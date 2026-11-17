Mới đây, câu chuyện dạy con làm việc nhà của một phụ huynh tại Trà Vinh thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Theo chia sẻ của người mẹ, cô con gái 13 tuổi thường xuyên tỏ thái độ không vui, nhăn nhó và tìm cách né tránh mỗi khi được giao nhiệm vụ rửa chén sau bữa ăn.

Thay vì tiếp tục nhắc nhở, quát mắng hay dùng đòn roi, người mẹ quyết định thay đổi cách xử lý. Chị dọn cơm trực tiếp lên một miếng lá chuối đặt trên bàn, kèm theo lời giải thích rằng ăn như vậy thì không cần phải rửa bát nữa.

Trong bức ảnh được chia sẻ, cô bé ngồi trước bàn ăn. Thay vì chén đĩa như thường lệ, phần cơm trắng cùng cá kho, rau luộc và thịt băm được bày trực tiếp trên một miếng lá chuối xanh. Cách làm có phần bất ngờ của người mẹ nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận.

Thay vì chén đĩa như thường lệ, phần cơm trắng cùng cá kho, rau luộc và thịt băm được bày trực tiếp trên một miếng lá chuối xanh.

Nhiều người cho rằng đây là cách xử lý vừa hài hước vừa đủ sức khiến trẻ phải suy nghĩ về trách nhiệm của mình. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đặt câu hỏi liệu những biện pháp mang tính đối phó như vậy có thực sự giúp trẻ hình thành thói quen tự giác hay chỉ giải quyết được tình huống trước mắt.

Phụ huynh thi nhau hiến kế

Dưới bài đăng, nhiều phụ huynh bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ, cho rằng tình trạng trẻ bước vào tuổi dậy thì, bắt đầu có chính kiến và tỏ thái độ không hài lòng khi được cha mẹ giao việc nhà là điều khá phổ biến. Không ít người thích thú với cách xử lý hài hước của bà mẹ Trà Vinh, đồng thời đưa ra những gợi ý có phần cứng rắn hơn, chẳng hạn giữ nguyên chén bát chưa rửa sau bữa ăn để con tự giải quyết.

Một số phụ huynh đề xuất cần đặt ra nguyên tắc rõ ràng, kiên quyết ngay từ đầu, với quan điểm: "Không rửa thì không ăn". Bên cạnh đó, có ý kiến cho rằng cha mẹ nên gắn trách nhiệm làm việc nhà với những quy định cụ thể như phân công lịch rửa bát theo ngày, hoặc điều chỉnh tiền tiêu vặt nếu trẻ không hoàn thành phần việc đã được giao.

Những bình luận có phần hài hước cho thấy việc trẻ không chịu làm việc nhà là vấn đề khiến nhiều cha mẹ quan tâm. Tuy nhiên, đằng sau câu chuyện chiếc lá chuối, điều được bàn luận nhiều hơn vẫn là làm thế nào để trẻ hiểu rằng công việc gia đình không phải trách nhiệm riêng của cha mẹ.

Đừng đợi con 13 tuổi mới bắt đầu dạy làm việc nhà

Ở chiều ngược lại, nhiều phụ huynh cho rằng cách xử lý của người mẹ chỉ mang tính tình thế, bởi muốn trẻ tự giác làm việc nhà cần bắt đầu từ việc hình thành thói quen ngay từ nhỏ. Nếu cha mẹ dạy con tự lập từ những công việc đơn giản như dọn dẹp, rửa bát, quét nhà khi mới học lớp 1 thì đến những năm tiểu học tiếp theo, trẻ có thể được hướng dẫn thêm các việc phù hợp với khả năng như cắm cơm, luộc rau, nấu ăn đơn giản. Nhờ được rèn luyện thường xuyên, khi lớn hơn, trẻ sẽ chủ động thực hiện công việc mà không cần cha mẹ nhắc nhở. Việc để trẻ cùng chia sẻ công việc gia đình ngay từ nhỏ đã giúp con hình thành ý thức trách nhiệm và tính tự lập.

Một số ý kiến khác lại lưu ý cha mẹ cần chú ý đến tâm lý của trẻ ở tuổi 13. Đây là giai đoạn trẻ có nhiều thay đổi về nhận thức, mong muốn được tôn trọng và dễ phản ứng trước những yêu cầu mang tính áp đặt. Vì vậy, nếu trước đó chưa được hướng dẫn, rèn luyện nề nếp, việc đột ngột siết chặt kỷ luật hoặc áp dụng biện pháp quá cứng rắn có thể khiến trẻ căng thẳng, thậm chí nảy sinh tâm lý chống đối và ác cảm với cha mẹ. Thay vì liên tục nhắc nhở theo kiểu sai khiến, nên chuyển sang cách giao việc rõ ràng, thống nhất trách nhiệm và để trẻ hiểu vì sao mình cần tham gia công việc chung.

Thực tế, rửa bát hay quét nhà vốn không phải những việc quá lớn, nhưng lại là cơ hội để trẻ học cách chia sẻ trách nhiệm, quan tâm đến người thân và hiểu rằng không phải mọi nhu cầu của bản thân đều được người khác phục vụ.

Cha mẹ cũng cần phân chia công việc phù hợp với độ tuổi, khả năng của con, đồng thời kiên nhẫn hướng dẫn khi trẻ chưa biết cách thực hiện. Khi trẻ đã nhận một nhiệm vụ, việc duy trì nguyên tắc và ghi nhận sự cố gắng cũng quan trọng không kém.

Câu chuyện của bà mẹ Trà Vinh có thể khiến nhiều người bật cười bởi cách xử lý không giống thông thường. Nhưng có lẽ, sau tất cả là cha mẹ phải làm thế nào để con hiểu rằng mình cũng là một thành viên trong gia đình và có trách nhiệm góp sức vào những công việc chung. Bởi mục tiêu của việc dạy con làm việc nhà không đơn thuần là để cha mẹ bớt vất vả mà còn là giúp trẻ lớn lên với ý thức tự lập, biết sẻ chia và không xem sự chăm sóc của người khác là điều hiển nhiên.