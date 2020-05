Drama ngoại tình 19+ gây "bão" xứ Hàn - Thế Giới Hôn Nhân: Phim đã hot, chuyện bên lề còn gay cấn hơn!

Còn tin nào vui hơn cho các mọt phim khi sắp được xem trọn bộ có bản quyền K-drama hấp dẫn nhất năm 2020 Thế Giới Hôn Nhân (The world of married) chính thức chiếu trên K+ tháng 5 này. Hãy cùng điểm qua các lý do dưới đây để biết vì sao bộ phim lại xuất sắc đạt rating ngất ngưởng (chiếm 25% toàn Hàn Quốc) trong lịch sử của đài cáp Hàn Quốc.

Từ ngày 16/5, Thế Giới Hôn Nhân sẽ được công chiếu trên kênh K+NS HD

Khai thác chuyện ngoại tình muôn thưở, nhưng plot-twist dồn dập, gay cấn đến nghẹt thở!

Một bộ phim hay là một bộ phim phản ánh được nỗi quan tâm xã hội, và chủ đề mà mọi phụ nữ đều quan tâm nhất, nghìn năm không đổi chính là: sự phản bội trong hôn nhân. Đó là lý do ngay từ những hình ảnh đầu tiên, Thế Giới Hôn Nhân đã thu về một lượng fan cao ngất ngưởng.

Không chỉ giỏi trong sự nghiệp, Sun Woo còn tài cao trong việc lập kế hoạch đánh ghen

Thế Giới Hôn Nhân xoay quanh câu chuyện tình trường căng thẳng tột độ giữa bộ ba: người vợ tài sắc vẹn toàn Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - người chồng bạc nhược Lee Tae Oh (Park Hae Joon) – cô tiểu thư giàu có, xinh đẹp nhưng lại thích cướp chồng người khác Yeo Da Kyung (Han So Hee). Điểm hay của phim không nằm ở những màn cảnh cáo, dằn mặt nhau mà trên hết là một âm mưu "đẫm máu" để trả thù chồng cùng tình nhân đầy kịch tích, hấp dẫn biến Sun Woo từ một người vợ tận tuỵ trở thành người bất chấp tất cả "miễn là các người đau khổ".

Dù khai thác đề tài quen thuộc, nhưng bộ phim lại mang đến nhiều bất ngờ cho người xem bởi nội dung kịch bản thuộc cuốn hút, hấp dẫn và cuốn hút. Bằng cách xây dựng nhân vật có chiều sâu, bố trí tình tiết thích hợp, câu chuyện người thứ ba lạc hậu bỗng trở nên sống động và mới mẻ, khiến người xem khi đã lỡ lọt hố thì không thể dời mắt.

Nhà nhà người người hóng đến ngày "tiểu tam" gặp báo ứng

Nếu các phim khác cú plot-twist chỉ hiện hữu ở vài phân đoạn, thì ở Thế Giới Hôn Nhân, biên kịch đã cao tay biến mỗi tập trở thành một phiên bản drama cực xịn: từ việc người vợ phát hiện ai đứng sau giúp chồng lừa dối mình, hay đến việc tính toán lập mưu sử dụng con cái như quân cờ trong cuộc chiến giữa hai vợ chồng, thậm chí có cả án mạng trong phim… Vậy nên dù có phát bực cỡ nào vì những nhân vật đáng ghét, thì cũng không ai rời mắt khỏi bộ phim vì những diễn biến tiếp theo không tài nào đoán được.

Từng câu thoại sắc và đắt như cắt vào da!

Từ câu nói khiến khán giả không ít sởn óc và muốn "giết" ngay của gã chồng tồi đó như "Sao lại có thể ngủ với 1 người cả đời chứ?" hay "Ta không ngừng yêu khi kết hôn đâu, tình yêu với vợ và người tình là hai cảm xúc khác nhau" đến lời bênh vực một cách vô lý của người nhà "tiểu tam" như "Cướp gì mà cướp chứ, giữa vợ chồng có vấn đề thì chia tay thôi", người xem càng ngày bất bình thay cho cô vợ đáng thương Sun Woo.

Người chồng phụ bạc Tae Oh cùng những câu thoại biện hộ cho hành động dan díu của mình

"Tất cả đều rất hoàn hảo, những gì xoay quanh tôi đều rất hoàn hảo. Và hiện tại tất cả đều đang lừa dối tôi một cách hoàn hảo." – câu nói gây ám ảnh của Sun Woo khi phát hiện ra sự lừa dối của chồng, cũng chính là nỗi ám ảnh cho mọi phụ nữ về hôn nhân. Nỗi đau của Sun Woo đến từ thực tại khắc nghiệt đầy cám dỗ và sự chênh lệch về địa vị của vợ chồng trong xã hội đều có thể trở thành liều thuốc độc từ từ gặm nhấm và tàn phá cuộc hôn nhân. Hay như việc tranh luận có nên tha thứ cho kẻ ngoại tình hay không, mỗi nhân vật sẽ cho chúng ta một đáp án khác nhau thông qua các nhân vật như vị phu nhân chủ tịch Choi chọn địa vị hơn là hạnh phúc cá nhân, người bạn thân Sun Woo yếu đuối bên ông chồng trăng hoa hay nữ chính Sun Woo.

Dàn diễn viên toàn hạng thực lực, càng xem càng nghiện

Ngay từ khi lên sóng, nhan sắc của hai kẻ thù trong tình trường: mợ cả Sun Woo và tiểu tam Da Kyung đã gây sốt cộng đồng mạng. Kim Hee Ae không chỉ thể hiện đẳng cấp diễn xuất mà còn gây ấn tượng với nhan sắc gợi cảm ở tuổi 55 vẫn đóng cảnh nóng cực tình tứ, còn "tiểu tam" Han So Hee có bị ghét đến đâu cũng chẳng ai phủ nhận nhan sắc thuộc hàng mỹ nhân hiếm có của một nữ diễn viên sinh năm 1994 lại khiến gã đàn ông mê đắm đến vậy. Cũng không thể không nhắc đến vai gã chồng bội bạc, Park Hae Joon lần này đã ghi danh vào hội nam diễn viên phái thực lực của điện ảnh Hàn Quốc. Ngoài ra, các nhân vật phụ từ ngài chủ tịch, anh bác sĩ tâm lí đã lỡ một lần đò, cậu con trai cưng của bà cả Sun Woo đều diễn như không diễn.

Câu chuyện bên lề không kém phần lý thú

Không chỉ làm mưa làm gió bởi các tập phim, các trích đoạn, những phân đoạn giới thiệu tập mới sắp lên sóng, mà các tin tức Ngày biết được cát xê cho vai bà cả của Kim Hee Ae rơi vào khoảng vào 70 - 80 triệu won/một tập (khoảng 1,3 - 1,5 tỉ đồng), cứ tưởng thiên hạ mắt tròn mắt dẹt, tuy nhiên, dân Hàn vẫn một mực nổi điên vì bức xúc dùm chị đại. Bởi vì cùng lúc đó, ở một bom tấn được kì vọng khác nhưng chàng trai trẻ Lee Min Ho đã hốt bạc sương sương 1 tỉ won cho một tập ở Quân Vương Bất Diệt, một vai diễn bị cho là đáng thất vọng cho sự trở lại này của anh.

Các khán giả của Truyền hình K+ sẽ được đón xem trọn bộ siêu phẩm truyền hình 19+ Thế Giới Hôn Nhân bản chính thức vào 20 giờ Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần (2 tập/ngày) trên kênh K+NS HD từ ngày 16/5/2020.