Hoàn Châu Cách Cách là bộ phim kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Đây cũng là tác phẩm quy tụ nhiều mỹ nhân nức tiếng của giới giải trí xứ tỷ dân. Sau nhiều cuộc bình chọn để tìm ra ai là người đẹp nhất bộ phim, kết quả không phải bộ ba Triệu Vy - Lâm Tâm Như - Phạm Băng Băng, người được gọi tên là "nàng Tình Nhi" Vương Diễm. Năm 1997, Vương Diễm lặng lẽ rút khỏi ngành giải trí để ở bên tỷ phú bất động sản Vương Chí Tài. Người ngoài nhìn vào đều thấy Vương Diễm sống như bà hoàng. Tuy nhiên, đằng sau cuộc sống nhung lụa đó, nữ diễn viên đã chịu nhiều tủi hờn. Cô bị mẹ chồng xem như người ở, chồng con coi thường.

Không chỉ vậy, chồng đại gia của Vương Diễm hiện tại nợ nần chồng chất, lên tới 1,1 tỷ NDT (khoảng 4.000 tỷ đồng). Do không có tiền chi trả số nợ khổng lồ, vào cuối tháng 5 vừa qua, Vương Chí Tài tiếp tục bị vào liệt danh sách "thất tín", cấm chi tiêu xa xỉ ở Trung Quốc.

Vương Diễm là mỹ nhân đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách. Nhan sắc của cô được đánh giá cao hơn cả Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Phạm Băng Băng

Trói chân chồng bằng hợp đồng hôn nhân, làm dâu như thời phong kiến

Vương Chí Tài là ông lớn trong ngành bất sản ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Vương Diễm và vị tỷ phú này chung sống từ năm 1996, bất chấp dị nghị Vương Chí Tài từng có 1 đời vợ và con trai riêng. Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Chí Tài không hề có ý định cưới mỹ nhân đẹp nhất Hoàn Châu Cách Cách cho dù Vương Diễm 1 lòng 1 dạ, chấp nhận hy sinh sự nghiệp để ở bên ông. Do không muốn bị coi là "bến đỗ qua đường", Vương Diễm đã van nài người tình cưới cô, chấp nhận sống thử trong 4 năm. Lúc đó, ràng buộc giữa họ chỉ là bản hợp đồng với các điều khoản rõ ràng về tài sản.

Sau 4 năm, Vương Chí Tài mới đồng ý kết hôn với Vương Diễm sau khi hiểu rõ cô không đến với ông vì tiền bạc. Họ tổ chức lễ cưới đơn giản, kín đáo vào tháng 10/2000. Thế nhưng, Vương Diễm phải sống cảnh phòng không hiu quạnh sau khi cưới. Nữ diễn viên và chồng tỷ phú sống tách biệt ở 2 nơi khác nhau. Vương Chí Tài sống ở 1 khu bất động sản khác, còn Vương Diễm ở cùng con trai và mẹ chồng tại biệt thự Vương Phủ Tỉnh thế kỷ. Thi thoảng Vương Chí Tài mới đến thăm mẹ già và vợ con. Mỹ nhân phim Quỳnh Dao từng mắt đỏ hoe chia sẻ cô chạnh lòng khi nhìn thấy chồng người khác chăm sóc, yêu chiều vợ, còn bản thân dù sinh con cũng chỉ có 1 mình.

Vương Diễm có cuộc hôn nhân cô quạnh với người chồng tỷ phú bất động sản

Cuộc sống làm dâu của Vương Diễm không dễ dàng. Cô luôn cam chịu, nhẫn nhịn trước những lần cáu gắt và đòi hỏi vô lý của nhà chồng. Mẹ chồng Vương Diễm là hoàng tộc Thanh triều, có nếp sống vua chúa. Vì vậy, bà khắt khe trong lễ nghi, bắt con dâu phải quỳ gối rửa chân, kề cận hầu hạ như người hầu.

Do chứng kiến bà nội và cha xem thường mẹ, con trai Cầu Cầu cũng ghét bỏ, không tôn trọng Vương Diễm. Trên 1 show truyền hình, Cầu Cầu tuyên bố bản thân là tiểu hoàng tử, chỉ nghe lời người cha giàu có. Cầu Cầu không ngại cãi nhau tay đôi, chê mẹ nghèo và thậm chí gọi Vương Diễm là "đầu heo", tát mẹ giữa nơi đông người. Vì cậu con trai ngỗ nghịch, Vương Diễm chấp nhận 10 năm không xuất hiện trong showbiz để tập trung nuôi dạy và uốn nắn con. Và may mắn là con trai Vương Diễm càng lớn càng hiểu chuyện, thay đổi trở thành cậu bé ngoan, biết đối nhân xử thế và yêu thương mẹ.

Nữ diễn viên bị con trai coi thường, phải sớm hôm hầu hạ mẹ chồng

Chồng tỷ phú có máu cờ bạc bể nợ, không rõ tung tích

Theo truyền thông Trung Quốc, Vương Chí Tài rơi vào cảnh khủng hoảng tài chính từ năm 2019. Khi đó, chồng Vương Diễm bị kiện vì quỵt nợ cờ bạc 10 triệu USD ( 254 tỷ đồng). Do liên tục trốn nợ, tòa đã cấm Vương Chí Tài xây hoặc mua bất động sản, xe sang; đi lại và du lịch trên khoang hạng nhất, bao gồm cả dịch vụ đường sắt cao tốc của Trung Quốc, không được sử dụng phòng khách sạn cao cấp, con cái không được học trường tư thục.

Sau khi bị "cách ly" khỏi cuộc sống xa hoa, Vương Chí Tài biến mất khỏi thương trường Trung Quốc. Đến năm 2021, 1 lượng lớn cổ phiếu thuộc công ty Vương Phủ Tỉnh thế kỷ của ông xã Vương Diễm bị phong tỏa. Tháng 10/2022, biệt thự mang tên Vương Phủ Tỉnh thế kỷ, có tầm nhìn thẳng về phía Tử Cấm Thành của vợ chồng Vương Chí Tài và Vương Diễm, bị bán đấu giá trên nền tảng Ali. Ngôi nhà này từng được định giá thị trường 1,53 tỷ NDT ( hơn 5.300 tỷ đồng ). Phía Vương Chí Tài đưa ra mức giá khởi điểm cho thương vụ mua bán nói trên là 1,12 tỷ NDT ( hơn 3.900 tỷ đồng ), nhưng đến nay vẫn chưa ai mua.

Vương Chí Tài biến mất sau khi vỡ nợ, để 1 mình Vương Diễm gánh vác gia đình

Kể từ khi chồng tỷ phú bị đóng băng nhiều tài sản, Vương Diễm đã quay lại ngành giải trí để kiếm tiền. Cô đóng phim, livestream bán hàng bình dân, làm video về cuộc sống nông thôn. Toàn bộ thu nhập Vương Diễm kiếm được đều dùng trang trải sinh hoạt phí trong gia đình, chăm lo cho con trai đang tuổi ăn tuổi lớn và trả nợ cho chồng.

Nhìn hoàn cảnh còng lưng gánh vác gia đình của Vương Diễm, công chúng không khỏi xót xa cho số phận của nữ diễn viên hàng đầu. Cuộc sống lấy chồng giàu của cô chưa bao giờ hạnh phúc dù chỉ 1 ngày. Netizen Trung Quốc hiện gọi Vương Diễm là "Lưu Đào 2.0". Lưu Đào cũng là trường hợp minh tinh cưới đại gia chưa bao lâu đã phải cán đáng món nợ nghìn tỷ thay chồng làm ăn phá sản.

