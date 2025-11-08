Nhắc đến cái tên Hoàn Châu Cách Cách, người ta không chỉ nghĩ đến một bộ phim truyền hình, mà đó còn là một phần ký ức tuổi thơ đã in sâu vào tâm trí của hàng triệu khán giả châu Á. Tác phẩm của nữ sĩ Quỳnh Dao vốn đã xuất sắc, nhưng phiên bản năm 1998 với bộ ba huyền thoại Triệu Vy, Lâm Tâm Như và Tô Hữu Bằng đã trở thành chuẩn mực không thể thay thế. Chính vì lẽ đó, sự xuất hiện mới đây của bộ phim ngắn mang tên Hoàn Châu, ra mắt độc quyền trên Mango TV vào ngày 7/11, đã lập tức tạo nên một cơn bão mạng lớn, nhưng là một cơn bão của sự phẫn nộ và thất vọng.

Dự án phim ngắn này đã tận dụng triệt để danh tiếng khổng lồ của thương hiệu quốc dân Hoàn Châu Cách Cách huyền thoại để thu hút sự chú ý. Đáng tiếc, phiên bản làm lại này không những không tái hiện được vẻ đẹp và tinh thần xưa, mà còn khiến khán giả đồng loạt bức xúc. Họ cáo buộc những người sáng tạo đã chà đạp ký ức tuổi thơ một cách không thương tiếc bằng sự cẩu thả trong sản xuất và cải biên quá mức táo bạo, cốt chỉ để câu kéo sự chú ý nhất thời. Sức nóng từ IP đình đám kết hợp với cách làm mới đầy tranh cãi này đã đẩy bộ phim vào tâm điểm chỉ trích của dư luận.

Đối với những fan trung thành đã lớn lên cùng Hoàn Châu Cách Cách 1998, bản phim ngắn này không phải là "đổi mới" mà là sự "phá nát" không thương tiếc. Sự phẫn nộ lên đến đỉnh điểm khi các nhân vật kinh điển bỗng chốc trở nên mờ nhạt, chỉ còn là công cụ để thúc đẩy mạch truyện xuyên không lạc lõng. Hai nữ chính huyền thoại Tiểu Yến Tử và Tử Vy nay đã không còn giữ được vị thế trung tâm, thay vào đó, khán giả phải tập trung vào tuyến tình cảm mới của nữ chính xuyên không Lâm Tuế Tuế và thị vệ Cảnh Uyên, khiến Ngũ A Ca và Nhĩ Khang gần như bị đẩy ra phía sau hậu trường. Tinh thần cốt lõi của Hoàn Châu Cách Cách, tinh thần phản kháng quyền lực, theo đuổi tự do và tình thân đã bị thay thế hoàn toàn bằng một câu chuyện tình yêu xuyên không cũ kỹ và tẻ nhạt.

Tiểu Yến Tử của Kim Tử Tuyền kém xa Triệu Vy và Lý Thạnh

Sự thay đổi về nhân vật cũng là một thất bại nặng nề. Tiểu Yến Tử do Kim Tử Tuyền đóng tuy vẫn giữ nét hoạt bát nhưng lại thiếu đi linh khí tự do, phóng khoáng của Triệu Vy năm xưa, sự cố gắng bắt chước nét sôi nổi bị đánh giá là gượng gạo, khiến khán giả chỉ muốn ngừng xem phim. Thậm chí, nhan sắc của Kim Tử Tuyền cũng bị chê bai là quá giống "hotgirl mạng", thiếu đi cảm xúc và độ chân thật mà một nhân vật kinh điển cần có, hình tượng phóng khoáng, hoạt bát đã bị thay thế bằng một nhân vật mang vẻ ngoan hiền, lễ phép.

Còn Tử Vy của Từ Viện Ngật Na tuy dịu dàng nhưng lại bị chê là bản sao nhạt nhòa, giọng lồng tiếng yếu ớt khiến cảnh khóc không còn cảm xúc "Quỳnh Dao" bi thương, da diết như kỳ vọng. Đứng giữa đám đông, nhân vật Tử Vi của Từ Viện Ngật Na không khác gì một người qua đường bình thường, thậm chí còn có chút giống với Thẩm Nguyệt. Nhớ năm xưa Hải Lục từng bị chê là Hạ Tử Vy xấu nhất màn ảnh, không xứng được so sánh với Lâm Tâm Như, vậy mà giờ đây Từ Viện Ngật Na còn kém xa cả Hải Lục.

Ở nhiều phân cảnh, nhìn Hạ Tử Vy bản mới không khác gì Thẩm Nguyệt

Nếu Tiểu Yến Tử và Hạ Tử Vy là một "sai lầm", thì việc lựa chọn Yên Hủ Gia vào vai Ngũ A Ca bị xem là một thảm họa nghiêm trọng. Yên Hủ Gia, vốn đã dính scandal ngoại tình và đời tư nhiều thị phi, đã bị công chúng phản cảm. Việc để một người như vậy thủ vai "nam thần tuổi thơ" Ngũ A Ca đã khiến nhiều người "vỡ mộng hoàn toàn". Trong khi Tô Hữu Bằng từng thể hiện trọn vẹn vẻ cao quý pha lẫn nét thanh xuân của nhân vật, thì Yên Hủ Gia lại hoàn toàn thiếu đi khí chất hoàng gia cần có. Nam diễn viên bị chê bai là diễn xuất đơ cứng, đứng không ra dáng hoàng tử, thậm chí bị ví như "thực tập sinh lạc vào phim trường". Ánh mắt vô hồn của anh là yếu tố khiến người xem cảm thấy khó chịu và muốn thoát khỏi cảnh phim ngay lập tức.

Yên Hủ Gia phá nát hình tượng Ngũ A Ca

Nam chính La Nhất Châu cũng vấp phải sự chê bai nặng nề về khí chất cổ trang, kiểu tóc đuôi sam Mãn Thanh không những không làm nổi bật mà còn phô bày khuyết điểm trên khuôn mặt anh, khiến nam diễn viên mất đi hoàn toàn vẻ mỹ nam cổ trang, bị nhận xét chỉ như một "người qua đường" lạc vào phim trường. Trong khi đó, nữ chính Hồ Liên Hinh dù sở hữu vẻ ngoài dễ thương, nhưng lại thiếu đi điểm nhấn và sức nặng cần thiết để khán giả ấn tượng hay yêu thích.

Bên cạnh đó, phim ngắn Hoàn Châu lộ rõ thiếu sót sản xuất do chi phí thấp và quay gấp (30 ngày): Phục trang, bối cảnh sơ sài (Long bào bị chê mỏng manh). Đoàn phim lạm dụng quá mức "filter" làm trắng da, khiến diễn viên trắng bệch, mất tự nhiên. Ngoài ra, việc cố tạo "plot twist" dẫn đến nhiều chi tiết phi logic, coi thường trí tuệ khán giả (như cung nữ cấp thấp tự do ra vào hậu cung và nạt nộ nghĩa tử Hoàng hậu).

Sự thất bại của phim ngắn Hoàn Châu được cho là do ê-kíp đã liều lĩnh cải biên một tác phẩm kinh điển. Thay vì chọn diễn viên tốt như bản 2011, họ lại kết hợp ý tưởng xuyên không tẻ nhạt với dàn diễn viên yếu kém, lợi dụng tên tuổi gốc để câu view. Việc làm này bị coi là "hủy hoại tuổi thơ" và thể hiện sự thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với thương hiệu huyền thoại Hoàn Châu Cách Cách.