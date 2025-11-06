Mới đây, loạt ảnh hậu trường của Địch Lệ Nhiệt Ba trong dự án Tuy Không Thể Có Tất Cả Cùng Lúc bất ngờ phủ sóng mạng xã hội. Chỉ vài bức hình được rò rỉ, cô đã khiến cộng đồng mạng trầm trồ bởi nhan sắc “đẹp như tượng tạc”, khí chất sang trọng đến mức ai nấy đều đùa rằng: Người phụ nữ này không thể đóng vai nghèo.

Hình ảnh trên phim trường của Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện giữa phố Thượng Hải với váy xếp ly màu be phối áo khoác đen, tay xách túi nhỏ, thần thái nhẹ nhàng mà vẫn quý phái. Ở tạo hình khác, cô diện váy trắng đơn giản, tóc buộc thấp tự nhiên nhưng vẫn đẹp đến mức “chụp trộm cũng như ảnh tạp chí”.

Dù chụp trộm nhưng đẹp như tạp chí

Theo ekip sản xuất, Tuy Không Thể Có Tất Cả Cùng Lúc là dự án phim ngắn trong đó Địch Lệ Nhiệt Ba 1 mình đóng hai vai. Theo Sohu đăng tải, phim kể về một người phụ nữ đã đã kết hôn sáu năm, vật chất đầy đủ nhưng hôn nhân thiếu kết nối; trong một chuyến đi vì bão mà phải hạ cánh khẩn cấp ở Fukuoka, Nhật Bản, từ đó “gặp được bản thân mình” trong một phiên bản khác và bắt đầu hoán đổi thân phận. Phim được cho là có 6 tập, đặt trong khung cảnh hiện đại, có chủ đề nữ quyền.

Không tạo hình nào có thể làm khó Địch Lệ Nhiệt Ba

Đây là dự án đánh dấu bước chuyển của Địch Lệ Nhiệt Ba sang dạng vai “nữ chủ hiện đại”, ít màu mè hơn nhưng đòi hỏi chiều sâu cảm xúc.

Các cảnh quay diễn ra tại Thượng Hải với tông màu vintage, nhiều góc máy tái hiện vẻ đẹp thời thượng của nhân vật. Dù là trang phục công sở thanh lịch hay váy nhẹ nhàng đời thường, Nhiệt Ba vẫn nổi bật nhờ gương mặt tươi sáng, đường nét sắc sảo và phong thái tự nhiên.

Một số video hậu trường lan truyền trên Douyin cho thấy chỉ cần cô bước qua khung hình, ánh sáng dường như “nghiêng” về phía mình. Bình luận phía dưới tràn ngập lời khen: “Không cần ánh sáng, không cần chỉnh màu, cô ấy vẫn tỏa sáng như minh tinh quốc tế; Nhan sắc này mà đóng vai nghèo thì khán giả không tin nổi mất.”

Trên Weibo, nhiều topic bàn luận vui về việc “ngôi sao nào không thể đóng vai nghèo” thường xuyên xuất hiện, và Địch Lệ Nhiệt Ba luôn là cái tên được nhắc đầu tiên. Không có con số hay cuộc bình chọn chính thức nào, nhưng hàng nghìn bình luận đều đồng ý: Vẻ đẹp của cô quá sang, quá “đắt tiền” để hóa thân thành người lam lũ.

Nhan sắc điểm 10 của Địch Lệ Nhiệt Ba

Khán giả thảo luận: "Dù có mặc đồ secondhand, trông Nhiệt Ba vẫn như đang chụp lookbook hàng hiệu; Ngay cả khi đóng cảnh khó khăn, khung hình vẫn lấp lánh như phim thời trang".

Không ít blogger nhận xét, chính gương mặt có đường nét Tây Á, ánh mắt sâu và thần thái tự tin khiến Địch Lệ Nhiệt Ba khó hòa nhập vào kiểu nhân vật khắc khổ. Nhưng bù lại, cô là lựa chọn hoàn hảo cho các vai nữ chính sang trọng, hiện đại và có khí chất “nữ chủ” mà khán giả luôn yêu thích.

Không chỉ là diễn viên, Địch Lệ Nhiệt Ba còn là gương mặt đại diện quen thuộc của hàng loạt thương hiệu thời trang xa xỉ. Tỷ lệ gương mặt hoàn hảo, góc nghiêng “đi vào lòng người” và thần thái ổn định khiến cô được mệnh danh là “visual không góc chết” của Cbiz.

Điều đặc biệt, ngay cả trong ảnh chụp trộm hoặc clip mờ, nhan sắc của cô vẫn giữ nguyên độ cuốn hút. Chính vì thế, cụm từ “bị cấm đóng vai nghèo” tuy là lời đùa, nhưng lại thể hiện đúng thực tế: Với gương mặt và thần thái này, dù có hóa thân thành ai, Địch Lệ Nhiệt Ba vẫn sang đến khó tin.

Sau nhiều dự án cổ trang, Tuy Không Thể Có Tất Cả Cùng Lúc được xem là cú rẽ mới trong sự nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhân vật Vệ Lam cho phép cô khai thác chiều sâu tâm lý thay vì chỉ dựa vào nhan sắc.