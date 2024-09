Thời gian qua, dàn cast của chương trình Chị Đẹp Đạp Gió 2024 đã bắt đầu ghi hình cho những tập đầu tiên. Một trong những gương mặt gây chú ý sau khi BTC công bố chính là Gil Lê. Với nhiều năm hoạt động trong nghề, có bề dày kinh nghiệm cùng sự cá tính đặc biệt, Gil Lê được cho là "làn gió" đáng chờ đợi ở Chị Đẹp mùa 2.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, những ngày qua Gil Lê khá bận rộn với lịch trình ghi hình. Tuy nhiên có lẽ sự vất vả của Gil Lê cũng vơi đi không ít bởi lúc nào "anh đẹp" cũng có hậu phương bên cạnh. Nói đến đây chắc ai cũng biết rõ, hậu phương đang được nhắc đến chính là Xoài Non.

Ở những buổi ghi hình, Xoài Non luôn dành thời gian đến để ủng hộ người yêu. Không chỉ vậy, Xoài Non còn ân cần chăm sóc, "dính như sam" với Gil ở phim trường. "Hot hòn họt" chính là khoảnh khắc ôm nhau cực tình tứ. Có thể thấy cả hai rất thoải mái thể hiện tình cảm trước đồng nghiệp.

Gil Lê và Xoài Non ôm nhau tình tứ ở phim trường Chị Đẹp

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Gil Lê và Xoài Non gây chấn động mạng xã hội khi bị tóm khoảnh khắc thân mật trên sân tập pickleball. Sau hơn 1 tháng, cặp đôi này không ngần ngại công khai xuất hiện bên cạnh nhau và dành cho nửa kia những hành động ngọt ngào. Có lần, Xoài Non thậm chí nói: "Mời mọi người ăn cơm cùng vợ chồng em" khiến Gil Lê giật mình. Sau đó, Gil Lê cũng gọi Xoài Non là "vợ". Thỉnh thoảng, cả hai thay đổi cách xưng hô, Gil Lê gọi Xoài là "bé", còn hot girl gọi hàng xóm là "anh"...

Xoài Non cũng thường xuyên đăng story bên Gil Lê và một vài khoảnh khắc đời thường của cả hai. Mỗi khi xuất hiện cùng nhau, cả hai trông đầy hạnh phúc. Tuy nhiên, cặp đôi đã thẳng thắn phủ nhận chuyện đang sống chung. Gil Lê cho biết cả hai vô tình sống cùng một tòa chung cư, cách nhau 10 tầng. Thường cả hai sẽ qua lại nhà nhau để chơi.

Cặp đôi thường livestream và xưng hô tình tứ

Gil Lê và Xoài Non thoải mái công khai những khoảnh khắc bên nhau

Trên sóng livestream mới đây, Xoài Non còn bày tỏ sự hào hứng cùng netizen nói về chuyện đám cưới với Gil Lê. Cô chia sẻ: "Mọi người còn nôn hơn tôi nữa. Anh ơi, anh nhớ mặc áo vest nhé, để em mặc bộ soa rê (Tạm dịch: áo cưới, trang phục cưới dành cho cô dâu). Hỏi ảnh cần tôi book make up giùm không. Có bà ơi, nhưng tôi thiếu chiếc nhẫn cưới".

Xoài Non còn gọi Gil Lê là chú rể trên sóng livestream và liên tục trêu đùa: "Mọi người đang bảo ai xui anh đi mặc vest đó. Không có dám vô nữa kìa". Cả hai xưng hô anh em vô cùng ngọt ngào. Có thể thấy người đẹp gen Z rất hào hứng khi nói về chuyện đám cưới. Tuy nhiên hiện tại cặp đôi vẫn chưa chia sẻ thêm về thông tin này.

Xoài Non bày tỏ sự hào hứng khi nói về chuyện đám cưới

Gil Lê có tên thật là Lê Thanh Trúc, sinh năm 1991 tại TP.HCM, là một nghệ sĩ đa năng. Gil bắt đầu sự nghiệp từ năm 17 tuổi ở công ty Wepro và tham gia vào showbiz với vai trò MC. Từ năm 2011 - 2013, Gil Lê là trưởng nhóm của nhóm nhạc X5 và nhanh chóng ghi dấu ấn với hình ảnh phi giới tính.

Sau khi X5 tan rã, Gil Lê tiếp tục phát triển sự nghiệp cá nhân, tham gia nhiều hoạt động giải trí. Về Gil Lê, cô đã có thâm niên hoạt động âm nhạc hơn 10 năm nhưng chưa thực sự có hit đáng kể. Những ca khúc quen thuộc của Gil Lê có thể kể đến như Nơi Con Tim Bình Yên, Sao Người Ta Nỡ Làm Mình Đau, Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình... Mới đây, Gil Lê được công bố là một trong những gương mặt tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024.

Xoài Non có tên thật là Phạm Thuỳ Trang, sinh năm 2002, là một trong những hot girl đình đám nhất thời điểm hiện tại. Kể từ khi công khai chuyện hẹn hò, cả 2 nhận về nhiều lời khen vì đẹp đôi, mỗi lần chung khung hình đều gấp đôi visual.

Gil Lê chính thức tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024