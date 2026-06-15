Mẹ mất từ nhỏ, cha qua đời trước kỳ thi đại học 1 ngày: Nam sinh bật khóc khi biết điểm số, giáo viên ngậm ngùi tiếc nuối một điều

Tuổi thơ đầy mất mát

Nam sinh Trần Lương sinh năm 2002 trong một gia đình nghèo ở tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Biến cố đầu tiên ập đến khi mẹ qua đời vì bệnh tật vào năm cậu mới 1 tuổi. Khi ấy, Trần Lương còn quá nhỏ để hiểu thế nào là mất mát, thậm chí chưa kịp gọi tiếng "mẹ" trọn vẹn. Không lâu sau đó, ông bà lần lượt qua đời. Trong căn nhà nhỏ chỉ còn lại hai cha con nương tựa vào nhau.

Cha của Trần Lương là một nông dân quanh năm gắn bó với đồng ruộng, làm những công việc chân tay nặng nhọc để kiếm sống. Mỗi ngày, ông rời nhà từ sáng sớm và trở về khi trời đã tối mịt.

Chứng kiến sự vất vả của cha, Trần Lương sớm trở thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Ngoài giờ học, cậu phụ cha làm đồng, giặt giũ, nấu nướng và quán xuyến việc nhà.

Cậu hiểu rằng học tập là con đường duy nhất có thể mở ra một tương lai khác. Trong khi bạn bè vui chơi sau giờ học, Trần Lương thường vội vàng trở về nhà, ngồi dưới ánh đèn học bài đến khuya. Nhờ sự chăm chỉ, cậu luôn nằm trong nhóm học sinh có thành tích tốt của lớp.

Nam sinh Trần Lương

Bước vào năm cuối trung học phổ thông, Trần Lương phải đối mặt với áp lực của kỳ thi đại học - cột mốc quan trọng đối với nhiều học sinh Trung Quốc.

Tháng 3/2021, một tin dữ bất ngờ ập đến: cha cậu được chẩn đoán mắc ung thư thực quản giai đoạn cuối. Từ đó, cuộc sống của Trần Lương là những ngày chạy đi chạy lại giữa trường học và bệnh viện. Mỗi sáng, cậu dậy sớm chuẩn bị bữa ăn cho cha rồi đến lớp. Sau giờ học, cậu lại vội vã vào viện chăm sóc ông.

Trần Lương vừa học tập, vừa túc trực bên giường bệnh, đút từng thìa cháo, lau người và xoa bóp cho cha. Càng gần ngày thi, tình trạng sức khỏe của người cha càng suy kiệt.

Đã có lúc cậu nghĩ đến việc từ bỏ kỳ thi để ở bên cha trong những ngày cuối đời. Tuy nhiên, người cha kiên quyết phản đối. Dồn chút sức lực cuối cùng, ông nói với con trai: "Học hành chăm chỉ, tiếp tục cố gắng".

Nam sinh vừa ôn thi đại học, vừa chăm sóc cha bệnh nặng

Bước ngoặt cuộc đời

Tháng 6/2021, một ngày trước kỳ thi đại học, cha của Trần Lương qua đời. Sau khi lo liệu hậu sự cho cha, cậu lặng lẽ đến điểm thi. Kỳ thi năm ấy không chỉ là cơ hội thay đổi cuộc đời, mà còn là cách để cậu thực hiện tâm nguyện cuối cùng của người cha đã dành cả đời vì con.

Khi tra cứu kết quả, Trần Lương không kìm được nước mắt. Cậu đạt 433/750 điểm, đủ để vượt ngưỡng xét tuyển vào các trường đại học hệ cử nhân.

Đối với nhiều người, đây có thể không phải số điểm quá nổi bật. Nhưng với Trần Lương, đó là thành quả của những tháng ngày vừa học tập vừa chống chọi với nỗi đau mất mát.

Giáo viên chủ nhiệm của cậu cho biết nếu không phải dành phần lớn thời gian cuối cấp để chăm sóc cha bệnh nặng, Trần Lương hoàn toàn có thể đạt kết quả cao hơn.

"Ba tháng cuối cùng em ấy gần như không thể học tập bình thường. Em ấy vẫn tham gia kỳ thi vì muốn hoàn thành tâm nguyện của cha" , giáo viên chia sẻ.

Câu chuyện nhanh chóng lan rộng trên truyền thông Trung Quốc và nhận được sự đồng cảm của đông đảo công chúng. Nhiều người ngỏ ý quyên góp để hỗ trợ chi phí học tập, nhưng Trần Lương đã lịch sự từ chối.

"Cảm ơn những nhà hảo tâm, nhưng em muốn tự kiếm tiền để trang trải học phí và sinh hoạt phí đại học. Sau này em cũng sẽ cố gắng đóng góp cho xã hội" , cậu nói.

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Nam sinh từ chối tiền quyên góp từ các nhà hảo tâm, đi làm thêm để trang trải cuộc sống

Ngay sau kỳ thi, thay vì nghỉ ngơi như nhiều bạn bè đồng trang lứa, Trần Lương bắt đầu đi làm thêm tại một khu du lịch nhờ sự giới thiệu của các tình nguyện viên. Mỗi ngày, cậu làm đủ mọi việc, từ sơ chế thực phẩm, dọn dẹp cho đến vệ sinh khuôn viên.

Công việc kéo dài từ sáng đến tối nhưng cậu chưa bao giờ than phiền. Từng đồng lương kiếm được đều được dành dụm cho chặng đường học tập phía trước. Nỗ lực của Trần Lương cuối cùng cũng được đền đáp khi cậu nhận giấy báo trúng tuyển vào Đại học Trung y dược Thành Đô.

Ngày Trần Lương bước chân vào giảng đường đại học là lúc chương mới của cuộc đời mở ra với cậu. Những người bạn mới và môi trường học tập mới giúp cậu từng bước vượt qua nỗi đau mất đi những người thân yêu nhất.

Trải qua nhiều biến cố, chàng trai trẻ không để nghịch cảnh định nghĩa cuộc đời mình. Với Trần Lương, những mất mát trong quá khứ trở thành động lực để tiếp tục học tập, theo đuổi ước mơ và giúp đỡ những người đang gặp khó khăn như cậu từng trải qua. Câu chuyện của cậu vì thế đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người về nghị lực vươn lên giữa những thời khắc tưởng chừng tuyệt vọng nhất.

Theo Toutiao