trường thực hành y khoa" cho thế hệ bác sĩ trẻ Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ tốt nghiệp trang trọng, Bác sĩ Jean Marcel Guillon – Tổng Giám đốc Bệnh viện FV chia sẻ niềm xúc động khi chứng kiến lứa bác sĩ đầu tiên tốt nghiệp từ chương trình thực hành của FV: "Khi FV mới ra đời, rất khó để có thể mời các bác sĩ giỏi tới làm việc. Đến nay, sau một hành trình gần 23 năm, chúng tôi đã có một đội ngũ bác sĩ giỏi, đủ khả năng chuyển giao lại những kiến thức kinh nghiệm và y đức cho thế hệ bác sĩ trẻ tiếp theo".

Bác sĩ Jean Marcel Guillon vui mừng khi các bác sĩ trẻ đã chứng tỏ sự nhiệt huyết và tinh thần ham học hỏi

Ông bày tỏ sự tin tưởng rằng, những bác sĩ trẻ tốt nghiệp khóa hướng dẫn thực hành từ FV sẽ trở thành hạt nhân lan tỏa tinh thần y khoa nhân bản, mang theo tri thức, sự tận tâm và chuẩn mực nghề nghiệp ra cộng đồng.

ThS.BS Vũ Trường Sơn – Giám đốc Y khoa Bệnh viện FV, đồng thời là Giám đốc chuyên môn của chương trình, nhấn mạnh: "Các bác sĩ trẻ không chỉ được học những kiến thức chuyên môn thực tế mà còn những kinh nghiệm về khả năng làm việc nhóm, khả năng dẫn dắt, khả năng chia sẻ thông tin điều trị với nhau trên tinh thần lấy bệnh nhân làm trung tâm, thực hành dựa trên đạo đức y khoa và y học chứng cứ".

ThS.BS Vũ Trường Sơn dành nhiều tâm huyết để xây dựng chương trình đào tạo y khoa riêng biệt tại FV

Khép lại khóa học 12 tháng, các học viên chính thức chuyển mình từ bác sĩ y khoa sang bác sĩ lâm sàng. Bác sĩ trẻ Phan Ngọc Lâm Nhi xúc động chia sẻ: "FV đã khẳng định y đức không chỉ là một khẩu hiệu mà còn là nền tảng đạo đức và chuyên môn được kiến tạo trong từng hành động, quy trình, khiến chúng tôi cảm thấy tin tưởng, muốn được thực hành, cống hiến tại nơi này".

Lâm Nhi cũng gửi lời tri ân đến Ban Giám đốc FV đã tạo ra một môi trường làm việc thuận lợi, cùng với chính sách học bổng toàn phần và tài trợ của bệnh viện về chi phí sinh hoạt. Nhờ đó các bác sỉ trẻ có thể toàn tâm toàn ý chuyên tâm vào việc nâng cao giá trị bản thân. "Đây là một hỗ trợ cực kỳ nhân văn và chu đáo", nữ bác sĩ trẻ khẳng định.

Bác sĩ Nguyễn Đình Nhật Đẩu – Lớp trưởng đồng thời là một trong 5 học viên xuất sắc nhất khóa, cho biết anh ấn tượng nhất với chương trình đào tạo về giao tiếp và chăm sóc bệnh nhân: "Qua những gì quan sát và học tập, tôi nhận thấy FV là bệnh viện chăm sóc bệnh nhân một cách toàn diện, lấy bệnh nhân làm trung tâm trong mọi hoạt động". Anh cho rằng FV là môi trường tuyệt vời và đáng mơ ước của bất kỳ bác sĩ nào muốn cống hiến tài năng và tâm huyết cho nền y tế.

Bệnh viện tư nhân tiên phong đào tạo bác sĩ thực hành y khoa

Đào tạo y khoa lâu nay được xem là một trong những trách nhiệm của các cơ sở y tế, song song với hoạt động khám chữa bệnh. Trong nhiều năm qua, FV đã hợp tác cùng các trường đại học y khoa trong và ngoài nước để đón nhận sinh viên thực tập, đào tạo điều dưỡng, dược sĩ và tổ chức các chương trình CME (đào tạo y khoa liên tục).

Năm 2024, khi được Sở Y tế TP.HCM phê duyệt là cơ sở khám, chữa bệnh đủ điều kiện hướng dẫn thực hành để Sở cấp chứng chỉ hành nghề, FV đã chính thức trở thành bệnh viện tư nhân đầu tiên tham gia đào tạo bác sĩ thực hành y khoa tại Việt Nam.

ThS.BS Trần Ngọc Thanh – Phó trưởng Bộ môn Sinh lý bệnh Miễn dịch, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch – đánh giá cao nỗ lực này: "FV là đơn vị đầu tiên ngoài hệ thống công lập xung phong đảm nhận vai trò đào tạo bác sĩ thực hành. Đây là một hoạt động mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, tiếp thêm động lực và cơ hội cho các bác sĩ trẻ theo đuổi nghề y. Tôi tin mô hình này sẽ được nhân rộng, vì mục tiêu chung là phụng sự cộng đồng".

Khóa đào tạo thành công đã để lại nhiều cảm xúc và niềm tự hào – không chỉ cho 12 bác sĩ trẻ, mà còn cho tập thể FV – những người đã biến ước mơ truyền dạy tri thức y khoa thành hiện thực.

Bác sĩ Trình Văn Hải – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện FV xúc động nhắn nhủ tới các học trò và giờ là đồng nghiệp của mình: "Các em sẽ là những thầy thuốc tận tâm với bệnh nhân, điều trị không chỉ bằng kiến thức, mà bằng cả tấm lòng và tâm huyết".