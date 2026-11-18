Thay vì yêu cầu học sinh nhớ một sự kiện hay mốc thời gian lịch sử, trong bài kiểm tra 15 phút trước thềm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An), chỉ đặt một câu hỏi: “Ai là người thầy đầu tiên của tất cả chúng ta?”.

Đây là đề bài không có trong sách giáo khoa, cũng không yêu cầu học sinh tái hiện bất kỳ kiến thức lịch sử nào đã học. Thầy chỉ đặt một câu hỏi: “Ai là người thầy đầu tiên của tất cả chúng ta? Và người thầy ấy có gì khác biệt, đặc biệt so với tất cả những người thầy khác?”.

Câu trả lời của thầy Hiếu rất ngắn gọn: “Đó là CHA và MẸ!”. Đề bài còn yêu cầu học sinh trình bày suy nghĩ về câu hỏi: "Em hiểu như thế nào khi nói cha mẹ là người thầy đầu tiên, đồng thời cũng là người thầy đặc biệt nhất của tất cả chúng ta?". Câu hỏi này giúp học sinh không chỉ trả lời bằng kiến thức mà còn có cơ hội nhìn lại tình yêu thương và những bài học đầu đời cha mẹ dành cho mình.

Theo chia sẻ của nam giáo viên, đây không phải lần đầu tiên thầy đưa ra câu hỏi này với học trò vào dịp 20/11. Suốt nhiều năm đứng lớp, thầy luôn muốn các em hiểu rằng trước khi gặp những người thầy, người cô trên bục giảng, mỗi người đều đã có những người thầy đầu tiên ngay trong chính gia đình mình.

Bài kiểm tra đặc biệt của thầy giáo (Ảnh NVCC)

Cha mẹ là những người thầy đầu tiên trong cuộc đời mỗi người

Thầy Hiếu lý giải rằng cha mẹ là những người đầu tiên dạy con biết nói, từ những tiếng bi bô đầu đời đến những từ ngữ đầu tiên. Cũng chính cha mẹ là người cầm tay, dìu dắt con qua những bước đi chập chững và nâng đỡ mỗi khi con vấp ngã.

Không có giáo án, bảng đen, phấn trắng hay những tiết học kéo dài 45 phút, nhưng mỗi ngày, cha mẹ vẫn âm thầm dạy con những bài học quan trọng: Biết yêu thương, chia sẻ, phân biệt đúng sai, kính trên nhường dưới và cách làm người.

Những bài học ấy không nằm trong sách vở mà được truyền đạt qua lời nói, hành động, sự hy sinh, những giọt mồ hôi và cả nước mắt của đấng sinh thành.

Theo thầy Hiếu, nếu người thầy ở trường đồng hành với học trò trong một chặng đường học tập thì cha mẹ là những người đi cùng con suốt cuộc đời. Nếu thầy cô trao truyền tri thức thì cha mẹ trao cho con sự sống, tình yêu thương và nền tảng đầu tiên để trưởng thành.

Điều đặc biệt hơn cả là tình yêu thương của cha mẹ. Ngay cả khi con mắc lỗi, thất bại hay vấp ngã, vòng tay gia đình vẫn luôn rộng mở đón nhận.

Thầy cũng nhắc đến một nghịch lý trong cuộc sống: Khi còn nhỏ, ai cũng mong nhanh chóng trưởng thành để được tự do, nhưng đến khi lớn lên mới thấm thía những điều cha mẹ đã làm cho mình. Đôi khi, đến lúc nhận ra tất cả, cha mẹ cũng đã bước sang tuổi xế chiều.

Hơn 30 năm đứng lớp, thầy giáo luôn nhắc học trò về lòng biết ơn

Là người từng trải qua cả hai vai trò người học trò và người thầy, người con và người cha, thầy Trần Trung Hiếu cho biết bản thân càng thấm thía giá trị của hai chữ tri ân. Hơn 30 năm đứng trên bục giảng, thầy hiểu rằng nghề giáo là một nghề đặc biệt. Người thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn góp phần hình thành nhân cách, định hướng tương lai cho học trò.

Tuy nhiên, theo thầy, không có người thầy nào có thể thay thế vị trí của cha mẹ. Cũng không có bài học đạo đức nào ý nghĩa hơn việc biết kính trọng, yêu thương và biết ơn những người đã sinh thành, dưỡng dục mình.

Thầy cho rằng tri ân thầy cô và tri ân cha mẹ không phải hai việc đối lập, mà cùng thể hiện một đạo lý: Uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo và hiếu thảo với đấng sinh thành. Bởi vậy, mỗi dịp 20/11, bên cạnh việc khuyến khích học trò dành những bó hoa, tấm thiệp và lời chúc chân thành cho thầy cô, thầy Hiếu luôn nhắn nhủ các em hãy nhớ đến cha mẹ - những người thầy đầu tiên của cuộc đời.

Thầy Trần Trung Hiếu, giáo viên Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) (Ảnh NVCC)

Món quà lớn nhất cha mẹ mong đợi là con trưởng thành, nên người

Trong lời nhắn gửi học trò nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, thầy Hiếu bày tỏ sự trân trọng đối với những tình cảm mà các em dành cho thầy cô. Tuy nhiên, thầy cũng muốn các em hiểu rằng lòng biết ơn không nên chỉ dừng lại ở những lời chúc hay món quà trong một ngày lễ. Thay vào đó, học trò cần thể hiện tình cảm với cha mẹ bằng sự trưởng thành, ý thức học tập, cách sống tử tế và tinh thần trách nhiệm trong cuộc sống.

"Đừng đợi đến ngày 20/11 mới nhớ đến những người thầy đầu tiên. Đừng chỉ biết tri ân cha mẹ bằng những lời nói đẹp đẽ, mà hãy chứng minh bằng sự trưởng thành, ý thức học tập, cách sống tử tế và trách nhiệm của mình. Một bó hoa tặng thầy cô rất đáng quý. Nhưng một lời hỏi han cha mẹ, một hành động sẻ chia, một sự tiến bộ trong học tập và một lần làm cha mẹ vui lòng còn có ý nghĩa lớn lao hơn rất nhiều.

Bởi, suy cho cùng, món quà quý nhất mà cha mẹ mong đợi không phải là những lời chúc, mà là sự trưởng thành và nên người của con cái. Hãy nhớ: Người thầy đầu tiên là cha mẹ. Người thầy đặc biệt nhất cũng là cha mẹ. Và bài học lớn nhất mà mỗi chúng ta phải học suốt cuộc đời chính là lòng biết ơn!

Và hơn 30 năm qua, tôi vẫn luôn dạy học trò của tôi như vậy", thầy giáo chia sẻ.