9 món đồ và thiết kế nhà bếp thực tế khiến cư dân mạng phải thốt lên: “Lẽ ra tôi nên biết sớm hơn!”

Nếu bạn đang có ý định sửa sang hoặc cải tạo lại bếp, đây là những món đồ và cách bố trí rất đáng tham khảo.

1. Mặt bàn bếp bằng thép không gỉ 304: Đa năng, sạch sẽ, bền theo năm tháng

Vật liệu này không chứa formaldehyde, có thể tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, chống trầy xước và dầu mỡ rất tốt. Đặc biệt, bề mặt liền khối không vết hàn giúp lau chùi dễ dàng, phần bồn rửa được hàn liền, mịn như lụa. Ngoài ra, mặt bàn còn được uốn cong mép để chống nước chảy tràn. Đối với những ai thích sự sạch sẽ và tiện dụng, đây là lựa chọn hoàn hảo.

2. Thiết kế tủ góc thông minh: Tối đa hóa không gian từng centimet

Góc tủ thường bị bỏ phí, nhưng với 3 thiết kế sau, bạn có thể tận dụng hoàn hảo:

- Dạng tầng ngang xếp lùi, dùng bản lề 165 độ, vừa để được đồ cao, vừa dễ lấy.

- Tủ kim cương kết hợp ngăn kéo + xe đẩy: tăng cả mặt bàn lẫn khả năng lưu trữ.

- Tủ có ngăn kéo bên trong: kết hợp linh hoạt cho nhiều loại vật dụng.

- Những cách bố trí này biến "góc chết" thành không gian lưu trữ hiệu quả bất ngờ.

3. Bàn kéo ra: Nhỏ nhưng rất có võ

Bếp nhỏ? Không sao. Hãy gắn thêm một bàn kéo ra trong tủ, có thể sử dụng để:

- Chuẩn bị nguyên liệu

- Làm bàn ăn cá nhân

- Làm góc quầy bar mini nếu bạn thích cà phê hoặc cocktail nhẹ nhàng.

Sau khi dùng xong, đẩy bàn vào là xong – vừa gọn, vừa tiện.

4. Máy rửa chén đặt cao: Nhỏ thay đổi – lớn tác dụng

Đa số máy rửa chén được lắp sát đất, nhưng thiết kế nâng cao thêm 30–40cm lại giúp:

- Không phải cúi người – phù hợp cho người lớn tuổi hoặc ai có vấn đề cột sống

- Có thể kết hợp ngăn kéo bên dưới để cất đồ

- Trải nghiệm rửa bát trở nên nhẹ nhàng hơn hẳn.

5. Mặt bàn cao – thấp theo chiều cao người dùng

Chiều cao tiêu chuẩn 80cm của mặt bếp đôi khi không phù hợp với tất cả. Gợi ý từ một người dùng:

- Khu vực nấu: 80cm (phù hợp chiều cao 1m60–1m65)

- Khu vực rửa và sơ chế: 90cm (để không phải cúi quá sâu)

Cách chia mặt bàn theo chức năng và chiều cao cá nhân giúp giảm đau lưng, đỡ mỏi tay, và tăng hiệu quả bếp núc.

6. Tôn mạ kẽm thay thế gạch men: Rẻ hơn mà vẫn hiệu quả

Gạch men ốp bếp đẹp nhưng giá cao. Một số người đã chuyển sang tôn mạ kẽm từ tính, dán miếng hít hoặc giá đỡ lên để treo đồ:

- Giá chỉ bằng 1/10 so với gạch men

- Dễ thay thế nếu muốn thay đổi layout

- Gọn gàng, linh hoạt, có thể dùng với móc nam châm hoặc giá dính tường.

7. Trần nhôm thay trần thạch cao: Dễ lau chùi, lâu bám dầu mỡ

Bếp là nơi dễ bám dầu mỡ – trần thạch cao đẹp nhưng khó lau. Trần nhôm tuy đơn giản nhưng có thể:

- Lau bằng khăn ẩm là sạch ngay

- Không bị ố vàng hay ngấm mùi như thạch cao

- Bền, ít cần bảo trì, phù hợp không gian bếp nhiều hơi nước.

8. Làm thêm ngăn kéo theo khu vực: Gọn – rõ – dễ lấy

Thay vì để đồ lộn xộn trong tủ bếp, hãy phân khu và dùng ngăn kéo:

- Khu vực nấu: gia vị, dao, kéo, giấy thấm dầu

- Khu vực thực phẩm: mì gói, gạo, hạt khô

- Khu vực ăn uống: bát đĩa, thìa dĩa, nồi nhỏ

Ngăn kéo giúp bạn lấy đồ đúng chỗ, đúng lúc mà không phải “lật tung” cả căn bếp.

9. Đảo bếp di động: Đa năng và linh hoạt hơn bạn tưởng

Thay vì cố định đảo bếp, hãy chọn thiết kế gắn bánh xe đa năng, để có thể:

- Kéo ra làm bàn ăn sáng

- Đẩy vào phòng ăn như tủ phụ

- Mang ra ban công để sơ chế hoặc làm bàn bar

- Kết nối điện dễ dàng qua ổ cắm gắn trên tường.

Một chiếc bàn – nhiều công dụng – tối ưu cho căn bếp nhỏ nhưng “đa năng”.

Tối ưu không gian bếp không cần tốn tiền – chỉ cần tư duy thiết kế hợp lý

Căn bếp hiện đại không cần quá rộng hay quá đắt, mà cần tiện dụng, sạch sẽ và cá nhân hóa theo người sử dụng. Những món đồ và thiết kế kể trên – tuy nhỏ nhưng thông minh – có thể khiến trải nghiệm nấu ăn mỗi ngày trở nên nhẹ nhàng hơn, khoa học hơn, và dễ thương hơn.

Nếu bạn đang muốn “nâng cấp” bếp mà không phá bỏ gì nhiều, hãy thử áp dụng vài gợi ý trên – cư dân mạng đã làm được, bạn chắc chắn cũng sẽ bất ngờ.