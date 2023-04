“The First Slam Dunk” - Trận bóng rổ hay nhất chạm đến trái tim khán giả

Thế nhưng, sức cuốn hút của bộ phim nói riêng và cả thương hiệu này nói chung không chỉ đến từ những trận bóng nghẹt thở, hay những cú ném “thót tim” trên sàn đấu.

Với rất nhiều khán giả, đặc biệt những người trong độ tuổi 30 & 40, nhắc đến đội bóng rổ trường trung học Shohoku là nhắc tới những nhiệt huyết, đam mê sôi trào của một thời tuổi trẻ. Được gặp lại những nhân vật quen thuộc trên màn ảnh rộng, dưới bàn tay của chính “cha đẻ” Inoue Takehiko sau 27 năm như khơi dậy những cảm xúc đầy hoài niệm trong họ. Có lẽ đây chính là lý do bầu không khí thật khác biệt trong những buổi chiếu của The First Slam Dunk: Trong từng tiếng cổ vũ, cái vỗ tay dành cho bộ phim, là những sự xúc động và bồi hồi, cùng với cả sự kính trọng dành cho đạo diễn - tác giả gốc Inoue Takehiko.

Nhà báo Kim Rahn của tờ Korea Times nhận xét: “Đây là lần đầu tiên Slam Dunk có một phim điện ảnh, và việc tác giả Inoue đích thân đạo diễn đã đủ để gây chú ý với “fan cứng Slam Dunk một thời”, những người giờ đã ở độ tuổi 30, 40. Thường thì, nam giới trong độ tuổi này không phải “khách quen” của các rạp chiếu phim tại Hàn Quốc. Nhưng kể từ tháng Một (khi bộ phim ra mắt tại Hàn Quốc), họ đã lấp đầy các rạp chiếu - thường là với con cái của mình, những đứa trẻ chưa từng đọc bộ truyện hay xem series truyền hình.”

Cô cũng kể câu chuyện của gia đình mình: “Tôi, một phụ nữ trong độ tuổi 40, người dành cả thời thiếu nữ đọc bộ truyện này, ghé thăm một rạp chiếu phim ở trung tâm Seoul vào dịp Tết Nguyên đán để thưởng thức bộ phim cùng chồng và con gái. Chồng tôi cũng là một fan của Slam Dunk, còn cô con gái học cấp hai của chúng tôi đã từng nghe về bộ truyện từ bố mẹ, nhưng thậm chí còn không biết luật chơi bóng rổ. Trong số các khán giả, có rất nhiều gia đình với bố mẹ trong độ tuổi 40 và con cái học cấp 1, cấp 2 như gia đình tôi. Cũng có nhiều nhóm khán giả bao gồm cả đàn ông và phụ nữ trong độ tuổi 30 - 40. Họ đã khóc. Rất nhiều khán giả trưởng thành - cả nam và nữ, đã rưng rưng nước mắt khi đèn phòng chiếu bật sáng sau khi bộ phim kết thúc.”

The First Slam Dunk bao trùm nội dung 53 chương của bộ truyện tranh gốc, xoay quanh trận đấu của đội bóng rổ trường trung học Shohoku và Sannoh tại giải vô địch toàn quốc. Phim khéo léo đan cài những cảnh thi đấu căng thẳng trên sân bóng rổ với câu chuyện về lứa tuổi mới lớn của các thành viên trong đội Shohoku: Miyagi Ryota, Sakuragi Hanamichi, Akagi Takenori, Mitsui Hisashi và Rukawa Kaede.

Tuy nhiên, kể cả với người chưa từng đọc manga, bộ phim không hề mất đi sức hấp dẫn. Khi trận đấu tiếp diễn, khán giả sẽ có cái nhìn cận cảnh về cuộc sống và diễn biến tâm lý của mỗi thành viên trong đội. Câu chuyện được kể dưới góc nhìn của hậu vệ dẫn bóng Miyagi Ryota, với cảm hứng chơi bóng đến từ niềm đam mê bóng rổ của người anh trai quá cố.

Trọng tâm của bộ phim nằm ở hành trình của các nhân vật. Họ đến với bóng rổ vì những lý do khác nhau nhưng có chung niềm đam mê và quyết tâm tạo ra sự thay đổi trong cả thể thao và cuộc sống của mình. Khán giả thấy cách một nhóm những thanh niên “không hoàn hảo” thất bại trước đối thủ mạnh, đấu tranh và học cách hợp tác với đồng đội của mình, đồng thời nhìn vào những tổn thương trong tâm trí họ. Bộ phim khéo léo truyền tải một thông điệp quan trọng: trong cuộc sống và trong bóng rổ, điều quan trọng không phải là ai thắng hay thua, mà là cách mỗi người đối diện với lỗi lầm của mình.

Một khán giả bình luận: “Ryota là nam chính nhưng cả 4 thành viên còn lại đều được phim phân chia đất diễn, cách điều phối câu chuyện và giới thiệu đầy thú vị. Nếu bạn là fan lâu năm, hẳn sẽ cực kỳ thích thú bởi những giây phút tỏa sáng của từng nhân vật, còn nếu bạn không phải fan thì vẫn hiểu được tính cách, tâm lý của các nhân vật, thậm chí cách thể hiện còn khiến bạn cảm thấy thú vị, yêu thích và tò mò về họ.”

Về mặt hình ảnh, The First Slam Dunk có thể coi là một trong những bộ phim hoạt hình xuất sắc nhất trong thời gian gần đây. Mỗi nhân vật đều mang lại cảm giác chân thực – từ hơi thở, những giọt mồ hôi, cho đến sự lo lắng và vỡ òa của họ trong phân cảnh cuối cùng. Không một nhân vật nền nào là vô hồn. Từng nét mặt, biểu cảm dù là rất nhỏ của các nhân vật đã được minh họa một cách tinh tế để truyền tải cảm xúc.

Cộng đồng bóng rổ Bóng và Rổ chia sẻ sau khi thưởng thức bộ phim: “Khán giả sẽ phải ngạc nhiên trước sự chi tiết đáng kinh ngạc về animation của bộ phim. Hoàn toàn không có sự thô cứng hay bất cứ chuyển động thừa, từng động tác thi đấu như triple-threat, nhảy ném, phòng ngự, box-out, các pha va chạm, chạy bài ... đều "mượt" và chuyên nghiệp không kém gì xem một trận đấu thật ở ngoài đời.”

Mặc dù Sakuragi Hanamichi không phải là nhân vật chính trong phim giống như trong manga, sự hiện diện của anh vẫn tiếp tục tỏa sáng. Dẫu sự ngốc nghếch của anh chàng mang lại giá trị giải trí tuyệt vời trong một game đấu căng thẳng, Hanamichi vẫn là một nhân vật sâu sắc với những câu thoại ấn tượng nhất trong phim. Quan trọng nhất, quyết tâm không ngừng tìm kiếm hào quang của anh chắc chắn sẽ khiến khán giả cảm động.

Trang tin Moveek hết lời khen ngợi cách xây dựng Hanamichi trong phim: “Tuy không phải là nhân vật chính trong bản điện ảnh thế nhưng anh chàng tóc đỏ Hanamichi vẫn cứ là mãi đỉnh, mãi chiếm spotlight. Từ tính cách ngổ ngáo chọc cười kinh điển đến những màn phá bóng, ghi điểm vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu đều để lại ấn tượng đặc sắc trong mắt người xem.”

Hầu hết khán giả đều đồng ý rằng, The First Slam Dunk là bộ phim dành cho tất cả mọi người. Cho dù là một khán giả hoàn toàn mới, khán giả vẫn sẽ được trải qua những cung bậc cảm xúc tuyệt vời của một những trận bóng hay nhất từng xuất hiện trên màn ảnh.

