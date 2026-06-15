Thấy thí sinh cứ nhìn chằm chằm vào cục tẩy trên bàn, giám thị liền kiểm tra, bất ngờ phát hiện đường dây gian lận tinh vi!

Ánh mắt bất thường lật tẩy chiếc mặt nạ của "vũ khí tàng hình"

Ngày 18/11/2017, kỳ thi Chứng chỉ Hành nghề Y sĩ Quốc gia tại điểm thi thành phố Hoài Nam (tỉnh An Huy, Trung Quốc) diễn ra trong không khí nghiêm túc. Phối hợp cùng hội đồng thi năm đó là các chiến sĩ công an thuộc Đồn cảnh sát đường Hoài Hà, Cục Công an thành phố Hoài Nam chịu trách nhiệm tuần tra, siết chặt an ninh.

Đến khoảng 11 giờ sáng, khi thời gian làm bài sắp sửa kết thúc, một tình huống kỳ lạ tại phòng thi đã thu hút sự chú ý đặc biệt của các giám thị hành lang.

Một nữ thí sinh họ Bộ đang làm bài trắc nghiệm, nhưng thay vì tập trung vào tờ đề hay phiếu trả lời, ánh mắt của cô lại liên tục đổ dồn, nhìn chằm chằm một cách đầy lo lắng vào cục tẩy đặt trên bàn. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, các giám thị lập tức tiến lại gần để kiểm tra hành chính.

Khi cầm cục tẩy lên, bí mật động trời mới chính thức phát lộ. Nhìn bề ngoài, đây chỉ là một cục tẩy thông thường, nhưng thực chất nó là một chiếc hộp nhựa nhỏ được ngụy trang tinh vi. Lớp vỏ bọc bên ngoài của thiết bị này được làm bằng chất liệu cao su dẻo, có màu sắc và hình dáng giống hệt một cục tẩy chì thông thường nhằm đánh lừa thị giác của các giám thị.

Tuy nhiên, ẩn sâu bên trong phần ruột của nó lại là một chiếc hộp nhựa nhỏ, nơi chứa toàn bộ hệ thống linh kiện điện tử tinh vi gồm bảng mạch vi mạch và một viên pin mini siêu mỏng để cấp nguồn. Điểm mấu chốt nằm ở mặt sau của cục tẩy, nơi các đối tượng đã tích hợp một màn hình LCD kỹ thuật số siêu nhỏ để hiển thị liên tục các chuỗi ký tự đáp án trắc nghiệm được truyền từ bên ngoài vào phòng thi. Thiết bị tinh vi này ngay lập tức bị tịch thu, và thí sinh Bộ bị áp giải về cơ quan công an để lấy lời khai.

Cuộc truy quét lúc 1 giờ chiều tại căn phòng khách sạn bí mật

Tại cơ quan điều tra, lai lịch của Bộ khiến cảnh sát đặt dấu chấm hỏi lớn. Cô vốn là nhân viên của Nhà thuốc Bảo An Đường, có trụ sở tại thành phố Trấn Giang, tỉnh Giang Tô. Việc tại sao một nhân viên nhà thuốc lại chấp nhận lặn lội hàng trăm cây số từ Giang Tô đến tận Hoài Nam thuộc tỉnh An Huy chỉ để tham gia một kỳ thi đã khơi lên sự nghi ngờ lớn cho các chiến sĩ công an. Nghi ngờ có đường dây tổ chức quy mô lớn đứng sau, cảnh sát lập tức lục soát hành lý của Bộ và tìm thấy một chiếc thẻ phòng của một khách sạn địa phương tại Hoài Nam.

Chạy đua với thời gian, ngay vào khoảng 1 giờ chiều cùng ngày, các trinh sát đã ập đến khách sạn này để xác minh. Qua nắm tình hình nhanh, cảnh sát phát hiện trước đó có tổng cộng 9 người cùng quê Trấn Giang, bao gồm cả thí sinh Bộ, vừa làm thủ tục trả phòng. Tuy nhiên, họ chưa rời đi ngay mà đang tập trung tại một phòng duy nhất để thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rút lui. Lực lượng công an lập tức phong tỏa lối ra, áp giải và khống chế thành công toàn bộ 8 đối tượng còn lại. Tại hiện trường, cảnh sát cũng thu giữ thêm hàng loạt thiết bị gian lận tương tự.

Bản hợp đồng "bao đậu" giá chát và chiêu tập huấn trong đêm

Qua đấu tranh khai thác, kẻ cầm đầu nhóm 9 người này bước đầu lộ diện là đối tượng Tạ, người phụ trách Nhà thuốc Bảo An Đường. Tạ khai nhận, vì muốn các nhân viên và người thân của mình có chứng chỉ hành nghề dược sĩ, vào tháng 6 cùng năm, ả đã tìm đến một gã tên Trần, là người liên hệ của một tổ chức đào tạo tại Trấn Giang để tư vấn. Trần mạnh miệng tuyên bố có thể "lo" trọn gói kỳ thi này với mức giá dao động từ 50.000 đến 60.000 Nhân dân tệ mỗi người, đồng thời cam kết nếu thi trượt sẽ không thu tiền. Nhóm của Tạ lập tức cắn câu, ký hợp đồng bao đậu và đặt cọc trước một khoản tiền.

Thực chất, tổ chức đào tạo này hoàn toàn không tiến hành bất kỳ một buổi ôn luyện kiến thức nào cho họ. Cho đến trước kỳ thi một tuần, 9 thí sinh nhận được giấy báo dự thi tại điểm thi Hoài Nam do Trần chuẩn bị và được yêu cầu lên đường. Khi nhóm của Tạ vừa đặt chân đến Hoài Nam vào ngày 17 tháng 11 và nhận phòng khách sạn, một người đàn ông bí ẩn đã gọi điện cho Tạ, hẹn ả ra một trung tâm thương mại ở trung tâm thành phố để gặp mặt. Tại buổi gặp này, gã đàn ông đã bàn giao cho Tạ 9 thiết bị gian lận ngụy trang dưới dạng cục tẩy, và ngay trong đêm đó, đã có người đến tận phòng khách sạn để tập huấn cho các thí sinh cách sử dụng.

Bóc trần "vòi bạch tuộc" liên tỉnh ăn chia năm tầng trung gian

Tiếp tục lật ngược toàn bộ mạng lưới giao dịch chằng chịt, cảnh sát Hoài Nam đã bóc trần một đường dây ăn chia lợi nhuận và nâng giá thiết bị qua rất nhiều tầng trung gian liên tỉnh. Đầu tiên, đối tượng Trần thuộc Công ty Tư vấn Giáo dục Hàng Phái Tư Trấn Giang sau khi nhận tiền từ nhóm của Tạ đã liên hệ với Quách, người phụ trách một công ty khác ở thành phố Nam Kinh. Quách thu phí với mức 35.000 Nhân dân tệ một người.

Tiếp tục đường dây, Quách lại liên hệ với Dịch, người phụ trách một tổ chức đào tạo ở Lật Dương, Nam Kinh với mức phí là 24.000 Nhân dân tệ một người. Dịch sau đó lại liên hệ với Từ thuộc một công ty ở Vu Hồ và Từ thu phí 20.000 Nhân dân tệ mỗi người. Cuối cùng, Từ liên hệ với các đối tượng Vương và Lưu thuộc một công ty ở Từ Châu để những người này cung cấp các thiết bị gian lận điện tử và đáp án gốc với mức giá gốc chỉ là 10.000 Nhân dân tệ đối với mỗi thí sinh. Các đại lý cấp dưới sau khi nhận hàng đã tự động nâng giá lên khi bán cho người cấp sau để ăn chênh lệch.

Sau khi làm rõ mối quan hệ giao dịch giữa các công ty này, lực lượng công an đã lần lượt bủa vây và bắt giữ Trần, Dịch, Vương cùng các đối tượng liên quan, đồng thời thu giữ một lượng lớn thiết bị thu và phát sóng không dây chuyên dụng tại công ty của Vương. Nghi phạm cốt lõi của băng nhóm này được xác định là Lưu, thuộc công ty của Vương. Y là người chịu trách nhiệm cung cấp thiết bị gian lận, cung cấp đáp án đề thi cho thí sinh và phát triển các đại lý cấp dưới để tìm kiếm người có nhu cầu.

Tính đến ngày 4/12/2017, cảnh sát Hoài Nam đã bắt giữ tổng cộng 10 nghi phạm trong đường dây liên tỉnh này và vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để làm rõ nguồn gốc rò rỉ đề thi và đáp án gốc mà Lưu có được. Một vụ gian lận công nghệ cao tinh vi tưởng chừng không có kẽ hở, cuối cùng đã bị sụp đổ hoàn toàn chỉ vì ánh mắt không rời khỏi cục tẩy của một nữ thí sinh.