Chiều 8/1, sau giờ làm việc, chị Vân trở về nhà tại phường Cát Lái, TP Hồ Chí Minh và thu gom, loại bỏ toàn bộ các sản phẩm đồ hộp Hạ Long mà gia đình đang sử dụng.

Theo chị Vân, trước đó chị đọc thông tin báo chí phản ánh việc cơ quan chức năng Hải Phòng phát hiện, xử lý 130 tấn thịt đông lạnh của doanh nghiệp này, nghi là thịt heo bệnh, nên cảm thấy rất bức xúc và lo ngại cho sức khỏe gia đình.

Do đặc thù công việc bận rộn, gia đình chị thường xuyên sử dụng các sản phẩm thịt hộp như pate, cá hộp cho bữa sáng. Khi mua sắm, chị ưu tiên lựa chọn hàng hóa có nhãn mác rõ ràng, còn hạn sử dụng và được bán tại các siêu thị hoặc cửa hàng uy tín.

"Dù đã rất cẩn thận khi lựa chọn thực phẩm, nhưng không ngờ cũng có lúc mua phải hàng bẩn," chị Vân nói.

Pate hộp người tiêu dùng tại TP Hồ Chí Minh mua và quyết định vứt bỏ. Ảnh: NVCC

Chị Ngân, sống tại xã Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh, cho biết từng được tặng một hộp pate Cột Đèn Hải Phòng và từ đó rất yêu thích món ăn này. Do không yên tâm với hàng trôi nổi trên mạng, chị thường ưu tiên mua đồ hộp tại siêu thị.

Tuy nhiên, khi biết thông tin sản phẩm của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long, trong đó có khoảng 2 tấn pate thành phẩm, bị tiêu hủy do sử dụng nguyên liệu thịt lợn nhiễm bệnh, gia đình chị Ngân không khỏi bức xúc và hoang mang. "Nhà tôi cứ ăn hết lại mua, không biết đã dùng bao nhiêu hộp rồi. Giờ biết phải làm sao", chị Ngân nói.

Trước đó, trong quá trình mở rộng điều tra một nhóm bị can, cơ quan công an đã kiểm tra 4 kho hàng đông lạnh của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long tại Hải Phòng. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện khoảng 130 tấn thịt đông lạnh, trong đó có 2 tấn pate thành phẩm được xác định dương tính với virus dịch tả lợn châu Phi.

Theo ngành chức năng, các đối tượng đã thu mua thịt heo nhiễm virus trôi nổi trên thị trường, sau đó hợp thức hóa giấy tờ để đưa vào công ty sản xuất. Vụ việc khiến người tiêu dùng cả nước bức xúc, lo ngại, bởi các sản phẩm thịt hộp, cá hộp, xúc xích của doanh nghiệp này vốn quen thuộc với nhiều gia đình.

Ghi nhận phản ứng sau vụ việc, chiều 8/1, khảo sát tại nhiều siêu thị và cửa hàng tiện lợi ở TP Hồ Chí Minh cho thấy các mặt hàng của Công ty Cổ phần Đồ hộp Hạ Long đã được rút khỏi quầy kệ. Đại diện MM Mega Market Việt Nam cho biết doanh nghiệp đã chủ động rà soát, thu hồi các sản phẩm liên quan trên toàn hệ thống, đồng thời thực hiện đầy đủ chỉ đạo của cơ quan chức năng và tăng cường kiểm soát nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho khách hàng.

Trên các sàn thương mại điện tử, nhiều sản phẩm thịt, cá và pate đóng hộp mang thương hiệu Hạ Long cũng đã được gỡ bỏ khỏi hầu hết các nền tảng lớn.

Không chỉ vứt bỏ những sản phẩm đã mua, chị Tươi, sống tại phường Dĩ An, cho biết sẽ tìm lại hóa đơn, chụp ảnh sản phẩm và theo dõi sát vụ việc với mong muốn được bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Luật sư Phạm Nga, Công ty Luật TNHH Minh Tú (TP Hồ Chí Minh), cho biết trong vụ việc này, người tiêu dùng đã bị xâm phạm nhiều quyền cơ bản như quyền được bảo đảm an toàn sức khỏe, quyền được cung cấp thông tin chính xác, minh bạch và quyền lựa chọn sản phẩm an toàn.

Theo luật sư, các sản phẩm được sản xuất từ thịt lợn nhiễm bệnh hoặc thực phẩm bẩn tiềm ẩn nhiều tác nhân gây hại như vi khuẩn, vi sinh vật gây bệnh, có nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng. Ngoài rủi ro ngộ độc hay bệnh tật lâu dài, người tiêu dùng còn chịu thiệt hại tài chính khi phải bỏ đi sản phẩm đã mua hoặc chi phí điều trị nếu sức khỏe bị ảnh hưởng.

Trong trường hợp xác định có thiệt hại, người mua có quyền khiếu nại, phản ánh đến các cơ quan chức năng. Việc lưu giữ chứng cứ như sản phẩm chưa sử dụng, bao bì, vỏ hộp, hình ảnh, video thể hiện rõ thông tin sản phẩm và hóa đơn mua hàng là đặc biệt quan trọng. Đồng thời, người tiêu dùng cần chủ động phản ánh tới lực lượng Quản lý thị trường, Cục An toàn thực phẩm, Sở Y tế địa phương hoặc cơ quan công an để tố giác, trình báo các hành vi vi phạm.