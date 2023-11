Thế giới Di động sẽ đóng 200 cửa hàng?

Tuần này, có 23 doanh nghiệp thông báo chốt quyền để trả cổ tức. Trong đó, 19 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt, 2 doanh nghiệp trả cổ tức bằng cổ phiếu, 1 doanh nghiệp phát hành thêm, 1 doanh nghiệp thực hiện quyền mua.

3 kịch bản của Thế giới Di động

Công ty CP Thế giới Di động (mã chứng khoán: MWG) công bố tình hình kinh doanh 10 tháng đầu năm 2023 với dấu hiệu doanh thu tiếp tục lao dốc và tiếp tục ngắt quãng chuỗi công bố lợi nhuận.

Theo đó, trong tháng 10 MWG ghi nhận doanh thu 11.190 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 10 tháng năm nay, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 98.046 tỷ đồng, giảm 14% so với cùng kỳ và mới hoàn thành 73% so với kế hoạch doanh thu 135.000 tỷ đồng trong năm.

Công ty CP Thế giới Di động giảm nhân sự, tính đóng cửa khoảng 200 cửa hàng trong quý IV.

MWG cho biết sẽ tích cực triển khai hoạt động tái cấu trúc trong quý IV để tối ưu hoá chi phí, nâng cao hiệu quả hoạt động và chủ động thích ứng trước bối cảnh kinh doanh mới với nhiều thách thức và biến động. Cụ thể, MWG sẽ cân nhắc đóng khoảng 200 cửa hàng trong quý 4. Đây là những cửa hàng không đạt hiệu quả về doanh thu và lợi nhuận.

9 tháng năm nay, Thế giới Di động ghi nhận doanh thu đạt 86.858 tỷ đồng (giảm 15,5% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 77 tỷ đồng (giảm 98% so với cùng kỳ).

Tại thời điểm ngày 30/9, MWG có 80.231 nhân viên. Như vậy, trong vòng 1 năm, MWG đã giảm 11.857 nhân viên, tức giảm 14,8% quy mô nhân sự so với thời điểm 30/9/2022.

Báo cáo phân tích về Thế giới Di động của SSI Research vừa công bố, đã dự báo chuỗi Bách hóa Xanh sẽ tiếp tục lỗ và chưa đạt điểm hòa vốn vào cuối năm như kỳ vọng. Theo đó, dự báo Bách hóa Xanh lỗ khoảng 1.100 tỷ đồng trong năm 2023, sang năm 2024 lãi 441 tỷ đồng và sẽ tăng trưởng từ năm 2025.

Về bức tranh tổng thể trong năm 2023, SSI Research đưa ra 3 kịch bản doanh thu và lợi nhuận cho MWG. Trong đó, kịch bản khả quan lãi 400 tỷ đồng (cùng kỳ lãi 4.101 tỷ đồng), giảm 90% so với cùng kỳ và kịch bản kém khả quan là lãi 300 tỷ đồng.

Bước sang năm 2024, doanh thu và lợi nhuận MWG dự kiến sẽ hồi phục. Trong đó, với kịch bản khả quan, lợi nhuận sẽ tăng 666%, lên 3.200 tỷ đồng. Theo kịch bản cơ sở, lợi nhuận sẽ tăng 453% lên 2.300 tỷ đồng và theo kịch bản kém khả quan thì lợi nhuận sẽ tăng 457%, lên 1.900 tỷ đồng.

Tuy nhiên, SSI Research vẫn lưu ý nhà đầu tư về cổ phiếu MWG bởi vẫn có nguy cơ bị loại khỏi chỉ số VNDiamond Index. Việc này có thể gây ra áp lực bán lớn từ DCVFM Diamond ETF đang nắm giữ khoảng 60 triệu cổ phiếu MWG.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Xây dựng Số 1 (mã chứng khoán: CC1) vừa thống nhất chủ trương thoái vốn tại 3 công ty, dự kiến thu về không thấp hơn 300 tỷ đồng. Cụ thể, CC1 sẽ thoái vốn tại 2 công ty liên kết, gồm Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc và Công ty CP Đầu tư Nhân Phúc Đức. Ngoài ra, CC1 cũng thoái vốn khỏi Công ty CP Xây dựng Số 1 Việt Hòa.

Tổng công ty Xây dựng Số 1 liên tục thoái vốn ở nhiều công ty.

Nghị quyết của Hội đồng quản trị CC1 nêu rõ, giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị sổ sách và cho biết thời gian thực hiện trong quý 4. Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 3, giá trị hợp lý của 2 khoản đầu tư này đều đang thấp hơn giá trị sổ sách, đạt hơn 239 tỷ đồng đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng CC1 Miền Bắc Bắc và hơn 62 tỷ đồng đối với Công ty CP Đầu tư Nhân Phúc Đức.

Trước khi lên kế hoạch thoái vốn ở 3 công ty trên, trong quý 2, CC1 đã chuyển nhượng 51% vốn tại Công ty CP Xây dựng Số 1 Việt Nguyên và Công ty CP Đầu tư Xây dựng Số 1 Mê Kông.

Tập đoàn Hoà Bình muốn phát hành hơn 250 triệu cổ phiếu

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) vừa thông qua kế hoạch phát hành 252.484.528 cổ phiếu. Trong đó, 220 triệu cổ phiếu chào bán riêng lẻ và 32.484.528 cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ.

Đối với kế hoạch chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, giá chào bán tối thiểu 12.000 đồng/cổ phiếu và giá chào bán cao nhất là 14.500 đồng/cổ phiếu. Số tiền huy động dự kiến từ 2.640 - 3.190 tỷ đồng và cổ phiếu chào bán bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian chào bán dự kiến trong quý IV năm nay đến quý I/2024 và sau khi được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước thông qua. Số tiền huy động từ đợt chào bán riêng lẻ sẽ được sử dụng để thanh toán các khoản nợ vay.

Đối với phương án phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ, HBC dự kiến phát hành cùng với đợt chào bán riêng lẻ 220 triệu cổ phiếu, thời gian dự kiến là trong quý IV này đến quý I/2024.

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình thông qua kế hoạch phát hành 252.484.528 cổ phiếu.

Ngày 29/11 tới, Ngân hàng BIDV (mã chứng khoán: BID) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức từ nguồn lợi nhuận còn lại sau thuế, trích lập các quỹ năm 2021. Theo đó, BIDV dự kiến phát hành gần 642 triệu cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 100:12,69, tương ứng: Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 12,69 cổ phiếu mới.

Sau khi phát hành, Ngân hàng dự kiến sẽ tăng vốn điều lệ từ hơn 50.585 tỷ đồng lên hơn 57.004 tỷ đồng.

Vào ngày 1/12, Vietinbank (mã chứng khoán: CTG) sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.Theo đó, Vietinbank dự kiến phát hành hơn 564 triệu cổ phiếu để chia cổ tức theo tỷ lệ 11,74%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000.000 cổ phiếu sẽ được nhận 117.415 cổ phiếu mới. Nguồn vốn phát hành là lợi nhuận sau thuế, sau trích quỹ và chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2020, tương đương hơn 5.694 tỷ đồng.

Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung (mã chứng khoán: SEB) chọn ngày 30/11 để chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2023 bằng tiền. Tỷ lệ chi trả 18%, tương ứng cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận về 1.800 đồng. Với gần 32 triệu cổ phiếu đang niêm yết, dự kiến SEB chi gần 58 tỷ đồng tạm ứng cổ tức.