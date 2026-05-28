The Face Vietnam 2026 trở lại: Võ Hoàng Yến "tái xuất" sau 8 năm, một nàng hậu đình đám lần đầu ngồi ghế nóng

Sau thời gian liên tục hé lộ bằng những teaser gây tò mò, The Face Vietnam 2026 chính thức công bố hai mentor đầu tiên của mùa giải năm nay là siêu mẫu Võ Hoàng Yến và Hoa hậu H'Hen Niê. Thông tin nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả yêu thời trang và các fan sắc đẹp bởi đây đều là những gương mặt có sức ảnh hưởng mạnh trong làng giải trí Việt.

Võ Hoàng Yến đánh dấu sự trở lại ghế nóng The Face sau 8 năm kể từ mùa giải 2018. Nữ siêu mẫu cho biết dù có thời gian tạm giảm hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và hành trình làm mẹ, cô chưa từng để bản thân chững lại. Người đẹp vẫn duy trì luyện tập, cập nhật xu hướng thời trang và giữ kết nối với công việc.

Chia sẻ về lần tái xuất này, Võ Hoàng Yến cho biết cô đã thay đổi khá nhiều so với trước đây. Nếu ở những mùa giải cũ, nữ siêu mẫu nổi tiếng với hình ảnh quyết liệt, mạnh mẽ và thường tạo nên các màn đối đầu căng thẳng thì hiện tại cô hướng đến sự điềm đạm, nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên, Võ Hoàng Yến khẳng định cô vẫn giữ tiêu chuẩn làm nghề nghiêm túc và kỳ vọng sẽ đào tạo nên thế hệ người mẫu mới có cá tính riêng, đủ sức tạo dấu ấn trên thị trường thời trang.

Theo Võ Hoàng Yến, tiêu chí lựa chọn thí sinh của cô là chiều cao nổi bật, thần thái chuẩn người mẫu hoặc sở hữu nét cá tính khác biệt. Với kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong làng mốt, nữ siêu mẫu mong muốn các thành viên trong đội có thể chịu được áp lực và thay đổi bản thân để tiến xa hơn trong nghề.

Bên cạnh Võ Hoàng Yến, The Face Vietnam 2026 cũng xác nhận mentor thứ hai là H'Hen Niê. Trước đó, dòng teaser “She’s born for the spotlight” khiến mạng xã hội bùng nổ tranh luận với hàng loạt dự đoán về danh tính nhân vật sẽ ngồi ghế nóng.

Đây cũng là lần hiếm hoi H'Hen Niê tham gia một chương trình truyền hình thực tế với vai trò mentor sau hành trình làm mẹ. Gia nhập “hội mẹ bỉm” cùng Võ Hoàng Yến, nàng hậu vẫn giữ được nguồn năng lượng tích cực, hình ảnh khỏe khoắn cùng sức hút ổn định với công chúng.

Chia sẻ về quyết định nhận lời tham gia chương trình, H'Hen Niê cho biết cô từng cân nhắc khá nhiều vì muốn dành thời gian cho gia đình. Tuy nhiên, nàng hậu hiểu rằng nếu rời xa công việc quá lâu sẽ mất đi cảm xúc và sự kết nối với nghề. Vì vậy, The Face Vietnam 2026 được cô xem như bước khởi đầu phù hợp để quay trở lại với các hoạt động nghệ thuật.

H'Hen Niê cũng cho biết cô không xem đây chỉ là vai trò mentor mà còn là cơ hội để chia sẻ những kinh nghiệm thực tế từ hành trình làm nghề của bản thân. Người đẹp mong muốn truyền cảm hứng và đồng hành cùng các thí sinh trong quá trình phát triển sự nghiệp.

Theo nhà sản xuất, H'Hen Niê được lựa chọn bởi cô sở hữu kinh nghiệm trình diễn, khả năng xây dựng hình ảnh chuyên nghiệp cùng sức ảnh hưởng mạnh mẽ với công chúng. Ngoài hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp và thời trang, nàng hậu còn là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu lớn cũng như tham gia nhiều hoạt động cộng đồng.

Sự kết hợp giữa Võ Hoàng Yến và H'Hen Niê được đánh giá mang đến hai màu sắc khác nhau cho mùa giải năm nay. Nếu Võ Hoàng Yến đại diện cho tinh thần high fashion cá tính, mạnh mẽ thì H'Hen Niê mang hình ảnh truyền cảm hứng và gần gũi với khán giả.

Sau khi hai mentor đầu tiên được công bố, danh tính huấn luyện viên cuối cùng của The Face Vietnam 2026 hiện tiếp tục trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm. Chương trình dự kiến tổ chức casting tại Hà Nội vào ngày 7/6 và tại TP.HCM vào ngày 27/6.