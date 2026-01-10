Theo thông báo từ thương hiệu này phát đi vào sáng ngày 10/1, sản phẩm Bánh mì Pate Cột Đèn của The Coffee House hoàn toàn không sử dụng pate hoặc bất kỳ sản phẩm chế biến từ thịt nào của Công ty Halong Canfoco (Công ty CP Đồ hộp Hạ Long). Doanh nghiệp khẳng định không có mối liên quan nào với Halong Canfoco trong bất kỳ khâu sản xuất hay cung ứng nào đối với sản phẩm này.

Bên cạnh đó, The Coffee House cho biết đối với hai sản phẩm Trà Phúc Kiến Sen Vải và Americano Vải, do có sử dụng một thành phần nguyên liệu từ nhà cung cấp đang được nhắc đến, doanh nghiệp đã chủ động tạm dừng phục vụ hai món này. Quyết định được đưa ra nhằm chuyển sang nguồn cung thay thế, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và chất lượng sản phẩm.

The Coffee House nhấn mạnh, việc tạm dừng phục vụ dù có thể gây ra một số bất tiện trong ngắn hạn nhưng được đưa ra với mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự an tâm cho khách hàng, đúng với cam kết minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng mà thương hiệu theo đuổi.

Kết thúc thông báo, The Coffee House gửi lời cảm ơn tới khách hàng vì sự tin tưởng, đồng hành và thấu hiểu, đồng thời cho biết sẽ sớm cập nhật thông tin khi các sản phẩm được phục vụ trở lại.

Liên quan đến vụ việc đặc biệt nghiêm trọng về an toàn thực phẩm, Công an TP Hải Phòng đã tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở và các kho hàng thuộc Công ty CP đồ hộp Hạ Long, qua đó niêm phong 4 kho chứa hàng với tổng khối lượng khoảng 130 tấn thịt heo đông lạnh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn thịt heo đã bị ôi thiu, chảy nước, bốc mùi hôi thối, không đảm bảo bất kỳ điều kiện nào về vệ sinh và an toàn thực phẩm. Đáng chú ý, khoảng 2 tấn thịt trong số này đã được chế biến thành thịt hộp, tiềm ẩn nguy cơ rất lớn đối với sức khỏe người tiêu dùng nếu bị đưa ra thị trường.

Theo kết quả điều tra ban đầu, gần 14.000 hộp pate được “ra lò” từ nguồn thịt heo nhiễm bệnh. Đây là một trong những chi tiết gây lo ngại đặc biệt trong vụ án.

Ngày 12/9/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm”. Đến ngày 24/12/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố 9 bị can trong đường dây thu gom, vận chuyển, tiêu thụ hơn 130 tấn thịt lợn nhiễm dịch tả châu Phi để chế biến thành đồ hộp.

Gần 14.000 sản phẩm pate cột đèn của Công ty CP đồ hộp Hạ Long bị nhiễm dịch tả heo châu Phi (Ảnh: NLĐ)

Danh sách các bị can gồm: Bùi Đức Trọng (SN 1979, trú tại phường Ngô Quyền, TP Hải Phòng); Lê Bá Doanh (SN 1977, trú tại phường An Biên, TP Hải Phòng); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1980, trú tại phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Thị Lan (SN 1977, trú tại xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên); Đinh Thị Nghị (SN 1982, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Bình Loan (SN 1968, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Phạm Xuân Toan (SN 1975, trú tại xã Thần Khê, tỉnh Hưng Yên); Nguyễn Gia Đạt (SN 1971, trú tại xã Bắc Tiên Hưng, tỉnh Hưng Yên) và Trịnh Hà Việt (SN 1991, trú tại xã Hà Nam, TP Hải Phòng).

Các bị can bị khởi tố về hành vi cung cấp, mua bán thực phẩm có nguồn gốc từ heo chết, heo ốm yếu do mắc dịch tả heo châu Phi, theo khoản 4 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Liên quan đến vụ việc, Công ty CP đồ hộp Hạ Long cho biết 9 người bị bắt giữ, khởi tố đều là người bên ngoài, không có bất kỳ ai là người lao động, cán bộ quản lý hay nhân viên của công ty. Doanh nghiệp này khẳng định chỉ là đơn vị có liên quan với tư cách tiếp nhận nguyên liệu, dựa trên hồ sơ, chứng từ được bên bán cung cấp đầy đủ, hợp lệ.

Theo phía công ty, toàn bộ lô nguyên liệu vi phạm không được đưa vào sản xuất và không cung ứng ra thị trường. Các sản phẩm của doanh nghiệp hiện đang lưu thông đều đáp ứng đầy đủ quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, được kiểm soát nghiêm ngặt theo quy trình